A mediados de los '70, en esos giros extraños en los que la realidad copia la ficción, llich Ramírez Sánchez fue bautizado como “Carlos, el Chacal” luego de que las autoridades encontraron entre las pertenencias del terrorista un ejemplar de la novela de Frederick Forsyth. El mismo bestseller que para 1973 había sido adaptado al cine y junto a Z de Costa-Gabras o Tres días del Cóndor eran sinónimo de suspenso, espionaje y paranoia. Ya no son los tiempos de la Guerra Fría, pero la flamante miniserie El chacal conjuga las claves old fashioned de su tipo y, de paso, suelta algunos estiletazos sobre el vigente panorama geopolítico. Sus primeros cinco episodios, sobre un total de diez, ya están disponibles en Disney+.

“Algunos de nosotros tenemos trabajo que hacer”, masculla el protagonista preparándose para dar un nuevo golpe en Múnich frente al espejo. El chacal (Eddie Redmayne), disfrazado de un longevo trabajador de limpieza, despachará a varios miembros de un partido de ultraderecha. El único sobreviviente es el hijo Manfred Fest, un hombre con chances de alcanzar el gobierno. Preparado el señuelo, algunas horas después eliminará al líder neonazi en la puerta del hospital donde se recuperaba su hijo. ¿Cómo hizo para dar con su target a 3815 metros de distancia? Eso es lo que se preguntan en la sede central del MI6 británico. Especialmente Bianca (Lashana Lynch), una obsesiva agente que estará al frente del equipo que busca detener a este “asesino excepcional” y maestro del disfraz por partes iguales.

El chacal ofrece en primer plano un juego del gato y del ratón transeuropeo¸ pero por lo bajo asoma el duelo de personalidades entre un francotirador inescrupuloso y una mujer que toma decisiones moralmente ambiguas- por no decir deplorables- para dar con su objetivo. Allí, por ejemplo, aparece una historia secundaria sobre una célula armamentista en Irlanda del Norte. Si la oficial pone a la familia en un alejadísimo segundo lugar, el hombre de los mil rostros y pasaportes le oculta los gajes de su oficio a su esposa española Nuria (Ursula Corberó), con la que vive en Cádiz. El MacGuffin en este caso se llama Ulle Dag Charles (Khalid Abdalla). La excusa argumental es matar a este magnate tecnológico cortado por la misma horma que Elon Musk. El empresario al que todos temen está a punto de lanzar un software que revelaría la circulación del dinero negro a nivel global. Y que esa información vea la luz, justo en medio del polvorín en que se ha convertido el mundo, no cae bien entre las élites. Pero nada es blanco o negro en este relato. De hecho, según declaraciones de Redmayne, todos los personajes habitan “en un espectro moral” que habla de nuestro presente.

Los responsables de El chacal no quisieron hacer una remake del largometraje original dirigido por Fred Zinnemann. Dijeron que su acercamiento es parecido al que la serie Downton Abbey hizo de Gosford Park. Ampliar la paleta con la misma pinturería. Claro que llenar diez horas de acción e intriga, obligó al showrunner Ronan Bennett a desplegar numerosos nudos argumentales y personajes mucho más allá de lo deseable. La puesta en escena intercala escenarios del viejo mundo y una rica banda sonora (Radiohead, Massive Attack, Etta James, Blur) en una extraña convivencia de espionaje bondesque con el sentido de inminencia que proponía 24. Lo mismo vale para su tono hipermoderno pero deudor del espionaje de antaño. Sin embargo, la pregunta principal sigue siendo muy seductora: ¿quién es el hombre del título? Para Redmayne el protagonista de la película era carismático e impenetrable, así que se propuso ir detrás de la/s máscara/s con la referencia de David Bowie por delante. En su composición se puede advertir al camaleón del rock como un homicida metódico. “Tal vez haya más comodidad en diferentes versiones de vos mismo que en no saber exactamente quién sos”, planteó el actor.

Programados

* Ahora el streaming mira en el espejo retrovisor televisivo. Blender anunció el estreno de Un futuro sin vos, su nueva serie original protagonizada por Esteban Lamothe, Gonzalo Heredia y Galia Moldavsky que debutará el 20 de noviembre a las 18.30, con cinco episodios, los cuales se podrán encontrar semanalmente los miércoles en su canal de YouTube. La ficción es un desprendimiento de Galanes en temporada baja y promete una historia de amor, fantasía, humor con guiños a las telenovelas que hicieron historia en la pantalla chica. La serie, escrita y dirigida por Facundo Diaz y Matias Bertelli, cuenta con las apariciones especiales de Julieta Cardinali, Sebastián Wainraich, Juanita Groisman, Juan Ruffo y Manu Jove, entre otros. Desde la plataforma anuncian esta será la primera de muchas historias, y que su gran final el 17 de diciembre en el Teatro Broadway.

* Disney+ anunció el arribo de Paradise para finales de enero de 2025. Se trata de la nueva producción de Dan Fogelman (This Is Us) y está protagonizada por Sterling K. Brown, James Marsden y Julianne Nicholson. El drama está ambientado en una serena comunidad habitada por algunas de las personas más prominentes del mundo hasta que el presidente de los Estados Unidos muere en circunstancias inusuales. Y Xavier Collins, el encargado de seguridad del primer mandatario, va a estar en el centro de la investigación.

* Mythic Quest estrenará su cuarta temporada por Apple TV+ el próximo 29 de enero. La comedia creada por el mismo equipo de It 's Always Sunny in Philadelphia se centra en las peripecias de creadores y fanáticos de un videojuego de rol, entre nerdismo y lucha de egos. Serán los diez capítulos…fichines finales

El personaje

Nana de Maternidad activada (Josephine Park). Una médica experta en fecundación tiene la idea de emborracharse en su trabajo. ¿Consecuencia? Inseminarse con el esperma de su exnovio. O como una Fleabag hecha en Copenhagen tendrá que enfrentar un embarazo y, muy posiblemente, una maternidad soltera.