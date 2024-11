Fleetwood Mac finalmente hizo un anuncio desde su misteriosa cuenta de Instagram, pero quizá no fue lo que sus seguidores esperaban. Los fans se quedaron confusos el mes pasado cuando apareció un nuevo perfil de Instagram autenticado a nombre de la banda, que estaba configurado como privado y era seguido por solo ocho personas, entre ellas Stevie Nicks. Después de muchos rumores acerca de un posible nuevo proyecto de la legendaria banda, el primer posteo en la página apuntó hacia otro lado.

Así se supo que se prepara un documental "definitivo" sobre Fleetwood Mac, que dirigirá el cineasta Frank Marshall, responsable de The Bee Gees: How Can You Mend A Broken Heart y otro similar sobre The Beach Boys. "No es un rumor", reza el posteo. "Del director Frank Marshall, este documental de Apple Original Films te llevará por el viaje épico de Fleetwood Mac, que marcó una generación".

La película seguirá el ascenso en los '70 de la banda, compuesta por Mick Fleetwood, John McVie, Christine McVie, Lindsey Buckingham y Nicks. El documental de Marshall incluirá imágenes nunca vistas, incluidas varias del archivo de Christine, quien falleció de cáncer a los 79 años en 2022.

El resumen del documental señala que "Llevará a los fans a través de los altibajos de su brillante carrera, iluminando los ingredientes excepcionales que cada miembro aportó a la alquimia poco común de la banda: una unión musical que vendió más de 220 millones de discos en todo el mundo". Y continúa: "Explorará lo que permitió a esta combinación de artistas crear una obra musical singular una y otra vez, y lo que los volvió a unir y los mantuvo unidos cuando todas las presiones posibles, tanto fuera como dentro de la banda, amenazaban con hacerlos saltar por los aires."

Por su parte, Marshall dijo en un comunicado: "Me fascina cómo surgió esta increíble historia de enormes logros musicales. Fleetwood Mac consiguió de algún modo fusionar sus vidas personales, a menudo caóticas y casi operísticas, en su propio relato en tiempo real, que luego se convirtió en leyenda. Esta será una película sobre la música y las personas que la crearon".

El mes pasado se cumplieron 45 años del duodécimo álbum de estudio de Fleetwood Mac, Tusk, que marcó una nueva era experimental para ellos. Aunque el aniversario y la revitalización de la presencia de la banda en las redes sociales hicieron que muchos fans especularan sobre la posibilidad de una reunión, Nicks dijo que la muerte de Christine significaba el fin del grupo. "Sin Christine, no se puede", dijo a la revista Mojo al fallecer su compañera. "No hay ninguna posibilidad de volver a reunir a Fleetwood Mac. Sin ella simplemente no podría funcionar".

Fleetwood también dijo a Mojo que esperaba que la banda saliera de gira de nuevo antes de la muerte de McVie. "Había toda la intención, sin esperar demasiado, de que fuéramos y retomáramos las cosas", dijo. "Que tocaríamos en estadios, en grandes conciertos y festivales... y entonces en ese momento todo se encaminaba a que nos despidiéramos".