Cines

BTS MAPS OF THE SOUL ONE



Musical/documental. N/A

Cinépolis. Sáb, 14 y 18 hs, dom, 14 y 16 hs, lun, 18 hs; mar, 16 hs; mié, 20 hs

CÓDIGO: TRAJE ROJO



Con Dwayne Johnson, Chris Evans. Dir: Jake Kasdan. SAM 13 años

Cinépolis. Cas 22.15 hs



Hoyts. Cas 14.10*, 15.00**, 17.00*, 17.15**, 19.45*, 20.00**, 22.30*, 22.45** hs (*solo sáb y dom) (**excepto sáb y dom)

Nuevo Monumental. Cas: 19.15 hs

Showcase. Cas 13.50, 14.20, 16.30, 19.15, 22.05 hs

EL BELLO VERANO



Con Yle Vianello, Deva Cassel. Dir: Laura Luchetti. SAM 13 años.



Cine El Cairo: Hoy, 22.30 hs; Dom, 20.30 hs

EL TIEMPO QUE TENEMOS



Con Andrew Garfield, Florence Pugh. Dir: John Crowley. SAM 13 años

Cines del Centro. Sub: 17.20, 19.40 hs

Cinépolis. Cas: 16.00 hs

Hoyts. Cas: 22.30 hs

Showcase. Cas: 14.20 hs; Sub: 16.50, 19.20, 21.55 hs



EL VIEJO ROBLE

Con Dave Turner, Ebla Mari. Dir: Ken Loach. SAM 13 años

Cine El Cairo: Hoy, 18.00 hs; Dom, 22.30 hs



ENHYPEN WORLD TOUR FATE

Concierto. N/A

Cinépolis. Sub: Dom, 16 hs; mar, 18 hs

GLADIADOR 2

Con Connie Nielsen, Denzel Washington. Dir. Ridley Scott. SAM 13 años c/Res

Cines del Centro. Sub: 14.30, 17.30, 20.30, 22.00* hs (*solo vie y sáb)

Cinépolis. 4D.2D Cas: 16.00, 19.00, 22.00 hs; 2D Cas: 14.00*, 16.20, 16.50, 1745, 18.30, 19.30, 21.00, 22.30, 22.50 hs; 2D Sub: 19.0, 21.30 hs (*solo sáb y dom)

Hoyts. DBOX+2D Cas: 15.10, 16.10, 18.20, 19.20, 21.30 hs; DBOX+2D Sub: 22.30 hs; 2D Cas: 15.10, 16.10, 16.30, 17.45, 19.20, 18.50, 19.20, 19.40, 21.00, 21.30, 22.00 hs; Sub: 22.30, 22.50 hs

Nuevo Monumental. Cas: 14.45, 15.45, 18.00, 19.00, 21.15, 22.00 hs; Sub: 18.30, 21.30 hs

Showcase. Cas 12.55*, 13.30, 15.30, 16.05, 16.35, 18.35, 19.10, 21.40, 22.15, 22.45 hs; Sub: 13.10*, 14.00, 1.50, 16.20, 17.05, 18.55, 19.25, 19.40, 20.10, 21.25, 22.00, 22.30 hs (*solo sáb y dom)

GOLPE DE SUERTE EN PARÍS

Con Lou de Laäge, Valérie Lamercier. Dir: Woody Allen. SAM 13 años c/Res

Cines del Centro. Sub: 15.10, 17.20, 19.40, 22.10* hs (*solo vie y sáb)

Cinépolis. Sub: 15.20*, 20.30 hs (*solo sáb, dom y lun)

Nuevo Monumental. Sub: 21.50 hs

Showcase. Sub: 14.00, 16.10, 18.20, 20.30 hs

LA HABITACIÓN DE AL LADO



Con Tilda Swinton, Julianne Moore. Dir: Pedro Almodovar. SAM 13 años

Cines del Centro: Sub: 17.40, 20.00, 22.20* hs (*solo vie y sáb)

LA LEYENDA DEL DRAGÓN



Animación. Dir: Jianping Li, Salvador Simó. ATP



Showcase. Cas: 13.45* hs (*solo sáb, dom y lun)

LA MIRADA INVISIBLE

Con Juieta Zylberberg, Osmar Núñez. Dir Diego Lerman: SAM 16 años c/Res

Cine El Cairo. Dom, 18.00 hs



LA SUSTANCIA



Con Demi Moore, Margaret Qualley. Dir: Coralie Fargeat. SAM 16 c/Res

Showcase. Sub: 19.05, 22.10 hs



LAS AUSENCIAS

Documental. Dir: Juan José Gorasurreta. SAM 18 años

Cine El Cairo: Sáb, 20.30 hs

NIKO: LA AVENTURA DE LAS NARICES FRÍAS



Animación. Dir: Kari Juusonen, Jorgen Lerdam. ATP

Cines del Centro. Cas: 15.20 hs

Cinépolis. Cas: 14.00*, 18.15 hs (*solo sáb, dom y lun)

Hoyts. Cas: 14.00*, 15.10**, 16.05*, 17.15**, 18.10* hs (*solo sáb y dom) (**excepto sáb y dom)

Nuevo Monumental. Cas: 15.15 hs

Showcase. Cas: 12.35*, 14.40, 16.45 hs (*solo sáb y dom)

ROBOT SALVAJE



Animación. Dir: Fernando Andrés Saad. ATP

Cinépolis. Cas: 14.00*, 15.00*, 22.20 hs (*solo sáb, dom y lun)

Hoyts. Cas: 14.05*, 15.10, 17.35, 20.00 hs (*solo sáb y dom)

Nuevo Monumental. Cas: 17.15, 19.30 hs

Showcase. Cas: 12.00*, 14.25, 16.40, 19.00 hs (*solo sáb y dom)

SONRÍE 2



Con Naomi Scott, Sossie Bacon. Dir: Parker Finn. SAM 16 años c/Res

Showcase. Cas: 19.35 hs; Sub: 22.25 hs



TERRIFIER 3



Con Jason Patric, Daniel Roebuck. Dir: Damien Leone. SAM 18 años

Cinépolis. Cas: 22.40 hs



Hoyts: Cas: 19.20*, 20.15**, 22.10*, 23.00** hs (excepto sáb y dom) (**solo sáb y dom)

Nuevo Monumental. Cas: 22.10 hs

Showcase. Cas: 14.10, 16.55, 19.45 hs; Sub: 22.35 hs

TOMORROW X TOGETHER WORD TOUR

Música. N/A

Cinépolis. Sub: Sáb, 16.00 hs; lun, 20.00 hs

UN PANDA EN ÁFRICA



Animación. Dir: Richard Claus, Krasten Kiilerich. ATP

Cines del Centro. Cas: 15.00 hs

Cinépolis. Cas: 14.20*, 16.30 hs (*solo sáb, dom y lun)

Hoyts. Cas: 14.30*, 15.10**, 16.40*, 16.45** hs (*solo sáb y dom) (**excepto sáb y dom)

Nuevo Monumental. Cas: 17.45 hs

Showcase. Cas 13.00*, 15.10, 17.15 hs (*solo sáb y dom)

VENOM: EL ÚLTIMO BAILE



Con Tom Hardy, Chiwetel Ejiofor. Dir: Kelly Marcel. SAM 13 años

Cinépolis. 17.45, 22.50 hs



Hoyts. 15.30, 18.00, 20.30, 23.00 hs

Nuevo Monumental. Cas: 16.45, 19.45, 21.45 hs

Showcase. Cas: 12.20*, 14.50, 17.20, 19.50, 22.20 hs; Sub: 22.40 hs (*solo sáb y dom)

Música



ASTENGO



Mitre 754

David Lebón. Sáb 23, a las 21 hs

BEATMEMO PUB



Oroño y Güemes

Beatles a la carta. Mañana, a las 20.30 hs

BIOCERES ARENA



Córdoba 3475

Vilma Palma e Vampiros. Hoy, a las 20 hs.



Fabiana Cantilo. Jue 21, a las 20 hs

C. C. ATLAS

Mitre 645

Orquesta de Carlos Quilici con Cholo Montironi y las voces de Lucho Ríos y Ana Paula Berardo. Hoy, a las 21 hs



C. C. CONTRAVIENTO



Rodríguez 721

Litto Nebbia. Serán dos noches irrepetibles, 22 y 23 de nov, 21 hs.

C. C. GÜEMES

Güemes 2808

Muerdo. Mañana, a las 20 hs



C. C. PARQUE DE ESPAÑA



Sarmiento y el río

Patio Jazz. En el teatro tocarán los tríos de los españoles Abe Rábade y Lucía Rey. En el patio, Rocío Gimenez Lopez abrirá una jam al aire libre junto a Luciano Ruggieri y Franco Di Renzo. Barras y feria de vinilos, amenizada por DJ Emi Del Mar. (Retirar entrada desde las 16). Hoy, desde las 18 hs.

EX SOCIEDAD RURAL



Bv. 27 de Febrero y Caesar

María Becerra. Mañana, a las 21 hs

Wos. Sáb 23, a las 21 hs

PLATAFORMA LAVARDEN



Sarmiento y Mendoza

Polijazz presenta su primer álbum y contará con invitados. Hoy, a las 21 hs



Teatro



BROADWAY



San Lorenzo 1223

El principito: una aventura musical. Vie 22, a las 20.30; sáb 23 y dom 24, a las 19.30 hs.

CEC

Paseo de las Artes 310

100 veces. Obra de danza contemporánea que indaga sobre el transcurrir de los cuerpos a través del tiempo y del espacio, desde su gestación hasta su desintegración. Jue 21, a las 21 hs



Acaso un cuerpo. Un rostro de espejos que refracta a quien lo mira. La desesperación por llegar a un otro que desaparece en su propia imagen. Cuerpos que pierden sus límites en un nudo tan amoroso como asfixiante. Dir: Analía Cannone. Vie 22, a las 21 hs

LA MANZANA



San Juan 1950

La Sal. Dos hermanas se reúnen después de muchos años en un departamento que las alojó de pequeñas durante sus vacaciones, en Santa Clara del Mar. ¿El motivo del encuentro? La cremación de su padre Dir: Luciana Di Pietro. Sáb 23 y sáb 30, a las 21 hs

Tesis sobre el automatismo humano. El tránsito por el desarrollo de una tesis doctoral real, llevada a cabo por Laura Pomponio actriz y científica dio lugar al encuentro entre la ciencia y el teatro. Dir: Ricardo Arias. Dom de nov, a las 20 hs



LA ORILLA INFINITA

Colón 2148

Paradero. Obra que pone en escena diez años vividos por Carmen y Paloma, una pareja de mujeres de casi cuarenta años, que al separarse hacen carne y eco del mandato social de ser mujeres y ser madres. Dir: Simonel Piancatelli. Vie de nov, a las 21 hs



MICROTEATRO ROSARIO

San Lorenzo 1329

Del otro lado. La realidad y la ficción se confunden a partir de una noticia. Dramaturgia: Rocio Falcone. Dir: Martín Fumiato. Jue a sáb. Entradas microteatrorosario.com.



PLATAFORMA LAVARDEN

Sarmiento y Mendoza

Yo también me llamo Hokusai. Unipersonal de Iván Hochman. La historia de un escritor sin nombre al que lo deja la novia para irse a salvar el mundo. Dir: Tomas Masariche. Hoy, a las 21 h



TEATRO VIGIL

Alem 3086

Las viejas. Tres actrices octogenarias de extensa trayectoria en cine, teatro y televisión se reencuentran luego de muchos años. Aunque desean retornar a los escenarios ya nadie las convoca para trabajar. Una reflexión sobre la vejez con una perspectiva actual, vital y entusiasta. Dir: Hernán Peña. Hoy, a las 20.30 hs