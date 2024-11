DOMINGO 17



MÚSICA

Juana Ruda La música argentina presenta su álbum La disco gay. Desde su primer tema, "Amor para travestis", el disco plantea un universo expansivo de baile en el que sus protagonistas se ven inmersos en una búsqueda sobre la identidad enmarcada en una cultura que se rige bajo un pacto que deja el amor hacia estas personas en el plano de lo clandestino, contextualizada en la situación sociopolítica que atraviesa el colectivo LGBTIQ+. La identidad de esta obra se ve marcada por la persistencia de los ritmos de la música electrónica, las bandas de sonido de videojuegos, el rock progresivo conceptual de los ‘70 y los sintetizadores de Wendy Carlos.

A las 23, en Casa Brandon, Luis María Drago 236. Entrada: $3000.

Cedrón + Reyes En el marco de la celebración de sus 60 años de trayectoria artística, Juan Tata Cedrón presenta Flor de la Banda Oriental junto a Alejo de los Reyes, un nuevo disco-libro que realizaron a dúo sobre la obra de Osiris Rodríguez Castillos e ilustraciones de Isol. Castillos se inscribe en la tradición del trovador que, con el acompañamiento de su guitarra, narró su paisaje y su época en un lenguaje llano y directo, a la vez que de notable profundidad y elaboración estética.

A las 18.30, en el Teatro Margarita Xirgu, Chacabuco 875. Entrada: desde $15000.

Industria nacional Se presenta una nueva edición del festival autogestivo. Esta noche se suben al escenario Fradi, DChampions, Novicios, Pizza y Maru In. Habrá ferias y exposiciones.

A las 20, en el Tío Bizarro, Carlos Pellegrini 800, Burzaco. Entrada: $3500.

CINE

Marisa y Gomoso Puede verse online la película de Pablo Parés, que formó parte de la programación de la 57ª edición de Sitges y ganó el premio al Mejor Director de la Competencia Argentina del Buenos Aires Rojo Sangre. Es una comedia en la que Marisa, la estrella del programa infantil Marisa y Gomoso están de fiesta, se separa de su relación de toda la vida y vuelve al barrio de su infancia. Tras reencontrarse con Gomoso, intentará adaptarse a su nueva vida en el Conurbano. Bruno Giacobbe, Nacho Joshas, Bianca Temperini, Gabriel Rampoldi, Marcelo Leguiza, Leevon Kennedy y Dani Zalenco componen el elenco.

Disponible a través de www.elgenesis.com.ar. Entrada: $4900.

Espacio documental Como parte del ciclo que programa el Cultural San Martín, se proyectará El documental del 10, de Lucas Costa. Una mirada original sobre la vida de Diego Maradona. La película cuenta con la participación de más de 40 artistas y muestra la influencia del ídolo en la música, en el arte y la literatura.

A las 20, en el Centro Cultural San Martín, Sarmiento 1551. Gratis.

Iair Said Se exhibe su nueva película, Los domingos mueren más personas. Actúan Rita Cortese, Juliana Gattas y el propio Said. David, un joven judío de clase media, homosexual y con miedo a volar, vuelve a Buenos Aires, por el fallecimiento de su tío. En este regreso, David se entera que su madre ha decidido desconectar el respirador de su padre, lo único que lo mantenía con vida. David oscilará entre la convivencia con su madre y una voracidad por llenar su angustia existencial.

A las 19.10, en el Cine Arte Cacodelphia, Roque Saenz Peña 1150. Entrada: $5500.

LUNES 18



CINE

Chechereche Se estrena el documental de Pablo Gallo y Leo Leonardo. Pedro es el protagonista del pueblo y lo sabe. Sin identidad, sin DNI, sin familia ni filiación ni edad certera; se pasea por las calles del pueblo que le dio cobijo. No puede hablar, tiene la lengua cortada. No lee ni escribe, sin embargo, se comunica con todos. En el año 2009 la historia trasciende las fronteras de los montes tucumanos al activarse una denuncia olvidada. Los vecinos buscan saber de este hombre. Pedro es el mito viviente que puja por su verdad. En un pueblo de verdes cañaverales, se develarán complicidades, muchas preguntas y algunas verdades.

A las 20.30, en el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $2200.

ARTE

Mixxturar y Juntas Artistas argentinas y alemanas se unen en un concepto y dos muestras, un diálogo entre los colectivos feministas Nosotras Proponemos y Fair Share! For Women Artists Berlín. Las exhibiciones, curadas por Julie August, ponen de manifiesto que las temáticas sobre diversidad y género, se hermanan en el mundo del arte para crear una demanda potente y colectiva: un reparto más justo tanto de las condiciones de visibilidad como de las económicas. Llegan especialmente al país las artistas Ines Doleschal, Rachel Kohn y Verena Kyselka. Expondrán sus obras junto a sus pares argentinas María Causa, Marina De Caro y Alicia Esquivel.

En Casa Bolívar, Bolívar 663. Gratis.

Nuevo mundo Pasaron exactamente 100 años desde aquella irrupción iniciática que encendió la mecha para que estalle el arte moderno en la Argentina. Los protagonistas fueron dos grandes amigos: Emilio Pettorutii y Xul Solar, quienes, en 1924, decidieron volver juntos a la querida Patria, como así la llamaban en sus misivas. Las cartas entre ambos dejan en claro que el regreso era un deseo que nunca menguaba, como también una posibilidad siempre latente. La exposición narra la historia de dos amigos íntimos, cuyos caminos estaban predestinados a entrelazarse. Las aventuras europeas de Xul Solar y Pettoruti parecen cruzarse y distanciarse, pero nunca alejarse demasiado para así volver a acercarse. Curador: Javier Villa.

De lunes a viernes de 10 a 18, en Galería del Infinito, Quintana 325. Gratis.

MÚSICA

Proyecto Gómez Casa La banda festeja sus quince años con un show que comenzará a develar el concepto que hay detrás de su próximo álbum Futuro, editado por el sello europeo Costa Futuro. Una noche en dónde estrenarán temas del nuevo álbum más canciones ya lanzadas y mucho por descubrir. El Proyecto abre la puerta a su etapa más electrónica, llevando su show a un nuevo nivel con momentos y colaboraciones nuevas.

A las 20, en Niceto Club, Niceto Vega 5510. Entrada: desde $9000.

FOTOGRAFÍA

Accidentally Wes Anderson Se acaba de publicar un libro con más de 200 locaciones de distintos países, curados según la estética del icónico cineasta nacido en Texas, Estados Unidos. Para celebrarlo, la tienda Monoblock exhibe una muestra con las fotos de Argentina, que incluye desde el hotel Four Seasons en pleno centro porteño hasta la unidad postal en el fin del mundo en Ushuaia, pasando por el club de regatas “La Marina” en Tigre.

De 12 a 20, en Monoblock Barrio Chino, Echeverría 1663. Gratis.

MARTES 19



ETCÉTERA

Fotoperiodismo Argentino La muestra anual de la Asociación de Reporterxs Gráficos de la República Argentina (ARGRA) propone un recorrido narrativo a partir de las imágenes más representativas del año anterior. En esta edición, se presentan las fotografías de más de 85 autorxs, registradas durante el 2023, sobre los hechos más relevantes en materia de actualidad, retratos, vida cotidiana, política, naturaleza y ambiente, arte y espectáculos, deportes. Se trata de la muestra más importante de fotoperiodismo que se organiza en la región. Se mostrarán más de 140 fotografías seleccionadas para la exposición, entre las 2500 imágenes enviadas por reporterxs de todo el país.

En el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Av. del Libertador 8151. Gratis.

Martes de Poesía y Musica Última fecha del año de este ciclo tradicional del CCEBA, en el que un musico elige a un poeta para compartir una velada juntos. La música viene de la mano de Florencia Ruiz, que se presenta junto al tecladista Juan Carlos Mono Fontana. Los acompaña la poesía de la cordobesa Elena Anníbali, que viaja especialmente para el evento desde Bialet Massé, donde reside.

A las 19.30, en el CCEBA, Paraná 1159. Gratis.

Historias de un librero Se presenta el libro de Alberto Costa. Las narraciones incluidas en Historias de un librero de Buenos Aires reflejan la larga trayectoria de su autor en el mundo del libro.

A las 19.30, en el Centro Cultural de la Cooperación, Av. Corrientes 1543. Gratis.

MÚSICA

Visagë El ciclo del Rojas presenta a Eroguro, un dúo de música electrónica industrial formado en 2018 en Montevideo, que logra sonidos que van del industrial más techno al noise más estridente. Se suma la banda darkwave Depresión Radikal.

A las 20.30, en el Centro Cultural Rojas, Av. Corrientes 2038. Entrada: $4500.

ARTE

Memorias en gestación Se presenta una exposición que cruza arte, tecnología y ciencia. Curada por Jimena Ferreiro, estará integrada por los artistas Andrés Belfanti, Federico Ragessi, Penny Di Roma, Indira Montoya, Karen Palacio, Franco Palioff, Leonello Zambón y el Sindicato Involuntario. Todos ellos expresarán la diversidad de poéticas del arte contemporáneo argentino, a la vez que compartirán una preocupación en torno a la acción de rememorar, evocada en múltiples formas y estrategias.

De martes a viernes de 13.30 a 22 y sábados, domingos y feriados de 11.15 a 22, en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. Gratis.

TEATRO

Abrir los ojos Un grupo decide desarrollar un proyecto en un contexto de crisis. Ante la crisis surge la necesidad de organizarse. Para organizarse, el grupo se da cuenta que necesita a un líder. El grupo elige a un líder, tratando de evitar lo peor. Tratando de evitar lo peor, lo peor llega. La crisis se instala nuevamente. El grupo se da cuenta que el enemigo es el propio grupo, y que la idea de enemigo no es otra cosa que la imposibilidad de hablar de ellos mismos. Actúan: Federico Aimetta, Corel Salinas, Mariel Santiago y Manuela Villanueva Fernández, entre otros. Dirección: Brai Kobla.

A las 21.30, en el Centro Cultural Estación Provincial, Calle 17 y 71, La Plata. Entrada: $6000.

MIÉRCOLES 20



MÚSICA

Lucio Mantel El artista argentino presenta su sexto disco, Los ancestros. Se trata de nueve composiciones propias a las que se suma una versión de “Ámbar violeta” de Fito Páez. Después de cinco años, Lucio vuelve con un puñado de canciones luminosas y amorosas con arreglos bellísimos. La producción es de Mantel y de Juanito El Cantor, que trabajaron en el estudio sin maquetas, escuchando qué precisaba cada canción. Grabaron los instrumentos que tenían a mano hasta que sintieron necesaria la participación de otros músicos que se sumaron en sesiones especiales. Un disco conceptual, atravesado por la idea de la pregunta en relación con el pasado.

A las 21, en el ND Teatro, Paraguay 918. Entrada: desde $12000.

Crumb La banda neoyorquina de psico-pop Crumb regresa con Amama, su álbum más despreocupado y de corazón abierto hasta la fecha. Amama, un paisaje sonoro lleno de experimentación lúdica y de mosaicos, continúa profundizando el sonido hipnótico de la banda, que existe en la encrucijada de la psicodelia, el pop, el jazz y el rock. El proyecto traza el vertiginoso camino de un grupo que ha estado en movimiento durante casi una década y se ve impulsado por la composición de Ramani, a veces poéticamente abstracta y directamente confesional.

A las 19, en el C Complejo Art Media, Av. Corrientes 6271. Entrada: desde $55000.

TEATRO

Políticamente incorrecto Con el subtítulo de "Teatro Francófono en Residencia", se trata de un proyecto que promueve la investigación sobre textos de dramaturgos contemporáneos francófonos por elencos argentinos. Cada grupo hará una apertura al público de este proceso, donde se hará una lectura dramatizada y una charla post-función. Se busca reflexionar sobre el uso del humor y la incorrección política en este contexto mundial. La apertura de hoy es de Partido sorpresa de Faustine Nogués, por Ana Schimelman y Fiamma Carranza.

A las 20.30, en Planta Inclán, Inclán 2661. Gratis.

Juan Vairoleto Se estrena la obra póstuma de Juan Carlos Gené dirigida por Carlos Di Pasquo y Fernando Martin. Centrada en la vida de Juan Vairoleto, un "bandido" rural que se convirtió en un símbolo de justicia popular. A través de una sesión de espiritismo, los protagonistas narran los hechos previos y la muerte de Vairoleto a manos de la policía de La Pampa y Mendoza. Se desarrolla en un presente que habla de los sucesos del pasado reciente. Actúan: Juan Gil Navarro, Gabriel Galíndez, Fernando Martín, Luciano Guglielmino, Leandro Morcillo.

A las 19.30, en Dumont 4040, Santos Dumont 4040. Entrada: $16000.

ARTE

Una remera no negra Carrie Bencardino construye narrativas a partir del interés en los discursos visuales del underground a través del tiempo y de los espacios de contracultura colectiva. La noción de fluidez es un elemento constante en su producción: tanto en su identidad no binaria como en la forma en que manipula la materia pictórica, escapando de los detalles definidos, con una carga material ligera y trazos gestuales. Su arte presenta una perspectiva autobiográfica, desafiando a los espectadores a reflexionar sobre el papel de la agitación en la existencia contemporánea.

De miércoles a sábado de 14 a 19, en Piedras Galería, Perú 1065. Gratis.

JUEVES 21



ARTE

Luis Felipe Noé Se presenta su último libro, Asumir el caos, editado por El Cuenco de Plata. El volumen forma parte de la reflexión del autor sobre un tema que lo apasiona: el caos. Ya en su primer libro, Antiestética, proponía un acercamiento al tema desde la perspectiva latinoamericana y, ahora, seis décadas después, amplía sus reflexiones para proponer un tour de force donde, como dice Demian Paredes en la contratapa: “Con gran maestría despliega toda clase de saberes en vastas áreas de la historia, la filosofía y las artes, elevando una consigna: asumir el caos para poder comprender las contradicciones de la vida”.

A las 18, en el Museo de Bellas Artes, Av. Pres. Figueroa Alcorta 2270. Gratis.

La vida errante Se encuentra activa la muestra de Leila Tschopp. La exposición reúne obras en pequeño formato que exploran conexiones y singularidades entre etapas tempranas y recientes de su trayectoria. Con texto de Nicolás Cuello, permite ver cómo sus investigaciones en espacialidad, fisicalidad y materia anticipan aspectos de sus proyectos a mayor escala. Tschopp se interesa la ambigüedad o la vaguedad como principio reglado y productivo que, al igual que el silencio, se propone como un modo de comunicación y percepción diverso, una forma específica de experimentar la relación con el espacio y con los otros.

De lunes a viernes de 14 a 19, en Hache Galería, Loyola 32. Gratis.

ETCÉTERA

Liliana Maresca A 30 años de su fallecimiento es necesario realizar otras aproximaciones a su obra y amplio trabajo artístico por la potencia y vigencia que mantiene en el contexto actual. Bajo el título de Otras miradas, esta charla conjuga distintos aspectos que emergen de su trayectoria y que hoy pueden dar pistas del modo y desde dónde pararse en esta fase del capitalismo de la que nadie puede escapar. Participan: Magdalena Jitrik, Adriana Lauría, Juan Laxagueborde y Javier Villa. Modera: Daniela Zattara.

A las 19, en el Centro Cultural Rojas, Av. Corrientes 2038. Gratis.

MÚSICA

Epumer-Machi-Judurcha El guitarrista Lito Epumer, el bajista Machi Rufino y el baterista Cristian Judurcha, presentan en Bebop Club su disco grabado en vivo en La Usina Del Arte en agosto del 2019. La reunión de estos tres grandes músicos argentinos ha representado el retorno de uno de los grandes bajistas del rock nacional, Machi Rufino (ex Invisible y Pappo’s Blues). Y también el del gran guitarrista Lito Epumer

A las 22.30, en Bebop Club, Uriarte 1658. Entrada: desde $8000.

CINE

75 años de Cinemateca Esta tercera porción del programa incluye 25 largometrajes de todos los orígenes, estilos y épocas, títulos consagrados o poco vistos. Hoy se verá Crimen en el Expreso de Oriente, de Sidney Lumet. Se trata del film deductivo más sofisticado de la Historia del Cine, en buena medida por su elenco irrepetible (en el que se destaca Finney, irreconocible en el mejor Poirot hasta la fecha, incluyendo a Kenneth Branagh) pero también por el clima de época que Lumet logra mediante decisiones visuales típicamente inteligentes, como el protagonismo formal que le otorga al tren del título, por ejemplo.

A las 15, en el Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Entrada: $4000.

VIERNES 22



MÚSICA

Martín Buscaglia El particular artista uruguayo cruza el charco para hacer Una canción no tiene importancia, el histórico concierto que ofreció en el Teatro Solís de Montevideo. Habrá invitados para presentar canciones nuevas y otras clásicas que no pueden faltar. Un show muy esperado para cerrar un gran año de Martín Buscaglia, quien Fernando Cabrera definió como “el músico más importante en este momento de nuestra historia musical” y Jaime Roos describió como “una bola de swing”. Gran oportunidad para ver un show con una puesta diferente de este músico tan talentoso como original y clave en la escena musical latinoamericana.

A las 21, en el ND Teatro, Paraguay 918. Entrada: desde $15000.

Liliana Vitale La cantante argentina se despide de su álbum Pistas acompañada por toda su banda: Alejandro Manzoni en piano, Facundo Guevara en percusión y Horacio Mono Hurtado en contrabajo. Liliana Vitale recorrerá un repertorio basado en su disco editado en 2023. Visitará algunas de las canciones de sus discos anteriores, tanto propias como de autores y compositores argentinos clásicos y modernos. El abordaje musical y poético en su modo de interpretación hacen que Liliana Vitale invite a una experiencia diferente en el ámbito de la canción argentina.

A las 21, en Pista Urbana, Chacabuco 874. Entrada: $11000.

Mariano Otero El reconocido bajista y multiinstrumentista, compositor, productor y arreglador Mariano Otero, festeja el Día de la Música con Patricio Carpossi y Juan Pablo Arredondo en guitarras y Sergio Verdinelli en batería. En formato de cuarteto presentarán nuevas canciones de su próximo disco.

A las 22.30, en Bebop Club, Uriarte 1658. Entrada: desde $8000.

Pablo Comas Directamente desde Rosario, presenta las canciones de su disco Dramático & nocturno acompañado por su banda completa.

A las 21, en Lalala, Av Alvarez Thomas 1541. Entrada: $5000.



CINE

Persépolis Como parte del ciclo de animación se proyectará la película dirigida por Vincent Paronnaud y Marjane Satrapi. La historia de la niña y adolescente Marjane Satrapi y su familia, a caballo entre el antes y el después de la revolución islámica en Irán fue la fuente de su propia historieta, Persépolis, un fenómeno internacional que mostraba con ternura, humor y no poca tristeza, lo que el fundamentalismo religioso le hizo a una nación pujante y laica.

A las 19, en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. Gratis.

TEATRO

Un hombre y otro hombre La Asociación de Profesionales de la Dirección Escénica Argentina presenta el 3° Festival Primavera APDEA. Hoy se podrá ver Una puerta un hombre y otro hombre, de Darío Bonhuer, dirigida por Adriana Garibaldi. Fran se ha comprado una casa modesta y defectuosa, sin embargo, cree estar habitando el paraíso gracias a una puerta. Lo extraordinario no está en la puerta en sí misma sino en lo que hay detrás; según ha dicho el vendedor, si se respeta la condición de permanecer siempre cerrada. Fran está dispuesto a que así sea hasta que llega Gálvez, su amigo, quien plantea la posibilidad de una estafa. Abrir o no abrir será la cuestión.

A las 21.30, en Felisberto Teatro, Yatay 112. Gratis.

SÁBADO 23



TEATRO

Ha muerto un puto Carlos Correas era escritor, traductor, ensayista, profesor, prologuista, cronista. Nació en 1931 y su vida se trunca a los 28 años con una condena a raíz de su célebre cuento La narración de la historia, considerado el primer relato homosexual de la literatura argentina. En esta obra sus textos aparecen puestos en escena: desde los primeros, pasando por su autobiografía y sus reseñas de actualidad sobre el cine y la televisión de la década del ’90. Ha muerto un puto podría ser un réquiem luminoso. También una posible narración de la historia o la despedida furiosa y deseante de un escritor secreto. Dirige Gustavo Tarrío.

A las 20, en Arthaus Central, Mitre 434. Entrada: $14000.

La Bicha Se estrena un melodrama de ciencia ficción que transcurre en un pasado distópico ¿Qué pasaría si las máquinas desarrollaran deseos y voluntades? Leticia, una ama de casa acechada por su aspiradora encontrará refugio en una doctora que trabaja en los márgenes de la medicina. La obra fue seleccionada en la 3º edición de la convocatoria al ciclo Les Actuantes, con el objetivo de generar un espacio de pertenencia y crecimiento para una generación emergente de creadorxs escénicxs.

A las 17, en Caras y Caretas 2037, Sarmiento 2037. Entrada: $14000.

ARTE

Pasado desfigurado Se inaugura una exposición de obras de los artistas peruanos Fabiola Gonzáles, Rubén Saavedra y Alexander Tongombol. Se trata de una serie de 48 trabajos en los que los artistas dialogan a propósito del pasado: como tema, como recuerdo, como trampolín de un futuro que se busca o que se encuentra de manera fortuita. Pinturas, collages y técnica mixta para dar cuenta de un recorrido en el que los caminos de estos tres jóvenes artistas confluyen para volver a dispararse en direcciones diversas.

De miércoles a domingo de 15 a 20, en la Casa Nacional del Bicentenario, Riobamba 985. Gratis.

CINE

Darkroom Rosa von Praunheim fue uno de los realizadores más interesantes que dio el cine alemán. Con una trayectoria de más de 50 años ha desarrollado un estilo que conjuga humor, ironía y una mirada profunda sobre el universo gay. Como parte de la retrospectiva que programa el Conti se podrá ver Darkroom. Lars, un enfermero de Saarbrücken, se traslada a Berlín con su pareja, Roland. Juntos empiezan a renovar un piso y su vida cotidiana parece perfecta. El problema es que Roland no sospecha que Lars sale en secreto para descubrir el ambiente nocturno de Berlín y experimentar con sustancias peligrosas.

A las 19, en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Av. Figueroa Alcorta 8151. Gratis.

Doble de cuerpo Este clásico del director norteamericano Brian de Palma se proyecta dentro del marco de un ciclo programado para celebrar su obra. El pobre Jake Scully tiene dos problemas: no crece como actor en Hollywood y es claustrofóbico. Suma un tercero: su novia lo engaña ostensiblemente y debe dejar su casa. Estrenada en 1984, la película lanzó la carrera de Melanie Griffith (que repetiría con el director en la subestimada La hoguera de las vanidades).

A las 19, en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. Gratis.









---------------------------------------------------------------------------

Para aparecer en esta sección se debe enviar la información a la redacción de Página/12, Venezuela 356 o por e-mail a [email protected]. Para que ésta pueda ser publicada debe figurar en forma clara una descripción de la actividad, dirección, días, horarios y precio, a lo que se puede agregar material fotográfico. El cierre es el día miércoles, por lo que para una mejor clasificación del material se recomienda que éste llegue los días lunes y martes.

-----------------------------------------------------------------------------