Un sacerdote de 58 años, párroco de la congregación de Schöenstatt, fue detenido en Córdoba, acusado de abuso sexual ultrajante, así calificado por ser el autor representante de un ministerio de culto.

La víctima es una mujer de 46 años y, según consta en la denuncia, el abuso se produjo en el despacho personal del cura imputado, después de una misa.

La causa data de comienzos de este año y el hecho habría ocurrido pocos días antes. La oficina está en el predio del Santuario de Schöenstatt del barrio Cerro de las Rosas, en el noroeste de la capital provincial.

La Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual de Córdoba, a cargo de Juan Ávila Echenique, detuvo al párroco el pasado sábado, y lo imputó de abuso sexual ultrajante calificado por ministerio de culto.

Antes de la detención, el fiscal ordenó una inspección ocular en la sede de la congregación. El sacerdote no es “diocesano”, y no depende de la Diócesis de Córdoba, sino directamente del Movimiento Schöenstatt. No obstante, el arzobispo de Córdoba, Ángel Rossi, fue informado de la situación.

Luego de trascendida la noticia, el Superior Provincial, Pablo Javier Pol, emitió un comunicado confirmando la denuncia y expresó su apoyo a la denunciante y su compromiso con la transparencia, solicitando la protección de la Virgen María para todas las personas afectadas.

El Movimiento Apostólico de Schöenstatt es un movimiento mariano fundado en Alemania en 1914 por el padre José Kentenich, quien vio en él un medio para la renovación espiritual de la Iglesia Católica. Tiene presencia en 110 países.

¿Quién es el cura Viale?

Patricio Cruz Viale es un sacerdote que cuenta con un doctorado en Teología Moral de la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma y ha publicado varios libros de reflexión espiritual, entre los cuales destacan "Misericordia" y "La luz de la palabra: luz en la pandemia".

Llegó al Santuario de Schöenstatt de Córdoba cuando ya tenía una larga trayectoria y formación como religioso. En la web oficial del santuario de Córdoba se indica que los “padres de Schöenstatt que viven en esta comunidad del Suntuario del Cerro son Alberto Eronti, Patricio Cruz Viale y Pablo Mori”.