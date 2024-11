Ni la de Messi, ni la albiceleste: Paraguay prohíbe camisetas de la selección argentina

En el Defensores del Chaco, la selección argentina será más visitante que nunca. La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) prohibió "por seguridad" el ingreso a la tribuna local de sus estadios a hinchas con camisetas del equipo rival o alusivas a jugadores visitantes para el partido de este jueves contra el conjunto albiceleste y los siguientes encuentros por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial del 2026.



El gerente de Licencias de la APF, Fernando Villasboa confirmó que "nosotros ya advertimos y avisamos de que en los sectores del público local no vamos a permitir el acceso de esas camisetas que no sean de Paraguay, o de repente neutras, pero del rival no vamos a permitir", y agregó que la medida se aplicó por primera vez cuando la Albirroja recibió a Brasil el pasado 10 de septiembre.