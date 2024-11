No habrá colectivos gratis para participar de la marcha por el 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, una fecha internacional para sensibilizar sobre esta realidad que, sólo en la Argentina, provocó 212 femicidios en lo que va del año. La Asamblea lesbotransfeminista de Rosario eligió la Plaza 25 de mayo para denunciar que por primera vez desde hace al menos una década, el Concejo Municipal se negó a tratar la ordenanza que establecía la gratuidad del boleto en el horario de la movilización.

"Desde el movimiento de mujeres y disidencias no hemos logrado que el Concejo Municipal trate esta demanda. Todo el mundo sabe que en esta fecha, la agenda de género no es sólo en Rosario ni en Argentina, sino que involucra a todo el mundo. El transporte es público, por lo tanto se deberían garantizar las condiciones para que todas las mujeres y disidencias que quieran puedan llegar a la movilización", expresó una de las voceras de la Asamblea, Liliana Leyes, de ATE Rosario, durante la conferencia de prensa realizada antes de la Ronda de las Madres de la Plaza 25 de mayo. Para muchas mujeres de los barrios populares, que cada vez más se movilizan por la agenda feminista, la necesidad de pagar 2400 pesos en los boletos de ida y vuelta imposibilita la participación.

Por su parte, otra de las integrantes de la Asamblea, Majo Poncino, reclamó el "retroceso" en las políticas públicas contra la violencia machista. "Es una ciudad que durante muchos años se declaró precursora en política de género y que aún así viene muy en retroceso, con una respuesta muy deficiente", expresó la referente. Cuestionó la falta de "voluntad política". "Desde la Asamblea comúnmente presentamos notas o proyectos de resolución para la declaración de la gratuidad del transporte, porque nos parece muy importante que todas las personas participen en la movilización para erradicar la violencia machista en nuestra provincia, que sigue siendo la segunda en términos de femicidios", siguió Poncino, quien recordó que hace pocos días se dio con el cuerpo sin vida de Sofía Delgado.

Mientras las referentes de los distintos sectores que participan de la Asamblea Lesbotransfeminista expresaban su repudio a las autoridades, otras compañeras mostraban carteles que decían: "Milei, Pullaro y Javkin, no hay paz en una ciudad con hambre, violencia y represión" y otras frases como: "la cárcel no es para las infancias". Algunas más llevaban una pancarta artesanal que decía "No a la reforma previsional" y también "No a la precarización laboral y a los despidos".

El lunes, la concentración será en la Plaza 25 de Mayo (Buenos Aires y Córdoba), a las 16, para iniciar la marcha, a las 17, por Buenos Aires, Santa Fe y Dorrego. La proclama se leerá en la plaza San Martín (Dorrego y Santa Fe).