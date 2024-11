El Central de Holan dio muestras de cambio. El equipo superó la exigencia de visitar a Estudiantes sin sufrir mayor daño. Es que el empate en un gol muestra que el canaya logró reaccionar a momentos del juego que el pincha lo superó, tuvo intenciones de ser agresivo, mostró una mejor versión de Enzo Copetti pero le faltó audacia en el segundo tiempo para intentar llegar a la victoria.

En su primer partido Holan mostró con claridad las pinceladas de fútbol que quiere darle a Central y el trazo más destacado se vio en el juego ofensivo. El canaya no se detuvo en ninguna especulación y cuando pudo se lanzó al ataque. Aunque antes de poder desplegar algunas de sus intenciónes el equipo sufrió el dominio a voluntad de Estudiantes. Al punto que Broun fue exigido y tuvo grandes atajadas. La más clara fue un remate de Ascacibar en el área chica que el uno desvió sobre el primer palo, abajo, en gran reacción.

Central avanzaba rápido pero no tenía construcción de juego. Gómez no aportó, Lovera no se involucró y todo lo hacía Malcorra, acompañado a veces por Copetti y en otras por Campaz. Pero el gol de Estudiantes llegó en el mejor momento del local. El pincha tenía todo el control del juego y Sosa sorprendió a Broun con un derechazo cruzado a la carrera al recibir un pase atrás para anotar el primero.

La respuesta de Central llegó con un zurdazo de Malcorra desde fuera del área que pegó en el palo. Central logró romper la presión de Estudiantes y llegó al empate en una jugada donde Copetti tomó la pelota fuera del área, abrió a la izquierda y dejó solo frente al arco a Campaz para anotar antes de finalizar el primer tiempo.

En el complemento el canaya tuvo más dedicación a evitar que el rival lo vuelva a acorralar que a buscar el segundo gol. Se jugó mucho más en mitad de cancha, lejos de Broun y así minimizó el riesgo de la derrota. Porque Estudiantes no le pudo generar peligro, el juego perdió el vértigo contagioso de la primera parte, e incluso la ocasión más clara estuvo en los pies de Gómez, en cesión de Copetti, pero su puntazo se fue desviado.

Central hizo un buen partido porque en pocos momentos se sintió incómodo con el juego. El empate tuvo valor por el rival pero más aún por la actitud que mostró en general en cancha del pincha.

1 Estudiantes

Mansilla

Meza

Fernández

Lollo

Benedetti

Enzo Pérez

Ascacibar

Neves

Burgos

Manyoma

Sosa

DT: Eduardo Domínguez

1 Central

Broun

D. Martínez

Giménez

M. Martínez

Rodríguez

Gómez

Ibarra

Malcorra

Lovera

Copetti

Campaz

DT: Ariel Holan

Goles: PT: 28m Sosa (E) y 42m Campaz (C)

Cambios: ST: Desde el Palacios por Burgos (E), 6m Solari por Campaz (C), 14m Altamirano por Neves (E), 17m Giaccone por Lovera (C), 29m Carrillo por Sosa (E), 33m Ruben por Copetti (C), 34m Sández y Coronel por D. Martínez y Rodríguez (C), 37m Cetré y Kociubinski por Manyoma y Enzo Pérez (E),

Arbitro: Darío Herrera

Cancha: Estudiantes