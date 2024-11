La exprecandidata presidencial del Partido Colorado, Carolina Ache Batlle, anunció su decisión de no respaldar al candidato presidencial del Partido Nacional, Álvaro Delgado, en el balotaje que se celebrará este domingo. Este pronunciamiento se produce en el contexto de su denuncia relacionada con la entrega de un pasaporte exprés al narcotraficante Sebastián Marset, un hecho que marcó su salida del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Ache Batlle manifestó en una entrevista que su decisión es coherente con los acontecimientos que ha vivido en su trayectoria política. “Voté a mi partido en primera vuelta. Soy colorada y batllista. Nadie me va a correr por ese lado. Justamente como colorada también soy republicana y creo en el Estado de derecho. Los hechos que denuncié son de público conocimiento y no hay dos versiones como han pretendido instaurar, entre otros el candidato blanco, la verdad es una sola. Por esas razones no voy a votar a Álvaro Delgado”, aseveró.

El caso Marset

El escándalo que salpicó al presidente Luis Lacalle Pou comenzó cuando Ache denunció que el gobierno intentó ocultar documentos que demostraban mentiras del Poder Ejecutivo al Parlamento sobre el caso del narcotraficante Sebastián Marset. Durante una interpelación, el gobierno aseguró que no sabía quién era Marset, pero la Justicia obligó a Cancillería a entregar chats entre Ache y el número 2 del ministerio del interior Guillermo Maciel que describían a Marset como un narco peligroso. Según Ache, el entonces canciller Francisco Bustillo le sugirió perder el celular para evitar entregar la información.

Ache presentó un acta notarial con los chats a Cancillería en 2022, pero esta nunca llegó a la Justicia. Posteriormente, en una reunión en la Torre Ejecutiva (sede del gobierno), el asesor presidencial Roberto Lafluf le pidió borrar los mensajes y entregar un acta falsa que indicara que no los tenía. Ache se negó, y Lafluf admitió haber destruido el documento. Tras revelarse los intentos de ocultamiento, el presidente Lacalle Pou aceptó la renuncia de varios jerarcas, incluida Ache, quien ya había dimitido cuando la oposición obtuvo los chats.

La Fiscalía investiga la destrucción de los documentos mientras que el caso principal, la entrega del pasaporte a Marset, se cerró sin imputaciones. Varios exfuncionarios que renunciaron continúan en la administración pública o ligados al oficialismo: Lafluf asesora la campaña presidencial de Álvaro Delgado, Heber regresó al Senado, Bustillo volvió a Cancillería, y Maciel ocupa un cargo en empresa pública Ancap.



Durante su campaña hacia las elecciones internas, Ache logró 1.177 votos, un número que representa su apoyo dentro de una facción del Partido Colorado. Su decisión de no postularse para el Parlamento estuvo marcada por la necesidad de aclarar su situación legal y evitar especulaciones sobre búsquedas de fueros. Ache comunicó su decisión a un grupo de WhatsApp de su lista, donde manifestó su dolor ante esta situación. En su mensaje, reiteró su compromiso con la política como parte fundamental de su vida, aunque en ese momento considere que lo más adecuado es abstenerse de ser candidata.

Mientras tanto, el narcotraficante Marset sigue prófugo. Está acusado de liderar una red criminal internacional de tráfico de drogas y es requerido también por la Justicia de Uruguay, Brasil y Paraguay, la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, en inglés), la Europol e Interpol. Además, se le relaciona con el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en mayo de 2022, en Colombia, algo que el uruguayo negó.