Es difícil saber cuándo comenzaron los carnavales en Buenos Aires. Las primeras noticias que aparecen en los documentos son a propósito de las inquietudes que sentían las autoridades. A comienzos de la década de 1770, el gobernador Vértiz instauró en la ciudad la costumbre de realizar bailes de máscaras a la manera europea, seguramente emulando una disposición que habían tomado en Madrid en 1767. La idea era reunir a la gente “respetable” para danzar en un lugar cerrado, bajo la supervisión de las autoridades, que velarían que no hubiese contactos fuera de lugar entre varones y mujeres. Como los propios documentos refieren, se trataba de un intento de domesticar la celebración, alejando a esas personas de otros divertimentos más espontáneos, que se juzgaba peligrosos. No tenemos descripciones de las conductas carnavalescas que se temían, pero sí sabemos que Vértiz y el Cabildo porteño venían tratando de reprimir, por “indecentes”, los bailes que, en cualquier momento del año, organizaban los negros y los “fandangos” de los arrabales de la ciudad, en los que se mezclaban blancos, negros, mestizos e indígenas. Las autoridades temían esos eventos por dos motivos: porque en ellos los negros preservaban sus tradiciones (era deseable que las olvidaran) y porque los blancos que concurrían se “contaminaban” con las costumbres de las castas y los grupos subalternos. Posiblemente hubiese bailes de este tipo también durante el carnaval. Frente a eso, una reunión de máscaras controlada por las autoridades parecía una alternativa mucho mejor.



Las mascaradas de Vértiz se realizaron, pero la Iglesia no quedó convencida de su conveniencia. Un sacerdote reaccionó con furia desde el púlpito contra la medida y fustigó a las muchachas que concurrían a ese “lugar de liviandad y locura”, para bailar “lascivas danzas”. El asunto llegó a la corte en España, donde se inició un proceso para determinar si los bailes de carnaval eran ocasión para la indecencia, como sostenía el religioso, o un divertimento inofensivo, como replicaba Vértiz. En 1774 el monarca falló contra su gobernador y ordenó la prohibición de los bailes de carnaval. Poco después, el primer virrey del Río de la Plata, Pedro de Cevallos, prohibió del todo la celebración del carnaval por el “desorden” que causaba. Entre los considerandos de la medida, destacaba que “cuadrillas de hombres y mujeres disfrazadas” cometían la “grosería” de arrojar agua, huevos y afrecho “sin distinción de estados ni sexos”, que ni las mujeres más honestas estaban “a cubierto de un insulto”, y que “gente ruin” aprovechaba la ocasión para robar muebles o romper la propiedad ajena. Un abogado agregó que las máscaras, además, se utilizaban de manera satírica “para ridiculizar a personas condecoradas”. En años posteriores, la fiesta volvió a celebrarse, pero en 1795 el virrey Arredondo debió prohibir la costumbre de arrojarse agua, harina o huevos. Como puede verse, desde temprano el carnaval preocupaba porque habilitaba a transgredir barreras de género, étnicas y de clase.

Una viñeta de la revista El Mosquito sobre el carnaval porteño

LOS JUEGOS DEL AGUA



En mayo de 1810 se produjo en Buenos Aires una revolución; el virrey fue depuesto y el Cabildo asumió el poder. Fue el comienzo del proceso independentista y de un largo período de inestabilidad en la ciudad. La Revolución trastocó profundamente las relaciones entre las clases y las jerarquías étnicas. La participación de la plebe fue, desde entonces, un rasgo constante de la vida política porteña. Durante estos años turbulentos, el carnaval siguió más o menos por los mismos carriles, pero en sintonía con el nuevo clima revolucionario, parecería que se incrementaba la participación de personas de toda condición, incluyendo a los negros.

El rasgo más destacado, el que más asombraba a los extranjeros, era el juego del agua. Las personas se mojaban unas a otras de todas las maneras imaginables. Un viajero inglés no pudo ocultar su sorpresa y desagrado por lo que experimentó hacia fines de la década de 1810. El juego comenzaba con moderación: desde sus ventanas, las mujeres mojaban a los transeún- tes con grandes jeringas o botellas de agua perfumada. Pero a medida que la fiesta avanzaba, la cosa se ponía más espesa. Se arrojaban huevos rellenos de agua que golpeaban con rudeza y caían baldazos desde las azoteas. Ya no agua perfumada, sino agua común. Las ropas quedaban arruinadas. Y no era solo desde las casas: cualquiera en la calle podía contraatacar con inmensas jeringas a las mujeres que se parapetaban en los techos. Al tercer día, la batalla era campal. Desde las azoteas caía agua en cantidades torrenciales. Las mujeres se atrevían a salir a la vereda y la contienda seguía a menudo dentro de las casas, que terminaban inundadas. Todos contra todos. Las mujeres terminaban con sus vestidos empapados, una escena de sensualidad que no pasó inadvertida al observador: los finos géneros de verano quedaban “pegados sobre sus formas, como si recién hubiesen salido de la bañera”. En las calles, había hombres que jugaban enmascarados y a caballo, a veces blandiendo cuchillos, y arrojándose toda clase de objetos, incluidos durísimos huevos de avestruz (en realidad, de ñandú). Los incidentes y los heridos abundaban. Según el inglés, parecía que la ciudad había caído en un “estado de locura universal”.

En este período, la celebración siguió siendo motivo de preocupación. En 1811 el Cabildo dispuso que los regimientos interpretaran música en las calles y se organizase un baile en la Casa de Comedia, con el fin de reemplazar la “bárbara costumbre del carnaval”. Pero no consiguió detenerla. En la década de 1820 la prensa condenó con frecuencia “el salvajismo del juego del agua”, algo contrario a la “civilización” que deberían mostrar los habitantes. Al menos desde 1825, la policía emitió disposiciones que prohibían arrojar agua y huevos en nombre de

“la Ilustración”. Y durante un breve lapso, en tiempos del gobierno de Bernardino Rivadavia, la celebración fue suprimida del todo. Pero estas limitaciones fueron tan inefectivas como las del virrey Arredondo. En 1829, la prensa ya deploraba el “desenfreno popular”, los “desórdenes” del carnaval y los “ultrajes que ha sufrido la moral y la decencia”. La fiesta había terminado ese año con pistoletazos y heridos.

CONJUNTOS ENMASCARADOS



A fines de 1829, en un clima de creciente violencia y polarización entre los partidos unitario y federal, la legislatura de Buenos Aires eligió a Juan Manuel de Rosas como gobernador. Fue el comienzo de un largo período de estabilidad en la provincia. Con las clases populares rurales y urbanas como base de apoyo, el caudillo federal consiguió mantenerse en el poder hasta 1852. Desde el Estado, instrumentó un culto a su figura y los unitarios debieron silenciarse o marchar al exilio.

El carnaval continuó más o menos como antes. El juego del agua siguió siendo central y muy intenso, e involucraba “en perfecta igualdad”, como decía una crónica, a varones y mujeres, jóvenes y viejos, pobres y ricos, blancos y negros y también a los residentes extranjeros. Además de jeringas, baldes y huevos, era habitual que se arrastrara en grupo a alguien desde la calle hasta una bañera y se lo sumergiera (a veces las mujeres aprovechaban para someter así a algún varón). El Reglamento que la Policía emitió para 1832 da una buena idea de lo que más costaba reprimir: prohibía ir con el rostro cubierto por máscaras, con “traje que no corresponda a su sexo” o con disfraces de eclesiástico, magistrado o militar, empleado público o persona anciana. Quien quisiera lanzar cohetes o buscapiés, debía solicitar permiso policial. Quedaba absolutamente prohibido ingresar a los domicilios como parte del juego. Por otro lado, se siguió reportando la presencia de jinetes jugando a caballo, que ahora daban vejigazos a los que se cruzaban en su camino.

Pero también hubo novedades. En 1830, por primera vez, se aventuraron a las calles conjuntos enmascarados, con instrumentos y ejecutando música, “como se estila en varias partes de Europa”. Ese año no fueron muy lejos: terminaron empapados bajo una lluvia de proyectiles. Sin embargo, en 1834, la costumbre comenzó a abrirse camino. Ese año hubo varios bailes de máscaras y un puñado de compañías musicales de enmascarados recorrieron las casas. Al año siguiente, hubo al menos siete comparsas enmascaradas, cada una con su propio nombre. Otro dato novedoso fue la politización de la fiesta. El Reglamento policial para 1836 ofreció permisos para los conjuntos enmascarados, siempre y cuando sus presidentes llevaran visible en su ropa el eslogan oficial “Vivan los federales, mueran los unitarios”. Por su parte, la Comparsa Restauradora y la Comparsa de Republicanos Argentinos cantaron canciones con loas al gobernador y mueras a sus enemigos. El propio Rosas desfiló a caballo con una comitiva durante el carnaval. Según un cronista, sus hombres aprovechaban los juegos para hostilizar a las familias unitarias.

El historiador Ezequiel Adamovsky, autor de La fiesta de los negros

PUERTAS BIEN CERRADAS



A medida que finalizaba esa década, se notó una mayor inquietud respecto del carnaval. La prensa reportaba que las familias distinguidas preferían retirarse de la fiesta y presionaban cada vez más para que Rosas la limitara y patrullara. Ya en 1836 el gobierno había emitido un Reglamento que, por sus “excesos notables”, restringía el juego a tres días, no más. Por otra parte, para organizar diversiones nocturnas había que sacar permiso policial. Las casas debían tener sus puertas cerradas para que el juego no continuara dentro. Solo se podría arrojar agua limpia y los huevos de ñandú quedaban prohibidos. El Reglamento se reiteró cada año, aparentemente con poco éxito. Desde Montevideo, los unitarios exiliados denunciaron que el carnaval de 1842 había sido una carnicería, con numerosos muertos. Seguramente exageraban, pero otros indicios también sugieren que la fiesta estaba más tensa que de costumbre. En 1843, un diario reportó que los juegos habían sido “más violentos que en los varios precedentes”. Finalmente, apenas terminado el carnaval de 1844, durante el cual se reportaron disparos de arma de fuego, Rosas emitió un decreto que abolía y prohibía “para siempre” la fiesta. Entre los considerandos de la medida se argumentaba que era contraria al “interés del Estado”, que afectaba la “higiene pública”, que conspiraba contra la laboriosidad y contra la moralidad y que las familias padecían durante esos días el “extravío” de sus hijos, sus dependientes y el servicio doméstico. Es posible que Rosas también temiera que sus adversarios aprovecharan la posibilidad de llevar máscara para alguna intentona contra su gobierno.

La fiesta no volvería a celebrarse en los siguientes diez años.