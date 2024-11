La diputada nacional de Unión por la Patria y secretaria General de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales, Vanesa Siley, aseguró que la sesión en la que se iba a tratar el DNU que habilita al Gobierno a tomar decisiones en materia de deuda "no se cayó por el peronismo".

"El interés político, económico y geopolítico con lo que iba a pasar hoy en el Congreso fue tal que las presiones y extorsiones del Gobierno fueron hacia todos los bloques políticos, hacia todos los gobernadores, sobre todo los de la UCR. La presión fue a todos. En nuestro caso tuvimos ausencia por enfermedad y en algunos de flaqueza política, pero son 9 de 99", argumentó Siley en la 750.

La legisladora se mostró sorprendida también por el rol de la Coalición Cívica, que, según dijo Siley, tenía el tema de los decretos de necesidad y urgencia como una reivindicación histórica.

"Ellos lo dijeron en las comisiones, se embanderaron en el republicanismo. A mí es lo que más me sorprende", respondió, consultada por la actitud del partido que responde a Elisa Carrió. Y continuó: "No se qué negociaciones, no sé qué intereses se habrán tocado, ni quiénes habrán llamado por teléfono, pero como se trataba de un DNU de deuda me permito sospechar de todo".

Cristina y el PJ

Respecto de la intensa actividad de la expresidenta y flamante titular del Partido Justicialista, Siley planteó que el peronismo debe trabajar en un programa de Gobierno que incluya una reforma educativa, una visión del PJ sobre la reforma laboral, un debate sobre las insituciones de la democracia, el sistema de Justicia, los recursos naturales y la industrialización del país.

"(Cristina) Ha sido muy clara y enfatizó en que no tiene dudas en que todos los compañeros y compañeras vamos a estar, no solamente los que participamos con ella sino también los de la otra lista", dijo la secretaria General de los trabajadores judiciales, en referencia al gobernador riojano Ricardo Quintela.

En ese sentido, habló de la unidad del peronismo: "Hay que hablar de quiénes están y para qué. Podés tener mucho dirigente junto cuidando intereses dirigenciales y no una fuerza política, que es lo que nosotros planteamos, que se oponga a (Javier) Milei".



Por último, se refirió al veredicto que tendrá la causa Vialidad el próximo jueves y apuntó contra la Corte Suprema por el funcionamiento del sistema judicial: "Uno de los enclaves a trabajar es una reforma profunda del sistema de Justicia, es una tarea pendiente. No somos rehenes de todo el Poder Judicial, sino de un par de jueces de Comodoro Py", concluyó.