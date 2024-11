Revelar. Indicios de identidad 6 puntos

Argentina, 2024

Dirección y guion: Fermín Rivera

Duración: 65 minutos

Intérpretes: Lorena Battistiol Colayago, Pedro Sandoval Fontana, Claudia Poblete Hlaczik, Horacio Pietragalla Corti, Guillermo Amarilla Molfino, Victoria Donda Pérez, Guillermo Pérez Rosinblit, Leonardo Fosatti Ortega.

Estreno en salas.

¿Otra película sobre desaparecidos? Sí, una más. ¿Otro documental sobre nietos recuperados? También. ¿Y se estrena un año después de que Javier Milei se impusiera en el balotaje que lo depositó en la Casa Rosada, donde una de sus primeras decisiones fue atacar al Instituto del Cine, acusándolo de financiar demasiadas películas sobre dictadura, desaparecidos, nietos, etc? Así es. ¿Casualidad? Eso seguro que no. Pero no porque los responsables del documental Revelar. Indicios de Identidad se hayan propuesto estrenarlo justo en el aniversario del triunfo libertario, sino porque esos temas se convirtieron en ineludibles para la sociedad argentina, de la que forman parte sus cineastas.

En Revelar, el director Fermín Rivera entrevista a un grupo de nietos recuperados, pero no para hablar sobre la dictadura de manera amplia ni enfocarse en el vínculo con sus apropiadores. La búsqueda pasa por las experiencias individuales en torno a las identidades y cómo estas se fueron manifestando de forma inesperada, en contra de los esfuerzos por hacerlas desaparecer. Los que comparten su testimonio coinciden en varias puntos. En primer lugar, en ser atravesados por una sensación de inexplicable extrañeza frente al entorno “familiar” en el que fueron criados. Como si fueran piezas de un rompecabezas que no había forma de hacer encajar.

Pero sobre todo, una vez que sus apropiaciones quedaron expuestas, en la forma casi milagrosa de reconocerse de inmediato en el espejo omnisciente que le ofrecía la recuperación de sus verdaderos padres. Los mismos gustos, la predilección por cierta música, gestos y hasta la pasión compartida por el mismo equipo de fútbol. Coincidencias que en cualquier otra circunstancia serían atribuidas a la casualidad y que alguno hasta podría catalogar como una rara forma de experiencia paranormal, se convierten en estos casos en evidencias prácticamente incontrastables de que la sangre no es agua. Así funciona la genética.

Como ocurre con buena parte de la producción documental, el valor de Revelar no se encuentra tanto en su forma cinematográfica, que se mantiene dentro del molde clásico, recopilando testimonios directos frente a cámara, a los que complementa con secuencias producidas para hacerlos más dinámicos. En este caso se trata del proceso de revelado de una serie de fotos de los protagonistas y sus padres. El valor de la película pasa por compartir ese conjunto de experiencias, todas ellas únicas, que vuelven a echar luz sobre el período más oscuro de la historia argentina. Pero también dejan claro que esa labor continua y es constante, porque aún quedan otros 200 nietos por recuperar. Y si bien el cine y los cineastas no tienen la obligación, sí tienen el derecho de seguir contando esta historia.