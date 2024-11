Desde Barcelona

UNO.“Saigon… shit, I’m still only in Saigon” es lo primero que se oye luego de un rumor de un estallido de napalm y un rumor de helicópteros. Es lo primero que se dice en Apocalypse Now. Lo dice una voz en off que es la voz de quien escribió esas palabras para el film de Francis Ford Coppola: la del periodista de batalla Michael Herr, autor de Despachos: obra maestra vietnamita del new journalism. Y nada se pierde, todo se transforma, por más que en Vietnam todo se pierda y nada se transforme y Estados Unidos descubre la épica de la derrota. "Sigo en Saigón", susurra el capitán Benjamin L. Willard. Y y , sí, ahí está: en un hotel de mala muerte/vida. En Saigón. A punto de recibir las órdenes para la misión más imposible de su carrera. Pero lo que en verdad dice Willard va más allá del tiempo y del espacio. Porque una vez que se ha estado en Saigón, uno seguirá en Saigón por siempre y para siempre, hasta que la muerte los separe, siendo vietnamita aunque no se haya nacido en Vietnam. Así, Vietnam como un adictivo virus de alto contagio que –como la malaria— va y vuelve. Así, también, a su manera, Rodríguez estuvo y fue y vuelve y sigue estando en Vietnam. Ese sitio al que Trump no fue porque un médico influyente le hizo cartita argumentando problemita en sus pies y porque --dicen que dijo el ex/futuro presidente-- "Sólo los idiotas fueron a Vietnam. Para mí hubiese sido una pérdida de tiempo... Mi Vietnam personal fue evitar mi contagio o transmisión de enfermedades sexuales. Fui todo un soldado en lo que a eso respecta".

DOS Y de hacerse alguna vez un tatuaje, Rodríguez se tatuaría nada más que eso: la palabra Vietnam. Algo simple y complejo y diciéndolo/abarcando todo con tan poco. De ahí, también, que a Rodríguez le atraiga como agujero negro todo lo vietnamita. Películas (el dramatismo de Coming Home o El francotirador, el robinwilliamsismo de Good Morning, Vietnam, la farsa de El Gran Lebowski o Tropic Thunder, o ese momento en Rushmore en el que el joven Max Fischer pregunta "Were you in the shit?" y el veterano Herman J. Blume responde "Yeah, I was in the shit" para, cerca del final, levantar su puño, emocionado, ante las explosiones de la obrita escolar y oliverstoneana). Y canciones (esas de Credence Clearwater Revival, aquella de Billy Joel y aquellas de John Prine, esas de Bob Dylan y de Johnny Cash, esas otras de The Clash y de R.E.M.). Y, muy especialmente, novelas. Y, entre ellas, las del subgénero Vietnam Noir, donde todo suele pasar por veteranos que no pueden dejar que la guerra pase y sea pasado. Para ellos la guerra no terminó sino que sigue y los ha seguido porque Vietnam les sigue dando guerra a todos esos sanguíneos y desarmados hermanos en armas. Cutter y Bone de Newton Thornburg, En el lago de los bosques de Tim O’Brien (el mismo de los clásicos vietnamitas Persiguiendo a Cacciato y Las cosas que llevaban); Ángeles derrotados de Denis Johnson (quien luego firmaría la portentosa y también vietnamita Árbol de humo), Meditations in Green de Stephen Wright, Corazones en la Atlántida de Stephen King, el noble y original Rambo en Primera sangre de David Morrell o, más recientemente (y desde el otro lado/bando) El simpatizante y El idealista de Viet Thanh Nguyen. Y Rodríguez siempre se acuerda de ese diálogo en Dog Soldiers de Robert Stone: "Estás en Vietnam", le dice a Converse su madre senil. "Ya no. Estoy de regreso", le explica Converse.

Y uno de los dos miente.

Y, se sabe, las madres nunca mienten.

TRES Pero la que se lleva Rodríguez a un largo viaje en tren es Koko de Peter Straub. Thriller con veteranos de Vietnam y primera parte de la majestuosa Blue Rose Trilogy (acompañada por puñado de relatos antológicos y la novela gráfica The Green Woman). Las otras dos son Misterio y esa obra maestra absoluta: La garganta (que revuelve metaficcionalmente toda la trama). Y, sí, que alguien reedite al completo a Straub, se dice Rodríguez. Y Koko y sus secuelas siempre fueron algo especial para Rodríguez como siempre lo fue todo Straub: ese, para muchos, suerte de King "complejo" (y, sí, Straub y King firmaron juntos El talismán y Casa negra y, sí, King reflotó para su It un poquito demasiado del Dragón flotante de Straub publicado años antes de que Pennywise se pusiese a inflar globos rojos). Y en Koko un psycho de nacimiento y niño abusado y quien va feliz a la guerra de Vietnam para perfeccionar allí sus malas artes con licencia para matar en el nombre de América The Beautiful. Y luego del adiós a las armas el hola al perfeccionarse como asesino en serie a la que deciden dar caza sus viejos ex compañeros de pelotón mientras él les da caza a ellos. Y Koko fue best-seller en 1988, en tiempos en que aún había best-sellers así; y fue comparado con El corazón de las tinieblas y Meridiano de sangre; y definido como "posiblemente la más intensiva y compleja exploración de los efectos de la guerra de Vietnam en la psique norteamericana publicada hasta la fecha". ¿De qué trata finalmente Koko? Fácil pero difícil: no del Sueño Americano sino de la Pesadilla Americana y de Vietnam como punto de inflexión para la decadencia de un Imperio descubriendo la épica de la derrota y en el que hoy el haber reído demasiado en campaña devino en llorar mucho en campiña.

Y Rodríguez se dice que se acuerda de todo lo que sucede en Koko y que tal vez sea un sinsentido el releer un thriller; pero también que será un gran libro para las seis horas de ida (calcula llegar hasta la mitad, novela larga) y después abandonarlo en el hotel para que otro huésped lo adopte y así contribuir a la disminución de su biblioteca. Pero, claro, algo sale mal/bien y Rodríguez se engancha de nuevo. Y decide seguir leyéndolo en las seis horas del viaje de vuelta. Y terminarlo en casa, ya de regreso. Y después, sí, ir al reencuentro de Misterio y de La garganta. Y decirse que ninguno de los libros de Straub saldrán de allí: que todos los libros de Straub --fallecido en 2022-- van a vivir y a seguir viviendo, para siempre, en sus estantes.

CUATRO Y el año que viene se cumplirá el 75 aniversario del comienzo de aquella guerra y el medio siglo de su final y, de nuevo, Vietnam como tatuaje siempre a flor (a rosa azul) de piel. Vietnam como sinónimo de desafinado desconcierto. Rodríguez ve Vietnam en las ruinas de Valencia ("Esto es un puto infierno", informó una periodista entre la desesperación y la indignación); en la Casa Blanca desde la que se contempla la posibilidad de un Vietnam nacional e interior y doméstico (¿de verdad que Rodríguez tiene que asumir el resultado de esas elecciones como vitales para su vida?); en las sedes del PSOE y del PP (culpándose inocente y mutuamente de todo) y en las batallitas entre autonomías chocadoras: en toda catástrofe natural y en la naturaleza de toda catástrofe y en todas las guerras después de Vietnam y que son como el eco de la onda expansiva pintada de color agent orange ahora de nuevo presidencial. Y he aquí la paradoja, el mecanismo de defensa: Rodríguez volviendo a Koko (sintiendo en Saigón y en la jungla, chapoteando en el fango y la saliva y la sangre con el agua al cuello) para así intentar convencerse de que cualquier cosa será mejor que estar donde está ahora: Vietnam Vietnam Vietnam todos estuvimos allí, despacha Herr en la última línea de Despachos.

Mierda.

En la mierda.

En la infernal y puta shit.