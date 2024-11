"Mamá te amo"; "Cristina y Lali conducción"; "Qué mujer", y algunos halagos más fueron los que se viralizaron en redes sociales luego de que Cristina Fernández de Kirchner abriera el acto por el Día del Militante Peronista al ritmo de FANÁTICO, el exitoso sencillo de Lali Espósito, dedicado a Javier Milei y sus trolls por sus constantes hostigamientos.

En lo que fue su primer acto como presidenta del Partido Justicialista, CFK aprovechó el momento para sonreír, bailar y cantar la canción de la reconocida compositora pop frente a toda la audiencia de Santiago del Estero. Y también, para dirigirse y hablarle a las nuevas generaciones que disfrutan de la joven actriz y su música.

Semanas atrás, en una entrevista con el canal de streaming Luzu TV, Lali bromeó que algunas referencias se enteró por las redes sociales, mientras que otras estuvieron “pensadas para que sean agarradas”.

“Algunas (referencias) yo me enteré en Twitter. A veces igual, guarda con la rosquita y solo puso un color verde sin significado Pero muchas de las referencias son verdad y estuvieron ahí para que sean agarradas y otras que fueron inventivas popular, que me parecen muy bien”, aseguró entre risas sobre el tono de la letra y el evidente video musical con guiños al ultraderechista.



Y agregó: “Hay cosas escondidas y vi muy poca gente que entendió cosas que están atrás, que tienen que ver con el disco. Con lo que viene y otras canciones. Véanlo muchas veces, que primero me viene bárbaro, ya llegó a los dos millones de visualizaciones. Y porque van a encontrar más data, es un video muy pensadito, muy laburado”.

El video musical, con referencias a Milei

El regreso de Lali —en el que fusiona el pop, con su letra pegadiza, y el rock—se enmarca en meses donde fue hostigada por el presidente Javier Milei y sus seguidores —así como los ejércitos de trolls— luego de que la compositora ganadora del premio Gardel criticara la gestión del ultraderechista y las medidas de ajuste hacia todos los sectores de la cultura nacional.



En el video musical, que fue dirigido por la propia cantante junto a su primo Lautaro Espósito, se la ve a la estrella en lo que parece un depósito en el que realiza un casting entre varios "fanáticos" de ella: algunos utilizan atuendos de sus actuaciones, otros las ningunean, un hombre con bombo, y hasta aparece un admirador de los Rolling Stone —en referencia a cuando Milei dijo que desconocía a la figura pop y que escuchaba ópera y la banda de Mick Jagger— . También, aparece el humorista Lucas Spadafora en el disfraz de monja utilizado por Lali en la novela Esperanza Mía.





Sin embargo, un inesperado "fan" de la cantante aparece durante la mitad del audiovisual: se trata de un hombre que se lo ve furioso, gritando, con campera de cuero y un aspecto muy particular.

Mientras tanto, a la intérprete se la ve comiendo un pancho y luego se duerme en medio de las agresiones, quizá como un guiño al "insulto" que suelen lanzar a los manifestantes o "planeros" que concurren a movilizaciones. En esa línea, Lali le resta importancia a los comentarios cargados de odio de este personaje.



En tanto, la letra también está repleta de referencias y posibles analogías con la actualidad, como por ejemplo: "Dice que no escuchó mi canción; pone disciplina para entrar en calor" o "aunque te hagas el malo te está faltando cariño. Vení que te firmo la fotito".



El estribillo también denota un claro mensaje: “Quiere comerme y se come mis sobras, lo tengo encima, parece mi sombra. Es mi fanático, me vuelve loca. Todas las noches me sueña y se toca”