El vocero presidencial Manuel Adorni anunció este jueves, tras la decisión de la Sala IV de la Cámara de Casación de ratificar -show mediante- la condena a Cristina Fernández de Kirchner en la Causa Vialidad, que por orden del presidente Javier Milei se le retirará a la expresidenta la jubilación que le corresponde por sus dos mandatos frente al Ejecutivo (2007-2011 y 2011-2015) así como la pensión por viudez que recibe desde el fallecimiento de Néstor Kirchner.

“Por orden del presidente de la Nación, Javier Milei, y detrás del trabajo de siempre del Ministerio de Capital Humano a través de ANSES, se resolvió dar de baja la asignación de privilegio, popularmente conocida como jubilación de privilegio, que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner venía percibiendo, tanto en la asignación personal como en la derivada por pensión del fallecido expresidente Néstor Kirchner", dijo este jueves Adorni en su habitual conferencia de prensa, donde remarcó que la decisión implica un "ahorro para los argentinos" de $21.827.624,65.

El beneficio previsto por la Ley 24.018 para expresidentes y exvicepresidentesde la Nación "es una asignación que no tiene carácter contributivo y se otorga con carácter excepcional y extraordinario, como contraprestación al honor, el mérito y el buen desempeño en el cargo", explicó el vocero. La expresidenta, siguió Adorni, "fue condenada por la Cámara de Casación Penal en la Causa Vialidad como autora del delito de administración fraudulenta, por lo que representa lo contrario al honor, al mérito y al buen desempeño”, afirmó.

“La jubilación a exmandatarios es un privilegio que no debería existir en la Argentina, más aún si quien la percibe está condenada por estafar desde las más altas esferas del poder a millones de argentinos que vieron esfumarse sus esperanzas a manos de la política”, remarcó. “Esto es nada más ni nada menos que otorgar un manto de sentido común y cordura a la gestión pública. Durante el mandato del presidente Milei, la Argentina no va a destinar fondos a ninguna persona que esté condenada por corrupción y que haya más mancillado el honor y la dignidad de los argentinos”, completó.

La asignación mensual vitalicia para presidentes está regulada por la Ley 24.018, que también fija las asignaciones para vicepresidentes y jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Según el tercer artículo de esta ley, "para el Presidente de la Nación tal asignación será la suma que por todo concepto corresponda a la remuneración de los Jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y para el Vicepresidente las tres cuartas partes de dicha suma". Si se produjera el fallecimiento del presidente, aclara la norma en su artículo 4, "el derecho acordado o a acordarse al titular se extenderá a la viuda o viudo, en concurrencia con los hijos e hijas solteros hasta los dieciocho (18) años de edad".

En cumplimiento de esta ley, Cristina Fernández de Kirchner cobra una asignación mensual vitalicia por sus dos mandatos como presidenta (2007-2011 y 2011-2015), así como una pensión por ser la viuda de un expresidente.

¿No era un derecho adquirido?

La decisión de Javier Milei de retirarle la jubilación y la pensión a CFK generó sorpresa y cuestionamiento en redes sociales. Y es que si bien el mandatario es un fuerte crítico de este tipo de asignaciones, él mismo había asegurado este año en una entrevista televisiva que no le quitaría las pensiones a CFK -que ya había sido condenada en la Causa Vialidad por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2, en diciembre de 2022- porque se trataba de un "derecho adquirido".

“Eso es un derecho adquirido. No se puede tocar. Si yo vengo a respetar los derechos de propiedad, ¿Cómo voy a violentar un derecho adquirido?”, le dijo Milei en esa entrevista al periodista de TN, que se quejaba por las asignaciones que a CFK le corresponden por ley.

"¿Qué dije yo el 1 de marzo respecto a las jubilaciones de privilegio?", insistió Milei, ya perdiendo la paciencia. "Que a partir de ahora, eso no va más", respondió el periodista. Entonces, siguió el ultraderechista, "si yo considero que no tiene que haber jubilaciones de privilegio, yo no voy a tener. Pero eso yo no lo puedo hacer hacia atrás, es un derecho adquirido".

"Yo mi bronca la expreso golpeando mi bolsillo. Mirá lo indignado que estoy yo que directamente le pego un tiro a mi propio bolsillo. No puedo hacer nada, pero sí corregirlo para adelante", añadió entonces el mandatario, que ahora parece haber cambiado de opinión.