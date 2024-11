A pesar de la crisis que se vive en el país y que afecta particularmente a la comunidad LGBTIQ+, la 17° Marcha del Orgullo en Jujuy tuvo un tono de celebración, y de reivindicación de derechos de este colectivo.

Convocada por la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo (COMO), integrada por activistas, militantes y representantes de las organizaciones sociales y políticas de la diversidad sexual, actores sociales y artistas de la provincia, la marcha tuvo como consigna central: "No hay libertad sin derechos ni políticas públicas".

La referente de la organización Ailen Chambi, Marina Laurenao Vilte, explayó esa idea fuerza: "Estamos acá defendiendo derechos que hemos conquistado en las últimas décadas. Argentina ha sido un modelo de país, en cuanto a la inclusión, al respeto, al reconocimiento a ser un Estado presente. Hoy todo eso está en riesgo, hoy parece desaparecer", aseguró.

"Venimos a reclamar justicia por toda nuestra comunidad, a reclamar que necesitamos ese Estado presente para poder habitar este territorio. Desde Jujuy y en cada provincia estamos organizándonos a nivel federal para defender nuestros derechos. Para decirles a aquellos funcionarios irrespetuosos e ilegales que no podemos seguir reproduciendo discursos de odio. No van a poder desaparecernos como tampoco lo hicieron en siglos anteriores. Existimos siempre, vamos a seguir resistiendo y sabemos que detrás de cada lluvia siempre sale el sol”, sostuvo Vilte.

La marcha también reclamó la adhesión provincial a la ley de cupo laboral; que en la provincia se establezca un cupo habitacional para la comunidad LGBTIQ+, que se dicte una nueva ley antidiscriminatoria, se apruebe una reparación histórica económica y de memoria para la población travesti-trans, y exigió respeto a la niñeces y adolescencias diversas.

Desfinanciamiento a la salud

La marcha también reclamó por el recorte de fondos destinados a prevenir, detectar y tratar el VIH, la hepatitis, la tuberculosis e infecciones de transmisión sexual (ITS).

Juan Carlos Márquez, referente de Promoción de la Salud Jujuy, recordó que en el presupuesto para 2025 el gobierno nacional hizo "una reducción del 76%" para el área de la salud, "y específicamente el programa número 22 que trata todo lo que tenga que ver con VIH, ITS, hepatitis y tuberculosis".

Márquez dijo que esta reducción ya se está aplicando, y "faltan medicamentos, insumos de laboratorio, todo lo que sea necesario para que una persona pueda conocer su estado serológico y además también saber cómo vivir y cómo frenar la infección por el virus”.

En cuanto a Jujuy en particular, dijo que “está en estado de alerta" porque “sigue siendo una de las provincias muy afectadas, tanto para las ITS, el VIH, la hepatitis, la tuberculosis. Siempre que revisamos un boletín epidemiológico nacional, nos encontramos que está dentro de las provincias más afectadas”, aseguró.

En ese orden, destacó que “ya no está la ESl (Educación Sexual Integral), el ENIA (Plan Nacional de Prevención del Embarazo)", y además "todos los métodos anticonceptivos no están siendo ya distribuidos con la fuerza con la que venía sucediendo". Y advirtió que los resultados de esta reducción de políticas de acceso a la salud se verán "a corto y a mediano plazo" y "no van a ser los más favorables”.

La elección del nombre

Este año la concentración se hizo en el Complejo Cultural Manuel Belgrano, la vieja Estación, donde se montó un gran escenario en el que, entre otras artistas, actuó Sora, una niña trans que interpretó la canción “Todos me miran”, expresando el proceso que inició para lograr el reconocimiento de su identidad.

“Es la primera vez que participa como niña, en otras venía como varón. Se siente identificada, y no es fácil. Me siento acompañada por la Asociación Ailen Chambi, ha sido un pilar fundamental en este proceso para nosotras. Vamos a ir por el cambio de género y DNI en Purmamarca. Ella es feliz, viene con una cuestión de bullyng muy fuerte en la escuela, pero siempre entera y segura de lo que se percibe. Sora será libre”, afirmó su madre, Natalia. “Sora, en japonés significa Cielo, era el nombre que yo quería si era nena. Y no sé cómo se enteró, se puso Sora”, completó.

Por el escenario también pasaron Mya Rezlan, Sherman Mendoz, Sora Leo, DJ Bardy, ElectraDJ, Manijas, Tango Queer, Najma Bellyraks, Amiras Leandrógino, Samira, Leonel Sajama, Las Girls, Luna Norteña y DJ.

Entre el trup, y las performance de las drag queen una de las artistas invitadas, Geheinis Seely, interpretó la canción “Fanático” de Lali Espósito, con un gran despliegue de vestuario, y finalizó con la foto de Cristina Fernández de Kirchner.

La marcha recorrió calles céntricas con música, baile, brillos, banderas del orgullo y pancartas. “Cuando las opiniones se transforman en ataques dejan de ser opiniones y se convierten en discursos de odio”, “La homosexualidad no es contagiosa que se te antoje es otra cosa", decían algunos carteles.

En la marcha también se expresaron los reclamos de Justicia para Ana Paula Costas, Ludmila Pardo y Ariel Villarroel; y por la muerte de Pamela Cobbas, Roxana Mercedes Figueroa y Andrea Amarante. Y se insistió en exigir que siga la búsqueda de Tehuel de la Torre.

La familia de Ana Paula Costas/Rivas pidió justicia y ratificó que fue un travesticidio. Dana, amiga e integrante de “Damas de Hierro”, reclamó: “basta de odio, basta de violencia a nuestra comunidad, pedimos a cualquier compañera que sepa algo que nos haga llegar anónimamente para que haya justicia”.