Representantes de los trabajadores del Congreso acordaron un incremento salarial escalonado entre septiembre y diciembre del 6 por ciento, que no percibirán los diputados y senadores porque no están acoplados a la paritaria general del personal del Poder Legislativo. El acuerdo alcanzado estipula que los incrementos se realizarán en un 2 por ciento en septiembre, 1 por ciento en octubre, 2 por ciento en noviembre y 1 por ciento diciembre, es decir, los mismos porcentajes firmados en las paritarias que alcanzó el Poder Ejecutivo con sus respectivos gremios. A su vez, según se informó en un comunicado, no habrá bono de fin de año.

El acta fue rubricada por representantes de Diputados, el Senado y la Biblioteca del Congreso, y los gremialistas Norberto Di Próspero, de la Asociación del Personal Legislativo (APL); Claudio Britos, de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y Esteban Makaric, por la Unión de Personal de la Nación (UPCN).