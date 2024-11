Y de pronto nos enteramos que hay un streamer con nombre de crema hidratante para piel seca apodado “Spreen” que entra a un campo de juego para disputar un partido por un torneo oficial de AFA, no por otro mérito que por tener más de 7 millones de suscriptores en YouTube y 10 millones de seguidores en Twitch. Ni idea lo que es “Twich” pero suena a plataforma de videojuegos yanqui. Resulta entonces que la pelota que no se manchaba, se manchó nuevamente y vaya si enchastró a varios.

Spreen jugó menos de un minuto, lo suficiente para ganar el primer premio al papelón del año. ¿Con qué fin? No con otro marketinero objetivo que el de acercar público joven al club Deportivo Riestra que, por lo visto, está dispuesto a vender sus colores al mejor postor.

Ya me imagino un futuro diálogo de un hinchas de la nueva era:

–¿Y? ¿Cómo salió tu equipo?

–Genial. Metimos un youtuber a jugar 10 minutos, perdimos 4 a 0 pero ganamos 300 mil seguidores en Instagram en 30 segundos. ¿Y ustedes?

–Mal en el actual campeonato, pero para el próximo torneo el presidente del club prometió varios refuerzos.

–¿Un arquero, 3 defensores, un centro delantero y 2 volantes?

–No, 2 streamers, 3 gamers, 1 influencer y 3 tiktokers.

Menos mal que este tal Spreen en el partido en el que salió a la cancha no convirtió ningún gol. Es más, qué buena noticia que ni siquiera tocó la pelota. Ya imaginaba a varios hinchas exitistas pidiéndolo para la Selección y una bandera colgada en un palco de la Bombonera en el próximo partido con la leyenda: “Scaloni, Spreen es argentino”. ¿Por qué no? Se infló tanto a Franco Colapinto simplemente por salir décimo segundo en una carrera de Fórmula 1, que no me extrañaría nada.

Un pibe con sueños de emular a Lío Messi inicia un largo camino de sacrificio junto a sus padres que le prestan apoyo, primero en infantiles, luego en pre novena, y va ascendiendo categorías, renunciando a gran parte de su tiempo libre para entrenar, vivir en pensiones precarias. Convertirse en un futbolista profesional para estos pibes requiere mucho trabajo y esfuerzo. No para todos. Porque si te llamás Spreen, vivís jugando al Minecraft, Fornite y Call of Duty y contás con un total de 29 millones de seguidores entre todas tus redes sociales, quédate tranqui que en cualquier momento cae un intermediario y te dice: “Campeón, poné la fecha y cuando gustes, debutás en primera”.

Yo le recomendaría al presidente del club que desee seguir los pasos del Deportivo Riestra, que antes de llamar a estos pibes influencers, les haga el contrato de un entretiempo a un Capusotto o a un Francella. No va a ganar ningún partido, pero seguro los futbolistas se van a divertir un rato.