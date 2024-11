Continúa en San Lorenzo la búsqueda de Sofía Delgado, quien hace más de 12 días está siendo buscada, en medio de la desesperación de su familia. La joven de 20 años salió de su casa el 30 de octubre y no volvieron a saber de ella. "La expectativa es que encuentren a Sofía cuanto antes, o que tengan algún indicio de dónde puede estar", señaló la abogada de la familia, Noelia Borletto. Desde Fiscalía, en tanto, indicaron que "hay múltiples medidas investigativas en curso a la espera de resultados, por ahora sin novedad concreta". El fin de semana la provincia anunció la recompensa de 5 millones de pesos para quienes aporten datos sobre su paradero y Seguridad puso a disposición una brigada para trabajar con el fiscal.

Luego de que la semana pasada la familia de Sofía movilizara junto con allegados, vecinos y vecinas de la comunidad para visibilizar el caso, el sábado se anunció que el Ministerio de Seguridad de Santa Fe ofrece 5 millones de pesos por datos útiles en la causa y se organizó una brigada especial de la Policía de Investigaciones (PDI) y un teléfono para aportar información de manera anónima: 0800-444-3583.

La reunión del fin de semana se dio luego de que el fiscal Carlos Ortigoza hiciera declaraciones el viernes pasado sobre el estado de la investigación y las medidas para dar con el paradero de la joven. "Como abogados estamos colaborando con el fiscal. Son 12 días, así que también estamos exigiendo respuestas. Sus familiares están desesperados. Hubo otras declaraciones esta mañana y hay material para analizar de lo que son cámaras y demás. De las que se vieron, no surge que Sofía se haya trasladado por tal zona o calle", dijo la abogada. Además, indicó que "no era un comportamiento habitual en ella el irse y no avisar. Eso nos hace suponer que no fue por voluntad propia".

Fiscalía indicó que la joven mide 1,70, tiene tez blanca, pelo lacio negro, ojos verdes, un tatuaje en el cuello que dice "Hustle" y varios más en brazos y piernas. La familia indicó que la chica salió para ir a un kiosco y aseguran que tenía intenciones de volver ya que dejó su ropa, documentación, cargador del celular, entre otras pertenencias.

Por otro lado, en Santo Tomé está siendo buscada Adriana Guadalupe Sosa, de 46 años, quien fue vista por última vez el 7 de noviembre. La Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe solicitó cualquier información sobre la mujer de tez trigueña, ojos marrones, cabello con canas, corto al hombro, generalmente recogido; de contextura delgada y 1,60mts de estatura. Tiene un lunar en el pómulo izquierdo y llevaría consigo un bolso y su documentación. Ante cualquier dato, contactarse con la Secretaría, en Mendoza 3443 de Santa Fe o calle Santa Fe 1950 1° Piso (ala Dorrego); al correo electrónico: [email protected] o [email protected]; o al 342 5357756, al 0800-5553348 (Santa Fe), y 341 5060007 (Rosario).