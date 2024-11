En el marco de la búsqueda de paradero de Sofía Delgado, la joven de 20 años que lleva 16 días desaparecida en San Lorenzo, Fiscalía allanó un inmueble de Timbúes, alquilado por el hombre detenido esta semana en Pergamino, junto a su pareja. La requisa fue realizada por la brigada canina K9 en búsqueda de rastros o elementos de interés para la investigación, y "dio resultado negativo", indicaron. Ayer por la tarde hubo una nueva movilización de la comunidad sanlorencina que exige respuestas. En la previa, la madre de la joven pidió celeridad en la búsqueda.

Luego de que esta semana se hicieran allanamientos en San Lorenzo, Puerto San Martín y Pergamino, ayer la pesquisa llegó a Timbúes, donde fue allanado un domicilio de calle 17 de Noviembre, entre Quinquela Martin y Santos Vega, alquilado por el detenido Alejandro B., de 34 años, conocido de Sofía, que hace pocos días fue detenido junto a su pareja, de 29 años, y que será imputado. Desde Fiscalía indicaron que fueron hasta allá con la brigada de caninos, en busca de rastros, pero que el resultado fue "negativo".

En la causa ya hay secuestrados un auto, celulares, sábanas y prendas que se analiza si tenían manchas de sangre, cabellos y otros elementos enviados a peritar. Mientras tanto, Sofía sigue siendo buscada.

En tanto desde el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia recordaron que para la investigación y el esclarecimiento del caso se pusieron dos brigadas de la Policía de Investigaciones (PDI) a disposición del Ministerio Público de la Acusación, para la pesquisa que lleva adelante el fiscal de San Lorenzo Carlos Ortigoza.

Según se indicó, tras la reunión del sábado pasado del ministro Pablo Cococcioni con autoridades municipales y familiares de Sofía, se sumó a disposición del jefe Distrito de PDI una brigada de Sección Paraderos y otra brigada de Trata de Personas, por un total de 4 efectivos. En tanto que a partir del miércoles se incorporó otra brigada de Trata de Personas de la PDI a la investigación, por lo que totalizan 6 efectivos a disposición de la Fiscalía de San Lorenzo.

Por su parte, la madre de la joven pidió celeridad en la búsqueda de la joven que salió de la casa donde vive con sus hermanos, la noche del 30 de octubre y no volvieron a saber de ella. Insisten con que su intención era volver, ya que dejó ropas, documentación y el cargador de su celular. “De Sofía no se sabe nada, es lo que más me interesa saber, dónde está y qué hicieron con ella. Todo lo que tenemos se lo acercamos a la Justicia", señaló la mujer en Radio2. Además, contó que el miércoles fueron a la fiscalía para conocer novedades sobre la causa y "el fiscal nos dijo que estaba perdiendo el tiempo recibiéndonos a nosotros”.

En tanto, San Lorenzo volvió a movilizar ayer por la tarde para exigir una respuesta a la pregunta que se hacen hace más de dos semanas: "¿Dónde está Sofía?".