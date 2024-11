De acuerdo a los datos que se desprenden del último informe de comercio bilateral elaborado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), el comercio bilateral entre Argentina y Brasil fue de U$S 2982 millones en el décimo mes del año, un 26,1% superior al valor obtenido en igual período de 2023, cuando había sido de U$S 2366 millones. Asimismo, el intercambio creció con respecto a septiembre pasado un 9,4%, debido al incremento de las exportaciones en un 12,5% y al aumento de las importaciones en un 6,6%.

Las ventas argentinas a Brasil crecieron en octubre de 2024 un 30,2% con respecto a octubre de 2023 (la variación fue positiva por quinto mes consecutivo) al sumar U$S 1432 millones, mientras que las importaciones desde aquel destino fueron de U$S 1551 millones y mostraron un alza interanual del 22,4%. Así, el saldo comercial para Argentina arrojó un déficit de U$S 119 millones.

El comercio entre ambos países acumula en diez meses de 2024 un saldo negativo para la Argentina por U$S 175 millones. Vale señalar que las exportaciones aumentaron 9,8% durante diez meses de 2024 con respecto a diez meses de 2023, mientras que las importaciones desde Brasil mermaron un 24,0% en el mismo período.

La suba interanual de las exportaciones de Argentina hacia Brasil registrada en octubre (30,2%) correspondió principalmente al alza de trigo y centeno no triturado, vehículos automotores para transporte de mercaderías y usos especiales, vehículos automóviles de pasajeros, partes y accesorios de vehículos automotores y preparaciones y cereales, harinas o féculas de frutas o verduras, mientras que el alza interanual de las importaciones argentinas (22,4%) se explicó principalmente por el incremento de vehículos automóviles de pasajeros, vehículos automóviles para transporte de mercaderías, energía eléctrica y vehículos de carretera.

Argentina se posicionó en tercer lugar entre los mayores proveedores de Brasil, detrás de China y Hong Kong y Macao (U$S 6645 millones) y Estados Unidos (U$S 3626 millones). A su vez, entre los principales compradores de Brasil, Argentina se ubicó tercera, detrás de China, Hong Kong y Macao (U$S 6997 millones) y Estados Unidos (U$S 3552 millones).

Las exportaciones de Brasil al mundo disminuyeron 0,7% en octubre de 2024 con respecto a igual mes de 2023, al pasar de U$S 29.681 millones a U$S 29.462 millones. Por su parte, las importaciones totales crecieron un 22,5% con respecto a las registradas hace un año (U$S 20.501 millones en 2023 vs. U$S 25.119 millones este año). De este modo, el resultado comercial brasileño fue superavitario —trigésimo tercer mes consecutivo— en U$S 4343 millones, una situación semejante a la observada en octubre de 2023: en aquel mes el saldo había sido positivo en U$S 9180 millones.

Las expectativas de mercado que relevó en octubre el Banco Central de Brasil mostraron números más elevados respecto al mes anterior en materia de crecimiento estimado para 2024 (se elevó de 3,0% a 3,1%). La expectativa sobre el alza de precios anual subió a 4,59% (el mes anterior había sido de 4,38%). Asimismo, se espera que el nivel de tasa de interés Selic alcance el 11,75%, ubicándose por encima del valor actual de 11,25%.