En los tres primeros días de entrenamiento en Central el técnico Ariel Holan se interiorizó de los problemas que tendrá para armar el equipo que el miércoles visitará a Estudiantes. No solo por jugadores lesionados sino por los convocados a jugar fecha de Eliminatorias que no se reincorporarán a tiempo.

En los trabajos físicos de ayer Holan confirmó que no tendrá disponibles a Facundo Mallo y Carlos Quintana. Ambos defensores se recuperan de diferentes problemas fisicos que les demandará más tiempo de recuperación. El caso de Quintana es más grave porque se trata de un esguince de rodilla y corre riesgo de no volver a jugar en la presente Liga Profesional. Su contrato vence en diciembre y el club aún no le ofreció propuesta para renovar. Las opciones de reemplazo son Miguel Barbieri y Juan Giménez. Pero el juvenil se encuentra entrenando con el seleccionado Sub 20 para jugar amistoso con Bolivia y su presencia el miércoles en La Plata está sujeta a la recuperación física que mustre a su regreso a lo ciudad. En la defensa también es baja Agustín Sández. El martes el lateral el jugará con la selección de Paraguay ante Bolivia en La Paz por Eliminatorias y su regreso al país se producirá horas antes del comprimiso de los canayas con Estudiantes. Sández podrá reaparecer el lunes 25, cuando el canaya deba visitar a las 19 a Central Córdoba de Santiago del Estero por la 24º fecha del torneo.

Pero Holan todavía no dio señales del equipo que parará para su debut en el banco de suplentes auriazul. Recién el domingo en Arroyo Seco el técnico mostará sus primeras decisiones en cuanto a táctico y las mayores novedades se esperan en la conformación del mediocampo y la ofensiva. Se espera confirmar en el ensayo matutino del martes, previo del viaje a Buenos Aires para quedar a la espera del copromiso con el pincha.