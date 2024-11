Un equipo sin técnico sale hoy a la cancha para dar cuenta de la gravedad de la crisis deportiva que atraviesa. En Newell’s ya no hay ni un entrenador de reserva que se pueda hacer cargo del primer equipo dado que es al que se acaba de echar. Y mientras espera por la llegada de Mariano Soso, la Lepra recibe esta tarde a Central Córdoba con la urgencia de sumar puntos para no terminar último. El rival perdió un solo partido de los últimos 17 que disputó y tiene la ilusión de aprovecharse del lamentable momento de los rojinegros.

En lo que va del año Newell’s cambió dos veces de técnico (Mauricio Larriera, Sebastián Méndez), después acudió al entrenador de la reserva (Ricardo Lunari), lo echó y ahora no tiene quién diriga al equipo esta tarde ante Central Córdoba. El club buscó profesores de las divisiones inferiores y Gabriel del Valle Medina tomará las riendas del plantel junto a Jorge Torres y Marcelo Belluschi. La improvisación sigue siendo lo normal en el parque Independencia.

Para mañana se espera la llegada de Mariano Soso. Es el elegido a pesar de que sus antecedentes no despiertan mayores expectativas. Lo que tiene Soso es que es hincha de Newell’s y ese fue quizá su primer mérito para que lo designe Ignacio Astore. Ayer Soso se desvinculó de Alianza Lima de Perú y mañana estará al frente del plantel en Bella Vista.

Esta tarde, entre tanto, se ponen en juego tres puntos que el equipo necesita para no estar a riesgo de caer a la última posición. Del equipo que viene de caer con Gimnasia y Esgrima de La Plata hoy no juegan Gustavo Velázquez ni Saúl Salcedo, quienes ayer jugaron por Eliminatorias con Paraguay. Vuelven Tomás Jacob e Ian Glavinovich para reemplazar a los paraguayos. El resto de la formación no tendrá variantes, de acuerdo al once que hizo fútbol en la semana.

Central Córdoba encontró una racha de cinco victorias consecutivas en Liga Profesonal con la llegada de Omar de Felippe, salió de las últimas posciones, aunque en las últimas cuatro fechas no ganó y perdió con San Lorenzo. En la última fecha igualó de local ante Estudiantes. Se juega desde las 17 y televisa TNT Sports.

Newell’s: Hoyos; Schott, Jacob, Glavinovich, Martino; Silvetti, Banega, Cedrés, Pérez, Miljevic; García. DT: Gabriel del Valle Medina

Central Córdoba (SE): Ingolotti; Pillud, Abascia, Rak, Meli, Trindade; Atencio, Florentín, Vázquez, Díaz; Cabral. DT: Omar De Felippe

Arbitro: Jorge Baliño

Cancha: Coloso del Parque

Hora: 17

TV: TNT Sports