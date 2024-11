El protagonista de la película Puan, Marcelo Subiotto, visitó los estudios de la 750 y en una charla amena con Víctor Hugo Morales repasó el éxito del filme argentino y cómo representó, sin quererlo, un momento trágico para las universidades públicas en el país.

“(Puan) es un guion que yo leí cinco años atrás. Si bien en Argentina siempre puede pasar cualquier cosa, cuando lo leí era una situación más distópica, pero la coyuntura política fue cambiando el género: cuando se estrenó fue más un drama realista y hoy ya es casi un documental”, señaló el actor y dramaturgo.

No obstante, afirmó que el éxito de Puan va más allá del tratamiento que se le da un tema, como por ejemplo en este caso, el desfinanciamiento de las universidades nacionales. “Esta coyuntura política puso en relieve una parte de la película, pero siempre me gusta aclarar que tuvo la repercusión que tuvo porque las instancias narrativas y estéticas que tiene son muy buenas”, dijo.

“Tiene aciertos cinematográficos que hace que funcione. He trabajado a ese personaje como un tipo que hace un duelo muy fuerte. Todo lo que le va a pasar en la película es un duelo, primero del amigo que muere al principio, pero también ese duelo le despierta otros que son todas esas cosas a lo largo de la vida que se nos van muriendo; como el joven que ya no somos, la promesa que no somos, él no las vio a lo largo de la vida y este golpe le empieza a mostrar como un espejo todo esto donde se quedó dormido durante años”, explicó.



En el mismo sentido, recordó cuando se pensó en el trabajo de guion y cómo incluir al ecosistema académico y estudiantil en la producción.

“Hay mucho trabajo en el orden de lo académico. Muchos profesores trabajaron con los chicos en el guion para que las escenas de las clases fueran que no se nos pusieran herméticas. Porque las clases que da este hombre es de Filosofía política, por lo que hay mucho humanismo”, sostuvo, al mismo tiempo que afirmó que “otro acierto de la producción y los directores fue que los extras fueran los propios alumnos”. “Estaban felices que había una película sobre Puan y fue muy importante eso”, cerró.