El Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe anunció que las audiencias por el femicidio de Sofía Delgado se realizarán la semana que viene e imputará a los cinco detenidos, sospechosos de asesinar a la joven de 20 años hallada muerta en un camino rural de la localidad de Ricardone.

Este viernes se realizó la autopsia al cuerpo de la víctima en el Instituto Médico Legal y reveló que la causa de la muerte habría sido asfixia mecánica. Y durante el fin de semana el fiscal está trabajando en la imputación que se presentará en la audiencia.

La necropsia arrojó que el cadáver se encontraba en un avanzado estado de descomposición y "atado de pies y manos", en tanto que se preservaron muestras para llevar a cabo exámenes anatomopatológicos.

Claudina, la madre de Sofía, reclamó que "se pudran en la cárcel todos estos hijos de puta que tuvieron que ver con esto" y que "algún juez o fiscal ponga la carátula que corresponda".

Luego de varios allanamientos y rastrillajes, el cuerpo de Delgado fue hallado envuelto en un aislante térmico y, tras las primeras averiguaciones, se anunció que el caso ya tiene cinco detenidos. Los primeros dos habían sido arrestados en Pergamino, provincia de Buenos Aires, y se constató que son pareja. Se trata de Alejandro José Bevilacqua de 34 años y Miranda Leguizamón de 29. Aun así, tras los últimos operativos se concretó la aprehensión de otras dos hombres y una mujer, dos de ellos también pareja, que fueron identificados como E.M; N.P y B.N.

Familiares, amigos y seres queridos de Sofía le dieron el último adiós a la chica de 20 años en una sala velatoria de San Lorenzo desde las 18:30 del viernes. La despedida se prolongó hasta hoy a las 11 cuando los restos de Sofía fueron trasladados hasta el cementerio Brisas de Paz, situado en la periferia de la ciudad. .

En declaraciones a la prensa la mamá de Sofía Delgado expresó su indignación por el estado en el que se encontraba la víctima al momento del hallazgo: “Es sorpresivo y aberrante encontrar así a mi hija en las condiciones en las que la encontré. Tirada en la basura como a un perro. Ni a un perro se le hace eso. Es lo que me tocó vivir. Pido que no sólo me apoye la Justicia. Quiero perpetua para todos los que tuvieron que ver”, dijo Claudina a C5N.

También dijo que hay un pacto de silencio entre los vecinos de la localidad rural donde la encontraron por miedo a las represalias. Incluso dio a entender que podría haber complicidad política y policial. “Esto es un pueblo chico, nos conocemos todos y el barrio entero sabía. Pero están todos callados”, denunció.

La madre agregó que “en el mismo lugar que encontraron a mi hija, encontraron a otra chica hace cuatro meses. El intendente de Ricardone brilla por su ausencia. Por lo bajo, todo el mundo sabe, pero nadie dio la cara. La inseguridad que siente la gente, por no llamarlo miedo, es grande. No tengo prueba para demostrar que (las autoridades) tienen que ver. Es lo que pienso. Alguien apoya. Si la matan en Puerto General San Martín, la tienen en Ricardone, atraviesan la ciudad con el cuerpo, lo tiran en un descampado donde hace cuatro meses tiraron a otra chica, ¿entonces?. ¿El intendente no hace nada? Pienso yo como persona, no sólo como mamá”.

En arranque de desaogo, Claudina dijo: “Pido a quien tenga que hacerlo, crear un proyecto de ley, no sé si para toda Argentina o para Santa Fe, que en caso de estos femicidios, donde se descubre quiénes son los culpables o el culpable declara, automáticamente pena de muerte para él y todos los cómplices. Es la única manera de que se termine un poco”.

Según Claudina, Sofía conocía a A.J.B y “seguramente al dueño del taller” donde encontraron el auto Peugeot 308 en el que se la habrían llevado: “El desenlace lo vamos a saber a través de la autopsia. Mi hija se fue con ellos porque los conocía. Había confianza. Entonces hay que cuidarse no sólo de los que no conocés sino de los que conocés. ¿Qué nos pasa como sociedad? Referencias a lo que pasaba en la relación con él no sabía. No estoy segura de que ella se haya querido ir. Capaz la manoteó y se fue con él. Estamos esperando el resultado final de la autopsia y que alguno de los detenidos diga por qué. Quiero que se pudran en la cárcel. Estamos destruidos”, concluyó.