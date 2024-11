El viernes 1 de noviembre cumplí un nuevo aniversario de casada. Fue un hermoso día para mí que culminó a pura celebración, ya que por la noche fui a recibir el premio a la diversidad Carlos Jáuregui, que me otorgó la Fundación Igualdad. La jornada, además, ocurrió en la antesala a la marcha del orgullo número 33. Un fin de semana redondo.

Para quienes no lo saben, la Fundación Igualdad todos los años entrega los premios Carlos Jáuregui, que reconocen la trayectoria de personas que representan, luchan y militan por la igualdad y la no discriminación desde la perspectiva de la construcción de memoria histórica, derechos humanos, género y diversidad.

Cuando me enteré de la nominación, sentí una profunda emoción. Carlos Jáuregui fue para nuestro colectivo alguien muy importante: más que un activista fue un mesías, un faro a seguir. Con su militancia nos hizo sentir orgullo cuando todo era vergüenza. Cuando le comenté a mi familia de los premios, mis hijxs me dijeron que querían acompañarme. El viernes partimos todxs hacia la Manzana de las Luces, en San Telmo para asistir al evento conducido por Diana Zurco. Entre lxs premiadxs hubo instituciones y personas que respeto mucho: la Fundación Huésped, Ingrid Beck, los actores Federico Lehmann y Matías Milanese, el director de cine Lucas Santa Ana, el medio Latfem, el espacio de deporte inclusivo Los dogos, la cooperativa textil travesti trans Nadia Echazú, el Ministerio de Mujeres y Género de la provincia de Buenos Aires, Club de Osos de Buenos Aires y Zen Disco, de Córdoba. La ceremonia fue muy emotiva: era imposible no emocionarse con cada distinción. Detrás de cada una de ellas, había historias de lucha y resiliencia.

En el lugar me encontré con un amigo que no veía hace muchos años, Néstor Latorre, dueño de Zen Disco, que cumple 18 años y de la cual soy madrina, como de casi todos los boliches gay de Argentina. Conocí a Néstor a mis 20 años; aún no trabajaba en el espectáculo, ni sabía qué sería de mi vida. Fue en la primera vendimia gay que se realizó en la provincia de Mendoza. Nos dimos un abrazo de esos que se dan lxs amigxs genuinos, lxs que no reclaman y solo sienten placer de volver a encontrarse. “¡Cuánto camino recorrido, Florcita, siempre tuviste claro tu objetivo!”, me dijo al verme. “Vos me decías a los 20 años que te ibas a convertir en actriz, en una conductora muy famosa de la televisión y que ibas a formar una familia. Cumpliste tu palabra”, me recordó. No pude contener las lágrimas mientras lo escuchaba. Era difícil soñar en esa época. ¿Qué pasaría por mi cabeza que tenía tanta seguridad? Es lindo que te hagan recordar algo del pasado que marca el recorrido hecho.Le agradezco a Néstor ese hermoso viaje a mis 20 años.

También tenía 20 años cuando lo conocí a Carlos Jáuregui. Me encantó el término “memoria histórica” porque no estaríamos viviendo este presente sin personas como Carlos. En este mundo que se desarrolla y crece a pasos agigantados, y todo cada vez es más vertiginoso, efímero, donde influencers de contenido volátil pueden llegar a ser considerados semidioses, destacar el trabajo de Carlos es fundamental para poder comprender lo importante de la lucha. Su labor buscaba seguir hablando de la injusticia y opresión que sufrió (y sigue sufriendo) un colectivo que lo único que deseaba era vivir en libertad, poder amar sin que eso tenga consecuencias ni repudio que atenten contra nuestras vidas.

¿Se dan cuenta de cuáles eran nuestros pedidos? Cosas tan comunes para el resto, como ir de la mano junto a la persona que amamos, vestirnos sin miedo a terminar en un calabozo o muertxs. Es increíble que casi cuarenta años después, sigamos deseando lo mismo. Hoy tenemos derechos gracias a la voz de Carlos y de tantxs otrxs. Carlos supo levantar la suya en tiempos hostiles, difíciles y oscuros para nuestra comunidad. Recordar su historia es poner en valor el legado de un hombre que nos hizo comprender por qué había que seguir visibilizando nuestra historia, que pronunció palabras que nos identificaron, una frase que caló hondo en el corazón de todxs nosotrxs: “En una sociedad que nos educa para la vergüenza, el orgullo es una respuesta política”.