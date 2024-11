Gerardo Martino vuelve a la ciudad. Anunció ayer que dejó el cargo de técnico de Inter de Miami y no descartó la opción de volver a dirigir a Newell’s en el futuro. “Necesito volver por cuestiones personales y no voy a dirigir el año próximo”, informó el Tata en conferencia de prensa acompañado de Jorge Mas, dueño del club que tiene contratado a Lio Messi.

“No puedo venir el año que viene, me tengo que quedar en Rosario”, aseguró Martino en su última conferencia de prensa como entrenador de Inter de Miami. El equipo del Tata quedó eliminado en la pelea por el título la semana pasada pero su continuidad no estaba en duda. Fue el propio Martino el que decidió volver a la ciudad a pesar de que tiene otro año más de contrato en Estados Unidos. "Para bajar un poco el tono de los rumores, por cuestiones estrictamente personales tengo que dejar Inter. No podemos volver el año próximo. Necesito estar en Rosario”, explicó. “La realidad es que no voy a trabajar. Por lo menos por varios meses del año próximo no tengo ninguna posibilidad de trabajar. No hay nada que hablar respecto a eso”.

Antes de iniciar su trabajo en Inter de Miami el Tata estuvo en Atlanta United en 2017 y en 2018 se hizo cargo de la selección de México. Lleva ocho años fuera de la ciudad y en su regreso no descarta volver a dirigir en el país.”El futuro está ligado a la seriedad del proyecto, a lo que a uno le guste, a donde vea que hay potencial. Siempre hay momentos de la carrera, me gusta hacer referencia a los comienzos y al final. Había épocas sobre todo las iniciales donde no había mucho para elegir. Había que agarrar. Ahora ha cambiando, la carrera va acompañando y por ahí tenés posibilidades de esperar y elegir. Veremos qué es lo que sucede. Daría la sensación que trabajé toda mi carrera en el fútbol argentino y he trabajado muy poco. No sé si lo considero algo viable. Pero tampoco cierro las puertas", agregó Martino.

El Tata dirigió a Messi en Barcelona, la Selección eInter. Pero fue en este último encuentro donde construyó mejor relación con el ídolo de la Selección. "La realidad es que de las tres oportunidades que pudimos trabajar juntos, este es probablemente el año y medio donde más cercanos hemos estado. Con un contacto mucho más estrecho. Pero también tiene que ver con el hecho del momento de su carrera, todo lo que venía consiguiendo con la Selección y la tranquilidad con que estaba viviendo. Nos encontramos, sinceramente, en un buen momento los dos. Hemos tenido un contacto muy cercano, siento que fue el mejor momento de las tres etapas que tuvimos", concluyó.