El equipo argentino de la Billie Jean King Cup, la ex Fed Cup, estuvo muy cerca de quedar al borde del pase a los Qualifiers 2025: dejó pasar una oportunidad única, pero sigue con vida en la serie de playoffs ante Brasil en San Pablo, en polvo de ladrillo bajo techo, en la que iguala 1-1.



Con las sensibles bajas de Nadia Podoroska (80ª) y Lourdes Carlé (95ª), la marplatense Solana Sierra (154ª) salió a la cancha como líder del equipo de Mercedes Paz y no defraudó. Superó 3-6, 6-1 y 6-2 a Laura Pigossi (129ª) para poner el 1-0 parcial, pero Jazmín Ortenzi (274ª) no consiguió concretar ninguno de los dos match points que tuvo contra la top Beatriz Haddad Maia (17ª; ex 10ª) y cayó 3-6, 7-5 y 6-2.

Este sábado, desde las 14, Sierra buscará dar el golpe para desnivelar la eliminatoria ante Haddad Maia y Ortenzi jugará a continuación ante Pigossi; en caso de igualdad definirá el partido de dobles.

"La verdad es que fue un partido increíble; entré un poco nerviosa, pero es normal, nunca había jugado en un estadio tan grande, para tanta gente. Estoy muy feliz por haberle dado este punto a Argentina; tenía muchas ganas de jugar. Somos Argentina y vamos a dar todo para clasificarnos", analizó Sierra, de 20 años, luego de su victoria en el Gimnasio Estadual Geraldo José de Almeida, para diez mil personas.

"La serie es muy pareja. Solana empezó nerviosa, pero pudo imponer su juego cuando se soltó. En el final sufrimos un poco porque se acalambró por los nervios. Pero lo sacó adelante; le gusta mucho jugar para Argentina", expresó Paz, la capitana del equipo femenino desde noviembre de 2018.

En torno al partido de Ortenzi, quien contó con dos match points cuando estuvo 5-3 en el segundo parcial, la capitana manifestó: "Empezó muy bien, muy enfocada. No era fácil y estuvo muy enfocada. Tuvo match points, pero creo que le faltó experiencia para definir en esos momentos. Estuvo tan cerca de la victoria que no pudo manejar esos momentos".

"Si me decían que el primer día íbamos a estar 1-1 en esta situación, habría firmado. Estamos para competir. El panorama es cerrado; tenemos que recuperarnos para ir por más", dijo Paz, en cuya capitanía se quedó a las puertas de meterse en los Qualyfiers con derrotas en los tres playoffs que dirigió: ante Kazajistán en Córdoba, en 2021; frente a Brasil en Tucumán, en 2022; y ante Eslovaquia en Bratislava, el año pasado. Este sábado buscará quebrar la racha negativa para volver a la elite de la competencia por equipos más importante del tenis femenino.

La última vez que Argentina fue protagonista en el Grupo Mundial de la Billie Jean King Cup tuvo lugar en febrero de 2015, casi diez años atrás, cuando perdió, con María José Gaidano como capitana, por 4-1 contra Estados Unidos en Pilará, en la instancia correspondiente por entonces al Grupo Mundial II.

El equipo norteamericano llegó a la Argentina con las legendarias hermanas Venus y Serena Williams, quienes tenían la obligación de actuar en la Fed Cup, por reglamento, para poder clasificarse a los Juegos Olímpicos de Río 2016.