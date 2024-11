Ariel Holan fue presentado oficialmente en Rosario Central este lunes y el entrenador, quien volverá a dirigir en el país luego de un periplo de cinco años y medio por el exterior, aprovechó la ocasión para tirarle un palito a Independiente, su exclub.

"Cuando alguien te quiere, te busca y te cierra", sentenció Holan durante un tramo de la conferencia de prensa que fue el de mayor repercusión y se interpretó como un dardo a la dirigencia del Rojo por las numerosas ocasiones en que se rumoreó con su vuelta a Avellaneda, sin éxito.

"Me llamó mi representante y me dijo si nos podíamos juntar. Yo le dije '¿no puede ser la semana que viene?' porque tenía algunas cosas personales que resolver. Me dijo 'no, que vinieron a Buenos Aires para hablar con vos' y a las siete nos encontramos en un lugar. Y estuvimos charlando un par de horas y al otro día me preguntó si estaba todo ok, que los directivos estaban convencidos de que tenía que ser el entrenador y yo le dije que por supuesto que sí. Entonces el agradecido soy yo, porque cuando alguien te quiere, te busca y te cierra. Y esto para un entrenador en nuestra profesión es fundamental", relató el DT de manera simplificadora.

Holan llega al club rosarino en medio de una situación problemática, tanto en lo futbolístico como en lo que lo rodea. Dentro de la cancha, fue un año de malos resultados: eliminación en fase de grupos de la Libertadores y renuncia de Miguel Angel Russo, aun cuando ya había superado los 16avos de Sudamericana. Su lugar lo ocupó Matías Lequi y el equipo fue eliminado en octavos y en la Liga sumó apenas cuatro triunfos en 14 partidos (seis derrotas).

En tanto que fuera de la cancha, el reciente asesinato del líder de la barra brava "Pillín" Bracamonte le puso un manto de turbiedad y dramatismo a las internas de las tribunas del Gigante de Arroyito.

"No tengo una alineación que sea la Biblia, pero sí un sistema de juego en donde me gusta que el equipo en ataque tenga asociaciones, sea protagonista a partir de la posesión del balón", anticipó Holan, quien pasó por Universidad Católica de Chile, Santos de Brasil, León de México y Barcelona de Ecuador durante los últimos años.

Su debut será el miércoles 20, tras el parate por Eliminatorias, como visitante de Estudiantes de La Plata. Central está muy lejos de la zona de copas en la tabla anual en tanto que no corre demasiado peligro para los promedios del año que viene, por lo que el DT no tiene objetivos inmediatos.

"Estoy agradecido por la confianza que me mostraron desde el minuto uno y para todo el mundo Central lo que queda es saber que tenemos que dar todo dentro y fuera de la cancha para llevar a Central donde se merece", ilusionó Holan al final de la conferencia.