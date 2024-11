En su desesperación por encontrar técnico, Newell’s se involucró en la negociación para lograr la desvinculación de Mariano Soso con Alianza Lima. El entrenador acordó pagar una rescisión y los rojinegros lo compensan con un contrato que, por números, es el más importante después del que tuvo Gabriel Heinze en 2023. Soso llega hoy a la ciudad pero no será presentado el fin de semana ni dirige el martes ante Independiente en el Coloso del Parque.

Newell’s tiene deudas con cuatro técnicos: Heinze, Mauricio Larriera, Sebastián Méndez y Ricardo Lunari. Y le suma ahora la firma de Soso, para lo cual el club debe hacer frente a un vínculo oneroso, en quizá la última apuesta del presidente Ignacio Astore por conservar la gestión en el club hasta las elecciones del próximo año.

Para que Soso llegue a Newell’s a pocos días de renovar su contrato con Alianza Lima fue necesario una negociación de cinco días. El entrenador pidió rescindir y salir de Perú sin cargo, solicitud que no fue aceptada por la dirigencia. Alianza Lima quería los 200 mil dólares fijados por contrato en caso de rescisión unilateral. Soso reiteró que el llamado de Newell’s era su mayor sueño profesional y abrió así una nueva instancia de diálogo en la cual desembocó en un acuerdo de pago de menos de 100 mil dólares y con un convenio de saldo en cuotas. Alianza Lima, en un comunicado, solo informó que la salida fue de “mutuo acuerdo” solo para no dar a conocer el monto del resarcimiento. Newell’s no se hace cargo de lo firmado por Soso en Perú pero como compensación el entrenador firma en el parque Independencia un contrato por un monto superior al dinero que debe en Perú para así quedar cubierto del compromiso asumido en su salida de Alianza Lima. El club presentará a Soso la semana que viene por lo cual no debutará el martes en el partido con Independiente en el Coloso del Parque.