“El deporte no está en la agenda del gobierno y no se comprende que el deporte es salud, educación, prevención y el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos”, afirma Sergio Turiace, director técnico nacional (DTN) del equipo argentino de esgrima a Página 12, al tiempo que reconoce que "cuesta entender la asignación de prioridades" del secretario de deportes, Daniel Scioli y asegura que "los valores actuales de las becas no cubren las necesidades básicas para poder cumplir con el objetivo buscado en el momento de su creación".

Turiace, de 61 años y ganador de tres premios Olimpia de Plata (1983, 1987 y 1988), compitió en dos Juegos Olímpicos: Los Ángeles 1984 y Seúl 1988 y, además, estuvo como técnico en otros tres: Sydney 2000, Atenas 2004 y Beijing 2008. Turiace integra, además, la agrupación Deportistas del Campo Popular (DdCP) junto con, entre otros, el exvoleibolista John Uriarte –bronceen los Juegos Olímpicos de Seúl 1988, y Laura Matinel –ex entrenadora de la judoca Paula Pareto, ganadora de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 y de bronce en Beijing 2008.

–¿Crees que se podría cuantificar en cuánto se retiró el Estado en estos once meses del gobierno de MIlei en el deporte amateur?

–Mi área de especialidad tiene que ver con lo metodológico. Con esto me refiero a la planificación, diagramación y del desarrollo de la actividad en el año pero puedo manifestar que en cuanto a la asignación presupuestaria recibida en el ejercicio 2023, con respecto al 2024 se priorizó a los deportistas involucrados en el proceso de clasificación olímpica y luego a los ya clasificados a los Juegos Olímpicos de París 2024. Los deportistas de nivel Sudamericano y Panamericano no clasificados recibieron un apoyo de menos magnitud.

–¿Cuál es el nivel de destrucción de eso?

–Teniendo en cuenta que la política deportiva del Gobierno lleva casi un año y actualmente se está iniciando el nuevo ciclo olímpico hacia los Juegos de Los Ángeles 2028, podemos decir que si se establecen las asignaciones presupuestarias adecuadas, se podrían optimizar la distribución de los recursos para una adecuada planificación en los tres niveles existentes.

–¿Cómo calificas la gestión de Daniel Scioli al frente de la Secretaria de Deportes?

–En cuanto a la gestión del secretario de deportes Daniel Scioli cuesta entender la asignación de prioridades. Por un lado le llevó ocho meses solucionar el inconveniente del atraso del pago de las becas de los docentes de las escuelas de desarrollo deportivo que funcionan en todo el país y que dependen de la Secretaría de Deportes de la Nación y le permiten a miles de niños iniciarse en el deporte con los beneficios que implican en términos de salud y educación, y por otro lado apura las gestiones para traer la Fórmula Uno Internacional al autódromo de la Ciudad de Buenos Aires para que unos pocos con capacidad económica puedan ser espectadores de las virtudes de nuestro querido Franco Colapinto. También se lo ve muy entusiasmado por introducir las Sociedades Anónimas Deportivas en el fútbol argentino, campeón del mundo, y no se defiende con el mismo entusiasmo el presupuesto de los tradicionales Juegos Evita, dejando afuera de las prácticas deportivas y culturales a miles de niños, jóvenes, ancianos y deportistas adaptados.

–¿Cómo es el estado actual de la becas a los deportistas?

–Los valores actuales de las becas no cubren las necesidades básicas para poder cumplir con el objetivo buscado en el momento de su creación. El actual monto de las becas resulta insuficiente para cubrir las necesidades de nuestros deportistas y en particular la de nuestros entrenadores.

–En marzo expresaste “está en marcha el plan de venta del Cenard (Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo)”. Sin embargo, no ocurrió. ¿Que información manejás sobre ese punto?

–Considero que en este momento no están dadas las condiciones debido a la gran resistencia que ofreció la comunidad deportiva en su conjunto. También debería tenerse en cuenta el decreto 1272/07 del Poder Ejecutivo Nacional, donde se declara Monumento Histórico Nacional al Teatro Auditorio "Presidente Perón" y demás instalaciones del Cenard.

–¿Los clubes cómo llevan el impacto de la crisis?

–Los clubes inevitablemente ante el aumento significativo de los costos operativos y las tarifas de los servicios han tenido que reestructurar su funcionamiento recortando algunas actividades deportivas y culturales. En el plano de la infraestructura se están postergando reparaciones y mantenimiento de instalaciones que si no se corrige a la brevedad será difícil revertir. También afecta económicamente la baja de socios por la imposibilidad de abonar la cuota social.

–¿Y el deporte social?

–El desarrollo del deporte social es responsabilidad primaria de las administraciones provinciales.

–Integrás la agrupación Deportistas del Campo Popular. ¿Qué dicen tus pares en sus respectivos deportes?

–Todos estamos preocupados porque el deporte no está en la agenda del Gobierno y no se comprende que el deporte es salud, educación, prevención y el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos.





–¿Cuál es la radiografía del estado actual de la esgrima nacional?

–Los resultados obtenidos en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 marcaron la consolidación de nuestro equipo en el nivel continental. Podemos destacar la medalla dorada en espada individual que obtuvo Isabel Di Tella quien portó la bandera argentina en la ceremonia de cierre de los mismos. También se pudo lograr la presencia de la esgrima en todos los Juegos Olímpicos donde participó el Comité Olímpico Argentino a través de sus cien años de existencia, con la participación de Pascual Di Tella en los Juegos de Pars. En cuanto a las categorías menores se está trabajando adecuadamente para obtener un buen recambio generacional que nos permita seguir en un sendero de crecimiento en las distintas especialidades que conforman la esgrima argentina.