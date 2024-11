El juez de la Corte Suprema de Justicia Juan Carlos Maqueda se refirió al fallo de Casación contra Cristina Kirchner en la Causa Vialidad y dijo que el tratamiento en el máximo tribunal "demorará mucho tiempo". Al ser consultado sobre los pasos a seguir tras la confirmación de la condena a seis años de prisión y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos a la expresidenta, el magistrado hizo algunas aclaraciones técnicas sobre los tiempos del proceso. “Se dice que ahora el fallo va a la Corte, en realidad se demora bastante tiempo. Se presenta un recurso extraordinario ante la misma Cámara, hay que ver si lo acepta la misma Cámara de Casación, y si no van con un recurso de queja a la Corte”, afirmó.

El juez, próximo a dejar su cargo en la Corte, dijo que no tuvo acceso al fallo porque aún no se hizo ninguna presentación y aclaró que aunque "lo hubiera visto tampoco emitirá opinión”. "Todavía ese tiempo no es un tiempo en el cual el expediente esté en la Corte, sino va a estar en la Cámara”, dijo en el canal El Doce TV de Córdoba. Las declaraciones se dieron tras ser homenajeado en la Legislatura de de la provincia; el juez está próximo a cumplir 75 años y en diciembre dejará su banca en el máximo tribunal de justicia del país que ahora comparte con Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

“La Corte lo estudia en los tiempos correctos. Seguramente habrá un pronunciamiento en un tiempo prudencial. El recurso extraordinario se impone ante el tribunal mismo en el que dictó el fallo, y después de eso, va recién a la Corte”, dijo antes en declaraciones a Cadena 3.A partir del 1 de enero de 2025 la Corte funcionará con tres miembros hasta tanto el Congreso de la Nación apruebe los pliegos de los candidatos a jueces que propuso Javier Milei: Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla.