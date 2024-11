El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, siguió diferenciándose del presidente Javier Milei en la apertura de la Expo General Rodríguez 2024, lugar en el que se desarrolla la 24º edición de la Ronda de Negocios Multisectorial con la participación de más de 200 empresas y organismos de distintos municipios de la región. "Cambio 150 mil fotos con Elon Musk por una sola con una pyme bonaerense", señaló el gobernador en referencia a los viajes del mandatario nacional a los Estados Unidos y a su admiración por el magnate norteamericano.

"Hoy Argentina tiene una sola industria, que es la de la timba financiera, pero en la Provincia de Buenos Aires tenemos industria nacional”, señaló Kicillof que advirtió que nunca escuchó hablar a los dirigentes libertarios de la industria argentina o la producción nacional.

“Así como tenemos un compromiso con la salud, la educación y la seguridad, también fuimos elegidos para apuntalar el desarrollo, la producción y el trabajo”, indicó Kicillof y concluyó: “La industria de la provincia necesita de estos espacios que la impulsan: en este contexto tan adverso que debemos enfrentar, desde el Gobierno bonaerense vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para lograr que las pymes puedan salir adelante”.

La expo finalizará el domingo 17 de noviembre y tiene como objetivo mostrar a la comunidad la identidad y fuerza productiva del distrito. Habrá 86 stands de industrias, instituciones y comercios; una exposición de maquinarias; y un paseo de emprendedores de la economía popular.

Con su agenda concentrada en General Rodríguez, el gobernador también encabezó este viernes el acto de inauguración formal del Jardín de Infantes N° 930 y puso en funcionamiento el nuevo Centro Operativo de Monitoreo (COM) que funcionará en el partido del oeste provincial.

Kicillof cuestionó al Gobierno nacional por paralizar más de mil obras en todo el territorio bonaerense e hizo especial énfasis en las que frenó en el municipio que gobierna Mauro García. “Lo hicieron porque no comprenden las necesidades y las demandas de nuestra sociedad, y mientras ellos están cuestionando el rol de todo aquello que sea público, nosotros vamos en sentido contrario” aseguró el gobernador.

“Quieren instalar que todo lo resuelve el mercado, una idea que es absolutamente falsa porque las empresas buscan en primer lugar su ganancia: no tienen prohibido construir escuelas en barrios populares, no lo hacen porque que no obtendrían rentabilidad”, sostuvo y agregó: “Las y los bonaerenses están convencidos de que para ampliar derechos se necesita más Estado: nunca nos escucharán decir que las cosas no pueden realizarse porque no hay plata; será con más tiempo y esfuerzo, pero siempre estaremos para cumplir con el mandato que nos dio nuestro pueblo”.