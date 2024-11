El 83 por ciento de las personas trabajadoras sufrió discriminación en su trabajo, según reveló el estudio Diversidad en el Trabajo de Bumeran, la app líder en búsquedas de empleo de Latinoamérica, y la ONG especializada Grow- Género y trabajo. La marginación es un problema que afecta a la mayoría de la población trabajadora hoy día, aunque muchas veces quien lo padece se siente individualmente afectado.

Ese porcentaje da cuenta de que Argentina es uno de los países donde esta problemática es más frecuente. Lo supera solo Chile, donde el 84 por ciento de los talentos afirma haber experimentado una situación de este tipo. En el resto de la región, la incidencia es menor: en Panamá es del 74 por ciento, en Perú del 70 por ciento y en Ecuador del 67 por ciento. Para realizar este estudio participaron 4.658 personas trabajadoras y especialistas en recursos humanos de Argentina, Chile, Ecuador, Panamá y Perú.

El porcentaje de trabajadores víctimas de discriminación aumentó en Argentina en 2023, al pasar a un 86 por ciento de las personas entrevistadas contra un 65 por ciento en 2022.

Del otro lado del mostrador, al entrevistar puntualmente a los especialistas en Recursos Humanos de las empresas se encuentra que el 57 por ciento de ellos enfrentó dificultades en la inclusión de personas diversas en sus organizaciones. “Estos datos subrayan la urgencia de abordar la inclusión en las organizaciones y fortalecer las políticas y prácticas que ayudan a crear un entorno donde todos se sienten valorados y respetados”, explicó Carolina Molinaro, Head of Marketing de Bumeran. “Las personas dicen que no se está haciendo suficiente y las organizaciones lo reconocen”, agregó Georgina Sticco, Directora y Co-Fundadora de Grow- Género y trabajo.

Más de la mitad de los trabajadores fue discriminado por su edad, en suma el 55 por ciento de las personas encuestadas. Mientras el 19 por ciento se sintió marginado con su género, el 11 por ciento de los casos con alguna discapacidad, el 9 por ciento por el color de piel y el 5 por ciento por su orientación sexual, según revela el informe.

En cuanto al tipo de problemas relacionados con la inclusión que enfrentan las empresas, el 61 por ciento de los especialistas en Recursos Humanos señala problemas relacionados con la falta de integración por parte de los superiores, otro 61 por ciento destaca la presencia de chistes, bromas o comentarios inadecuados o discriminatorios hacia personas diversas, y el 51 por ciento menciona la violencia y acoso laboral.

Resolver el problema

En lo que respecta a las medidas para fomentar un ambiente laboral más inclusivo, el 78 por ciento de los encuestados considera que estas no se implementan en su lugar de trabajo. En la región la tendencia es similar pero ligeramente menor (75 por ciento en Chile, 71 por ciento en Panamá, etc.). Y en la comparación con años atrás aumentó sensiblemente el porcentaje de personas que siente esta carencia en cuanto a la inclusión laboral: en 2022 era el 56 por ciento de los entrevistados y en 2023 el 71 por ciento.

Pero además el 53 por ciento de los trabajadoras cree que la inclusión laboral no ganará mayor importancia en los próximos años, según este estudio. Esta perspectiva negativa es exclusiva de Argentina, mientras que en el resto de los países la opinión es más optimista. Al consultar esto mismo a especialistas en Recursos Humanos la cifra no baja sino que se mantiene, lo cual resulta desesperanzador desde la óptica de la empresa.

El estudio también muestra que 7 de cada 10 especialistas en Recursos Humanos no toman medidas para promover la diversidad en el trabajo.

Al ser consultados sobre por qué creen que no se implementan medidas para desarrollar un ambiente laboral más inclusivo, cerca de un tercio de los trabajadores dijo que no hay igualdad de oportunidades de desarrollo o bien considera que el ambiente laboral no es cordial ni respetuoso, mientras el 10 por ciento señala que no se generan espacios para tratar el tema en el trabajo.

Bumeran es la app para encontrar empleo líder de Argentina y es parte de la red de empleo más grande de América Latina, con frecuencia realiza este tipo de estudios sobre la realidad laboral que día a día enfrentan los trabajadores. Estos sitios de internet ofrecen más de 126.000 ofertas de empleo y reciben más de 60 millones de visitas por mes. En tanto Grow - género y trabajo es una organización con más de 13 años de trayectoria en América Latina cuyo propósito es generar espacios de trabajo diversos, inclusivos y libres de violencia.