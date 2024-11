En reconocimiento por su destacada trayectoria, la prestigiosa académica, escritora y exfuncionaria Adriana Puiggrós fue investida como doctora honoris causa por parte la Universidad Pedagógica Nacional (UNIPE), una de las casas de altos estudios en la que es profesora. El acto se realizó a sala llena en el auditorio de la sede de la Universidad, ubicada en el barrio porteño de San Telmo, y junto a la educadora y pedagoga participaron el rector de la UNIPE, Carlos Rodríguez; la vicerrectora, Ana Pereyra; y el docente Nicolás Arata. “Con Milei, Argentina está en el laberinto de los laberintos. Reconstruir las cosas que se destruyen es difícil, pero lo vamos a hacer”, afirmó Puiggrós en diálogo con Página/12.

En la conferencia que brindó durante la ceremonia, Puiggrós destacó la trayectoria de la formación docente en la Argentina, realizó una historización de las transformaciones en el campo de la educación a nivel local e internacional, analizó el impacto de la digitalización y nuevas tecnologías y criticó la política educativa del gobierno de Javier Milei. “Hoy estamos transitando la situación más grave desde la última dictadura en términos de desfinanciamiento y descalificación de las universidades por parte del gobierno nacional”, expresó. En este contexto, destacó la lucha estudiantil y de la comunidad educativa contra el ajuste libertario. “Hasta hace poco, la juventud universitaria parecía ajena a las políticas que se venían gestando. Pero hoy comprobamos que el movimiento estudiantil y docente es un sujeto que no se disuelve con políticas anarco-neoliberales. Vuelve y volverá a defender ese espacio autónomo, que forma parte del Estado nacional, y hoy está transitando un invalorable proceso de aprendizaje político, social y cultural”, aseguró la doctora en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y profesora emérita de la Universidad de Buenos Aires (UBA), quien además escribió diversos libros sobre historia de la educación, fue convencional constituyente y diputada de la Nación y ejerció diversos cargos públicos, entre ellos el de viceministra de Educación durante el gobierno anterior.

En conversación con este diario, Puiggrós señaló que la distinción recibida es “un enorme honor” y recordó que la UNIPE fue concebida como “un proyecto de universidad destinado a la investigación pedagógica y al perfeccionamiento de los docentes, a que pudieran tener un estatus como los universitarios”. “El hecho de que desde esa idea se haya llegado a tener esta universidad, que no es masiva sino concentrada en la producción de conocimiento pedagógico, demuestra que se puede empezar, se puede seguir y se puede llegar. Hay que dar batallas”, dijo. También manifestó su preocupación por la política educativa de La Libertad Avanza, aunque se mostró esperanzada en que vuelva a haber un gobierno que invierta en educación, investigación y desarrollo científico-tecnológico. “Con Milei, Argentina está en el laberinto de los laberintos. En el caso particular de la educación es una política destructiva de la educación pública, destinada a que los recursos estatales vayan sólo a sectores privados. Me preocupa mucho no sólo ahora sino en el largo plazo, porque reconstruir las cosas que se destruyen es difícil, pero lo vamos a hacer”, planteó.

Por su parte, el rector Carlos Rodríguez destacó en diálogo con Página/12 la contribución de Adriana Puiggrós en la historia de la educación argentina. “Cuando uno ve su trayectoria, es alguien que es consecuente en la teoría y en la práctica. Es una intelectual reconocida a nivel mundial, particularmente en Latinoamérica, y además una mujer de acción. Ha sido constitucionalista, diputada, funcionaria, y es una persona que actualmente colabora con nosotros con una energía como si tuviera cuarenta años", sostuvo Rodríguez, quien a su vez calificó de "preocupante" la política educativa del gobierno de Javier Milei. "Nada se construye a los gritos. Nosotros tenemos que mantener instituciones y ser muy cuidadosos con los caminos a emprender, pero la situación realmente preocupa".

Informe: Juan Pablo Pucciarelli