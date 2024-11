El deporte continúa generando atracción desde diferentes ámbitos, y su industria se sigue expandiendo en grandes niveles. La exposición Olé Sports Summit, que se realizó el martes y miércoles últimos, exhibió la importancia de su desarrollo más allá de los campos de juego.

La Usina del Arte fue el lugar donde se trataron temas marketing, tecnología y gestión deportiva en la industria sudamericana.

Las personalidades que pasaron fueron desde el presidente de la FIFA, Gianni Infantino; el responsable de la AFA, Claudio Tapia; el presidente de la liga española, Javier Tebas; y figuras como Facundo Conte, Nicolás Burdisso, Cristian Malaspina (máxima autoridad de Argentinos Juniors) y el empresario Marcelo Figoli (propietario del Burgos de España).

También se presentaron Ramón Rodríguez Verdejo, conocido como "Monchi" (jefe de operaciones del Aston Villa); Marcelo Bosch (exPuma), Alejandro Fantino (periodista), Michele Uva (Director de Sostenibilidad Social y Ambiental de la UEFA); y los exfutbolistas Maximiliano Rodríguez y Leonardo Ponzio en su rol de "Leyendas de la FIFA".

Los mencionados expusieron sobre sus experiencias en cada una de sus funciones, y revelaron el valor que tiene el deporte para concientizar sobre otras acciones: realidad social, emprendedurismo, relaciones interdisciplinarias, y concientización del medio ambiente.

Uno de los más escuchados fue Javier Tebas, organizador de la liga de fútbol de España, quien habló temas sensibles como el racismo y la piratería en ese deporte. El directivo recordó la disolución del Frente Atlético, grupo radical de hinchas del Atlético de Madrid, y la política de “tolerancia cero” hacia el racismo: "Hace diez años había cánticos racistas en España, los prohibimos con sanciones severas y hoy eso ya no existe. Ahora, los casos son puntuales, individuales, pero los detectamos y sancionamos".

La industria televisiva fue una de las grandes atracciones. Imagen: Gentileza

Y sobre la piratería en el fútbol, un problema que considera perjudicial tanto para los ingresos de los clubes como para la sostenibilidad de la industria, expresó: "En Argentina, la gente paga muy poco o nada por ver fútbol. Verlo en páginas piratas es como ir al supermercado y robar algo en vez de pagarlo". Tebas denunció que plataformas como Google contribuyen a esta práctica al permitir el acceso a sitios piratas: "Google gana dinero con sitios como Fútbol Libre, son cooperadores necesarios de la piratería. Podrían limitarlo, pero no lo hacen porque les genera ingresos".

El responsable de la AFA, en su intervención titulada "Los campeones detrás de los campeones", rindió homenaje a miembros fundamentales del equipo de la Selección Argentina que contribuyeron al éxito en el Mundial de Qatar 2022. Entre los homenajeados se encontraban utileros, cocineros y personal de mantenimiento, quienes compartieron emotivas anécdotas sobre su labor junto al equipo nacional.

Por su parte, Fantino fue contundente con el hecho ocurrido el lunes último en Deportivo Riestra, que hizo jugar a un streaming en el equipo de Primera División. "Lo que hicieron con este chico fue la mejor publicidad anti Sociedad Anónima Deportiva de la historia. Víctor Stinfale (el abogado) lo maneja como una Sociedad Anónima, y entonces se tienen que bancar que pongan a jugar a este pibe. No me gustó para nada lo que pasó, el fútbol tiene una esencia que no nos la pueden quitar estos tipos".

