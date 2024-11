De pasta, lana, teca, billete, guita, plata o mosca. Pero hablemos. En un país donde se habla a diario de economía, dólar e inflación, surge un espacio para hackear esas conversaciones desde una perspectiva de género, histórica y cultural.

“Me pasó de pasar a cumplir el rol de esa amiga que entiende de dinero, a la que todas las amigas le preguntan todo. Un día me planteé, si puedo ser ese referente para mis amigas, lo puedo ser para todas las demás. El objetivo es claro: compartir el conocimiento que históricamente ha sido monopolizado por los hombres, en un tono cercano, amigable, sin vergüenza”, dice Laura Visco. Ella es una creativa argentina conocida en el mundo de las agencias de publicidad. Siempre se ocupó de denunciar la brecha salarial entre los jefes creativos varones y las mujeres; cansada de ese mundo, se alejó de las agencias y comenzó su propio proyecto creativo comunicacional, el newsletter Amiga, hablemos de plata, cuyo objetivo es “normalizar las conversaciones sobre dinero entre mujeres. El propósito es simple pero firme: que las mujeres empecemos a manejar la caja grande del mundo”.

En gran medida, su historia personal la llevó a crear este proyecto, para hablar de dinero, discutir y entender del mundo financiero/económico desde una perspectiva de género. A Laura le interesa contar su historia y su proyecto para que dejemos de lado los tabúes de hablar de dinero y saltear el mito de que las mujeres no sabemos administrar o manejarnos con el dinero.

“Mi objetivo no es hacer las paces con el capitalismo, sino ofrecer a las mujeres un manual de supervivencia que les permita reclamar lo que les corresponde. El foco está en abrir la conversación sobre nuestra relación con el dinero y en desmantelar las dinámicas sociales y políticas que perpetúan esta desigualdad”, explica Visco en el mensaje de bienvenida a sus suscriptoras.

¿Por qué nos agobia tanto hablar de plata?

--Hablar de dinero sigue siendo un tabú entre mujeres. No fuimos criadas ni sociabilizadas para discutir este tema abiertamente. También fuimos criadas para que nuestra relación con el mismo sea 100% altruista, por lo que hablar de dinero, o decir que te interesa parece una herejía total. Por otro lado, no hay conocimiento acumulado en el tema, porque siempre nos dejaron al margen de esta conversación.

¿Por qué es importante romper este tabú?

--La brecha de riqueza entre hombres y mujeres es de 105 trillones de dólares, cuatro veces el tamaño de la economía de Estados Unidos. Es clave hablar de cómo la pobreza se ha feminizado, mientras la riqueza sigue siendo mayoritariamente masculina. El dinero mueve al mundo, y hoy, no lo movemos nosotras. Los hombres mueven los hilos de todo, manejan el poder y la influencia, mientras nosotras la vemos pasar. Las mujeres manejamos la caja chica de cada hogar mientras ellos administran la caja grande del mundo. Es hora que el dinero cambie de manos y nos toque a nosotras de una buena vez.

¿Por qué le tenemos que prestar atención a este problema, ahora?

--En la Argentina actual, el interés por el mundo financiero hizo surgir un montón de portavoces e influencers que recomiendan dónde invertir, cómo hacer dinero fácil y rápido, etc. pero poco se manifiesta sobre la desigualdad en la información que tienen varones y mujeres. Esta plataforma propone desandar el mito de que dinero y mujeres son asuntos separados, igualar y socializar conocimiento,

Por otro lado, ante el avance de una clara agenda política conservadora a nivel mundial, que pretende restablecer las cosas a “como eran antes” es importantísimo empezar a cuestionarnos dónde se concentra el dinero, por qué las mujeres no lo tenemos, y entender quién realmente se beneficia con que sigamos en la oscuridad con este tema.

¿Quién sos?

--No vengo de una familia de dinero, tuve que construir mi propio patrimonio desde cero y aprender a gestionar mis finanzas. En ese proceso, aprendí un montón de cosas que quiero compartir con todas las mujeres. Soy publicista. Si sé de algo, es de comunicación. Y el dinero tiene un gran problema de comunicación: es complejo y tedioso. Por eso voy a evitar el uso excesivo de lenguaje técnico. Siempre voy a hablar de manera accesible, como lo haría una amiga. Es importante aclarar que no soy economista ni estudié finanzas, pero sí tengo una amplia experiencia en el tema desde mi propia historia, ya que tuve que aprender todo de cero, y también, desde mi historia personal quiero demostrar que no tenés que haberte recibido de economista para entender del tema. Debería ser mucho más accesible de lo que realmente es.

El newsletter Amiga! llega al correo electrónico de las suscriptoras, es gratuito y se enfoca en temas que van desde cómo funciona el Banco Central, lo desigual y complejo que es ahorrar, el terror que nos genera negociar nuestro sueldo, y también la importancia de entender los movimientos de las economías mundiales, así como sobre la violencia económica. El newsletter es 100% gratuito y en español y ya cuenta con más de 2000 suscriptoras de más de 50 países.