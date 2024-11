La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, anunció que visitará Buenos Aires el próximo 20 de noviembre, después de su participación en la cumbre del G20 en Brasil. La reunión con el presidente Javier Milei es una continuación de las conversaciones que ambos mandatarios tuvieron durante el año.

Desde que Milei asumió la presidencia, uno de los ejes de su discurso fue el de atraer inversiones extranjeras para estabilizar la economía argentina. En este sentido, Meloni, como líder de la ultraderechista manifestó abiertamente su apoyo a las políticas económicas de Milei y el acercamiento ideológico entre ambos fue claro. Sin embargo, a pesar de las promesas de colaboración económica, las inversiones italianas en el país no tuvieron el impacto esperado.



El encuentro entre Meloni y Milei no es el primero de este año. En febrero se reunieron en Roma para discutir la profundización de los lazos comerciales, y en junio, lo hicieron nuevamente en el marco del G7 en Italia. No obstante, a pesar de los encuentros y las buenas intenciones expresadas por ambos, las promesas de inversión aún no se traducen en cifras concretas para el país.

¿Qué se espera de la visita de Meloni a Argentina?

La visita de Meloni a Buenos Aires se da en un contexto en el que, a pesar de los acuerdos verbales, las inversiones italianas siguen siendo una expectativa sin cumplir. En octubre, el ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, quiso despejar dudas asegurando que su país ya tenía importantes inversiones en el país. En su declaración destacó que las empresas italianas tenían dividendos en el área de energía, en el sector automotriz y en agroindustria desde hace varios años.

En esta ocasión, la agenda de Meloni en Buenos Aires incluirá reuniones con Milei en la Casa Rosada, pero también con representantes del sector empresarial y diplomático. A pesar de la sintonía ideológica entre ambos, la preocupación persiste sobre si los resultados tangibles de esta visita serán realmente beneficiosos para la economía argentina, que sigue enfrentando una crisis fiscal profunda.

El contexto internacional y las promesas de inversión

El gobierno de Milei apostó por la atracción de inversiones extranjeras como una de sus principales estrategias para resolver la crisis económica. Sin embargo, a lo largo de su mandato, las promesas de inversiones de países como Italia y otros miembros del G20 no se concretaron. En este sentido, la reunión con Meloni podría ser una oportunidad para reactivar la cooperación, pero aún falta ver si los anuncios que se esperan de la visita se traducirán en proyectos reales.

La llegada de Giorgia Meloni a Buenos Aires es, sin dudas, un paso más en la consolidación de una relación bilateral con fuertes lazos ideológicos y políticos. Sin embargo, los resultados concretos, especialmente en términos de inversiones, siguen siendo inciertos.



