DOMINGO 24



MÚSICA

Jeff Berlin Se presenta uno de los bajistas eléctricos más innovadores de los últimos 40 años y referente del jazz fusión, Jeff Berlin. Se presentará con su trío estable en Sudamérica, conformado por los argentinos Mariano Agustoni en piano y Quintino Cinalli en batería. Conocido por su tono único, su técnica asombrosa y sus enfoques armónicos avanzados para el bajo, Jeff ha sido una de las figuras principales en establecer firmemente el bajo eléctrico como un instrumento solista. Los créditos de grabación de Jeff incluyen a destacados músicos como Bill Bruford, Allan Holdsworth, Larry Coryell, Pat Martino, Frank Zappa, Patrick Moraz y más.

A las 19, en Bebop Club, Uriarte 1658. Entrada: desde $15000.

CINE

Ciclo Hong Sang-Soo En el marco del Mes de la Cultura Coreana, durante todos los domingos se estuvo realizando un ciclo dedicado al premiado realizador y guionista seulés. Hoy será el turno de Necesidades de una viajera (2024), su tercera colaboración con Isabelle Huppert, estrenada en febrero en el Festival de Berlín. Filmada en Corea del Sur, y hablada en coreano, inglés y francés, cuenta la historia de una mujer de la que nadie sabe nada: sentada en un banco del parque, toca diligentemente una flauta dulce infantil y dice que es francesa. El ciclo cierra el sábado 30, con la proyección de En la playa sola de noche (2017), que le valió a su actriz protagónica, Kim Min-hee, el Oso de Plata a la mejor actriz en Berlín.

A las 18, en el Palacio Libertad, Sarmiento 151. Gratis.

ARTE

Más allá del espacio Tres artistas argentinas referentes internacionales de la pintura, la escultura y la instalación son invitadas a intervenir el espacio. En la exposición, se potencia el accionar de cada una de las artistas a partir del cruce entre los lineamientos de sus producciones: la geometría y su irrupción mimética en la arquitectura presente en la obra de Graciela Hasper; la espacialización que realiza Marcela Sinclair en su desplazamiento de la geometría con materialidades recuperadas y prácticas que incluyen el dibujo calado; y, por último, el uso de colosales andamios, herramienta básica de la arquitectura, con los que Luciana Lamothe destruye el espacio expositivo.

En el Palacio Libertad, Sarmiento 151. Gratis.

TEATRO

Perra calma El Centro de Experimentación del Teatro Colón, presenta Perra calma, con texto, coreografía y dirección de Ana Gurbanov. Interpretada por diecisiete bailarines, el espectáculo explora la construcción grupal y la imaginación a través de una intensa investigación de movimiento. En palabras de su directora: “Pone en juego preguntas sobre nuestra práctica artística y el tiempo compartido. Nos guía la fascinación por la hechura artesanal y analógica de la escena y el arrojo a la prueba, abrazando lo indecible”.

A las 17, en el Teatro Colón, Cerrito 628. Entrada: $4300.

Antes de que abras los ojos Sigue en cartel la obra de Pablo Bellocchio con actuaciones de Nicolás Acosta, Patricia Domínguez, Luli Duek, Jorge Gentile, Mariana Nobre y Monita Silva. Elsa prepara los últimos detalles para celebrar el cumpleaños sorpresa de Danilo. Los invitados están por llegar. Martín espera mientras ayuda con los globos. La psicóloga también. Mariana llega un poco después. Está impaciente. Todos esperan por Danilo. ¿Esperan por Danilo? No. Vienen a otra cosa. ¿A qué vinieron todos?

A las 17.30, en Nün Teatro Bar, Velasco 419. Entrada: $11000.

LUNES 25



ETCÉTERA

Mejor quemarse Luego de ser premiada en Canneseries 2024, puede verse online la serie dirigida por Laura Grandinetti. Cuando Cata muere, sus tres mejores amigos reciben una urna con sus cenizas y una lista de los asuntos que dejó sin resolver. Paula, Bruno y Luciana irán cumpliendo uno a uno sus deseos, un poco para que la muerta descanse en paz, y otro poco porque no tienen nada mejor que hacer. La historia protagonizada por Dana Crosa, Julieta Zapiola y Sebastián Tornamira propone una mirada honesta e irónica sobre el duelo y la amistad. La serie busca conectar con su audiencia a través de personajes complejos y un guión que mezcla melancolía y humor con equilibrio.

Disponible a través de un3.tv

ARTE

Resquicios oníricos Puede verse la muestra de Blas Castagna, quien anticipa: “En la obligada observación del trabajo mientras lo iba construyendo, se producían revelaciones, a veces poéticas, otras sociales, contenidos de sueños, pesadillas, fragmentos de mi historia. Entrar en el taller fue entrar en lo onírico. En el juego y el sueño. Así como en el sueño hay pulsiones de imágenes que se imponen, que dialogan en forma caótica, fui espectador de ese mismo fenómeno. No quise hacer una clásica composición armónica. Con un lenguaje constructivo quise generar un caos de imágenes. Jugué con los opuestos, con imágenes de lenguajes plásticos que aparecieron en obras en diferentes momentos de mi vida.”

De lunes a viernes de 15 a 19, en Galería van Riel, Juncal 790. Gratis.

TEATRO

Okasan Se despide la obra con Carola Reyna. Una mujer viaja por primera vez a Japón para visitar a su único hijo. En medio de esa cultura tan bella y extraña descubre que su hijo es parte de ese paisaje desconocido. El viaje se convierte en la aventura de encontrar quién será ella a partir de ahora. Dirige Paula Herrera Nobile.

A las 20, en el Teatro El Picadero, Pasaje Enrique Santos Discépolo 1857. Entradas: $25000.

La mami Últimas funciones de la obra de Paolo Sambrini y con actuaciones de Graciela Tenenbaum, Abian Vainstein y Jorgelina Vera. La mami reza con los ojos apretados, mientras se guarda en un baúl con candado. Pero la que guarda sin avisar dónde, en realidad esconde. Porque el pueblo es chico y el infierno es grande. Es año nuevo y Ester, la mayor de tres hermanos, tiene la llave que cambiará sus vidas. ¿Y si eso que escondimos, era lo único capaz de liberarnos? ¿Y si de tanto escondernos, nos terminamos perdiendo? La mami, es una historia llena de silencios de siesta y olor a recuerdos, que no siempre fueron verdades.

A las 21, en La Carpintería, Jean Jaures 858. Entrada: $12000.

CINE

Horizontes cinematográficos El Gaumont continúa con un ciclo que ofrece funciones únicas del cine internacional. Allí se proyectará la película Club cero, de la directora austríaca Jessica Hausner. Miss Novak es una maestra que se une al equipo de una escuela de élite para dar clases de nutrición a jóvenes estudiantes. En poco tiempo, la maestra establece un estrecho vínculo con cinco de sus alumnos, sin que el resto de profesores se dé cuenta de lo que sucede. Hasta que todo da un inesperado giro muy peligroso.

A las 21.45, en el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $2200.

MARTES 26



ARTE

Contorno biográfico Se encuentra inaugurada la muestra de Roxana Ramos, con curaduría de Carla Barbero. La artista salteña es parte fundamental de la escena cultural del noroeste argentino. Contorno biográfico está integrada por piezas enfocadas en la memoria de los oficios familiares, en particular el de la panadería. A través de una serie de video performances, dibujos y esculturas, propone un recorrido que explora la relación entre el cuerpo y el territorio, así como entre el cuerpo y la memoria familiar, convirtiendo sus acciones en un registro biográfico y social.

De martes a viernes de 13.30 a 22 y sábados, domingos y feriados de 11.15 a 22, en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. Gratis.

Pica pica bajada cordón Se encuentra inaugurada la exhibición curada por Martín Huberman. Esta muestra reúne obras de fotografía, estudios urbanísticos y objetos de diseño para espacios urbanos, con el objetivo de ofrecer diversas perspectivas sobre la vereda porteña, centrándose especialmente en el barrio de La Boca. Las fotografías de Horacio Coppola, Marcos Zimmerman, Cristóbal Palma, Ignacio Coló, Iván Breyter, Daniela Mac Adden, Fernando Schapochnik y Pedro Ignacio Yañez elaboran relatos en torno al paisaje arquitectónico que remiten tanto a la historia de Buenos Aires como a su realidad actual.

De martes a domingo de 12 a 19, en Fundación Proa, Av. Don Pedro de Mendoza 1929. Entrada: $4000.

Trascendencia En el marco del Mes de la Cultura Coreana, se presenta la muestra Trascendencia: La vida, conectando el espacio más allá del tiempo. La exposición, reinterpreta el valor de la tradición desde un punto de vista contemporáneo, explorando su conexión con la cultura actual. Con dirección artística de Kim Mi Youn, la muestra presenta distintas categorías del patrimonio inmaterial de Corea como las técnicas de Gungsijang (arcos y flechas), Najeonjang (incrustaciones de nácar), Duseokjang (artesanía en metal), Seonjajang (abanicos) y Maedeupjang (nudos decorativos), entre otras. A través de esta muestra temporal, el público tendrá la oportunidad de descubrir nuevas posibilidades generadas por la fusión de la tradición y la modernidad.

De lunes a viernes de 9 a 17, sábados de 12 a 18, en el Centro Cultural Coreano en Argentina, Maipú 972, Gratis.

CINE

Plan o Secuencia El ciclo del complejo C propone un doble programa de películas a proyectarse en su terraza (la entrada incluye un menú de cena). Este martes se verán Rocky Horror Picture Show y El juego de las lágrimas.

A las 20, en el C Complejo Art Media, Av. Corrientes 6271. Entrada: $12000.

ETCÉTERA

Saborido y Lakerman El escritor, guionista y productor Pedro Saborido se reúne con el guionista y conductor Adrián Lakerman en una charla sobre el humor de Charly García, Diego Maradona, Jorge Luis Borges y Cristina Fernández de Kirchner. Aspectos teóricos del por qué nos reímos.

A las 21, en el Cultural Morán, Pedro Morán 2147. Entrada: desde $5000.

MIÉRCOLES 27



ARTE



Químicamente impuro La exposición de Ernesto Ballesteros presenta un recorrido anacrónico por su obra desde finales de los años 80 hasta la actualidad. Su trabajo, que escapa a toda clasificación convencional, abarca desde dibujos y pinturas hasta instalaciones y performances, revelando una singularidad poco común en el panorama artístico argentino. La muestra comprende obras relacionadas con la geometría y el cuerpo, con la metafísica y lo espiritual, y con el juego, exhibiendo su obra más temprana, de las décadas 80 y 90. La exhibición cuenta con la curaduría de Rodrigo Alonso.

Hasta el 2 de marzo, en el Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires, Av. San Juan 328. Entrada: $3000.

Especulaciones Se exhibe la muestra de la artista norteamericana Onome Ekeh. Crecida en ambos lados del Atlántico, empezó como pintora, transicionó hacia el diseño, se enamoró del cine y, en algún momento de esa confusa mezcla, se pasó a lo digital. En el camino adquirió el hábito de la IA. Veterana de la escena del downtown neoyorquino, ha creado una obra diversa que abarca cine, vídeo, teatro, literatura y radio. En el Museo de Arte Moderno, Av. San Juan 350. Entrada: $2500.

Dante Zaballa Continúa exhibida la muestra Todo me queda más o menos lejos, la primera exposición del director y animador, que vivió de manera nómade los últimos doce años, estableciéndose temporalmente en Berlín y Nueva York. Desde el 2022 realiza ilustraciones para The New York Times y dedica gran parte de su tiempo a la pintura en el taller Paz Soldán, en el barrio de La Paternal.

Hasta el jueves 2 de enero, de martes a viernes de 15 a 19, en Galerías Larreta, Florida 971. Gratis.

MÚSICA

Ilan Amores Después de posicionarse con Chico chico, el flamante disco del multi-instrumentista misionero lo confirma como una de las voces más originales de la escena contemporánea. Ilan Amores presenta Caballo negro, un álbum grabado en el estudio Isleño Delta Sound, producido por Oniria y que se destaca por una poética poderosa e intimista que fusiona cumbia y otros géneros.

A las 20, en Niceto Club, Niceto Vega 5510. Entrada: desde $15000.

TEATRO

Quería taparla con algo Todavía puede verse la obra dirigida por Marcelo Accame. Actúan Andrea Ebrahim, Ramiro García Zacarías, Gabriel Lapadula, Juan Molinari, Cristian Ruibal y Agustín Tellechea. En el vestuario de una fábrica los trabajadores cumplen con su rutina. Hoy, una vez más ha aparecido entre ellos una de las locas que se escapan del psiquiátrico de enfrente.

A las 21, en El Camarín de las Musas, Mario Bravo 960. Entrada: $8000.

ETCÉTERA

Quiero verte otra vez Se presenta el libro de Martín Pérez, editado por Mansalva, que reúne columnas y contratapas publicadas en Página/12. Lo acompañan Nicolás Lantos, Dácil Lanza y Florencia Gutiérrez, sus compañeros en el programa radial Palermo Wuhan.

A las 19.30, en el Club Atlético Fernández Fierro, Sánchez de Bustamante 772. Gratis.

JUEVES 28



ETCÉTERA

Capusotto + Giampaolo Diego Capusotto y Nancy Giampaolo ofrecen una charla abierta. La jornada estará dotada de anécdotas, alegrías y eventos inesperados en torno a la trayectoria de una de las figuras más populares de las últimas décadas. En este encuentro con el público, se revelará “lo que nadie sabe de Capusotto y sus personajes y entretelones que el público no conoce” del “lado oculto” que tiene “todo artista”. Bajo la producción de Damián Sequeira, la propuesta mostrará material audiovisual, y Diego brindará en vivo detalles desconocidos, con pasajes de su biografía personal y un posterior diálogo con el público.

A las 20, en la Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131. Entrada: $25000.

Homenaje a Benesdra La editorial Eterna Cadencia recuerda a Salvador Benesdra, en la víspera de su cumpleaños. El autor de El traductor (1998), novela publicada originalmente por De La Flor y reeditada por Eterna Cadencia en 2012, será festejado con la proyección de Entre gatos universalmente pardos, documental dirigido por Ariel Borenstein y Damián Finvarb que rescata su figura. Terminada la película, los directores conversarán con el público.

A las 18.30, en Cineclub Lucero, Nicaragua, 6048. Entrada: $5000.

MÚSICA

Radice + Malanca El cantautor Facundo Radice presenta su nueva producción junto a su colega Patricia Malanca. La dupla revive el formato de dúo de cantores en Radiante sobre el mic Buenos Aires, una suerte de carta de amor a la ciudad. Se trata de un EP de cinco temas que incluye composiciones propias, reversiones de Silvina Garré, Gilda, Cintia Trigo y Acho Estol.

A las 21 en Pista Urbana, Chacabuco 874. Gratis.

El rato juntos Una noche única, un ritual compartido entre tres referentes de nuestra música popular: Alejandro Guyot, Elbi Olalla y Juan Pablo Fernández junto a enormes músicxs invitadxs como Diego Vainer, Julio Martínez y Mica Sancho. Los tres artistas vuelven a encontrarse sobre un escenario, luego de giras, viajes y proyectos. Promesas y realidades confluyen una vez cada tanto. Ese momento eterno, ese rato juntos se va armando año tras año, ideas que salen del tintero o del teléfono y se concretan en un abrazo compartido, un momento musical único. El rato juntos es la celebración de una música en común, de ideas que confluyen, esta vez, en Buenos Aires,

A las 21, en el Torquato Tasso, Defensa 1575. Entrada: $12000.

TEATRO

Te amo Sigue en cartel la obra de Leo Azamor, en la que actúa junto a Ariel Gangemi y Luis Gritti. Valentín y Javier se conocen en la escalera de servicio del edificio donde trabajan el día en que a Javier se le muere su perra. Se hacen amigos y deciden viajar juntos un fin de semana a la costa. Se les suma Gino, el primo de Valentín, recién separado de su esposa después de quince años: un invitado irritante y charlatán. Así el fin de semana de relax termina convirtiéndose en algo más, un viaje iniciático que destapa sentimientos impensados.

A las 21, en el Teatro El Grito, Costa Rica 5459. Entrada: $10000.

VIERNES 29



ARTE

Ya no me da miedo Puede visitarse la muestra de Maite Llamas, con curaduría de Sofía Albanese. La artista cuenta: “Habito un cuerpo desgreñado por el paso del tiempo. Soy un animal envuelto por la noche, rodeado únicamente por la espesura de la nocturnidad. Entre la soledad que me acompaña vislumbro casas donde viven otros iguales a mí: perros con un amo. Algún día espero correr la misma suerte de aquellos a los que me asemejo. Por ahora, mi destino es otro. Es demasiado tarde, la luna ha emergido nuevamente. Ya es hora de sucumbir ante los brazos del ensueño, nuevamente he de dormir”.

Hasta el jueves 2 de enero, de martes a viernes de 15 a 19, en Galerías Larreta, Florida 971. Gratis.

ETCÉTERA

Paulo Tavares El arquitecto brasileño llega a Buenos Aires para presentar La naturaleza política de la selva. En ese marco dará el seminario Política y poéticas del territorio, donde propone múltiples perspectivas –con voces de la arquitectura, el arte, la narrativa, el derecho y la ciencia forense– sobre la problemática del territorio, explorando sus dimensiones críticas, el agotamiento de sus recursos, y los desafíos a su representación por parte del arte y el activismo. Junto a la suya, habrá intervenciones de Blanca de la Torre, Jens Andermann, Ursula Biemann, Gabriel Giorgi, Julián D’Angiolillo y Patricio Orellana. Repite jornada el sábado 30.

A las 14, en Fundación Proa, Av. Don Pedro de Mendoza 1929. Gratis (con inscripción previa online).

CINE

El pequeño vampiro Como parte del festival ¡Esto es Historieta!, se presenta la película animada del frances Joann Sfar, que en 2020 adaptó al cine su propia historieta infantil. Programado por Pablo Conde, el último director del Festival de Mar del Plata antes de la llegada del gobierno actual, ¡Esto es historieta! se está llevando a cabo desde el jueves 21 hasta el miércoles 4. En la función del sábado 30 se exhibe Falcon Lake (2020), de Charlotte Le Bon, una adaptación de la novela gráfica Una hermana, de Bastien Vives, que tiene edición local a cargo de Hotel de las Ideas.

A las 15, en el Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Entrada: desde $2000.

MÚSICA

Triángula Presenta su nuevo disco, desplegando su particular estilo performático, con una puesta en escena totalmente innovadora. Sumergida en el universo sonoro del rock, Triángula vuelve a irrumpir en la escena con Mutántica, su segundo trabajo discográfico: diez canciones originales y potentes que ya se encuentran disponibles en todas las plataformas digitales. El nuevo trabajo de la banda cuenta, además, con la participación especial de Ricardo Mollo. El grupo lideran Micaela Vita, Noelia Recalde y Nadia Larcher en voces, acompañadas por Juan Saraco en guitarras, Lucas Bianco en bajo y Jonatan Szer en batería.

A las 21, en Maquinal Espacio Cultural, Anchorena 364. Entrada: desde $16000.

Eruca Sativa Se presenta en vivo para despedir el año la banda integrada por Lula Bertoldi en guitarra y voz, Brenda Martin en bajo y voz y Gabriel Pedernera en batería y voz. Eruca Sativa ofrece una puesta especial en vivo con arreglos de cuerdas y vientos a cargo de Irene Cadario junto a virtuosos músicos, con la participación de Silvia Aramayo en piano.

A las 19, en el Teatro de Flores, Av. Rivadavia 7806. Entrada: $20000.

SÁBADO 30



MÚSICA

Coviello + Blum El ciclo Estos Tangos cierra su edición de noviembre con el bandoneonista Julio Coviello presentando Musetta y la peste, un disco en el que interpreta con su instrumento cinco sonatas del músico barroco napolitano Domenico Scarlatti, explotando al máximo el potencial polifónico del fuelle. Nicolás Blum se presenta en formato trío con su habitual propuesta impronta literaria y rigor técnico en la música. El ciclo Estos Tangos construye un mapa del tango del siglo XXI en todas sus facetas y lo lleva a recorrer calles palermitanas, poco transitadas por los creadores del género.

A las 22.30, en el Centro Cultural Nueva Uriarte, Uriarte 1289. Entrada: $7500.

Coro Fantasma Este proyecto nace en 2020, a partir del deseo de cantar en público de varios grupos formados en el taller de canto grupal de Eduardo “Chueco” Ferrer. El coro ofrece un repertorio variopinto de canciones pop actuales y versiones de temas populares, acompañado por una guitarra criolla y una puesta escénica siempre singular. Intérpretes: Ivo Aichenbaum, Ana Allen, Leonor Barreiro, Catalina Bartolomé, Jacqui Behrend, Juan Bordon, Pablo Compagno, Maayan Feldman, Eduardo “Chueco” Ferrer, Ángeles Garcia Frinchaboy, Natalia Laube, Nicolás Maidana, Bruno Masino y Ana Paula Mendez, entre otros.

A las 22, en el Teatro Cervantes, Libertad 815. Gratis.

TEATRO

Medea Continúa en cartel el espectáculo de Gustavo Pardi, con Antonella Fittipaldi, Marcelo Sánchez e Iván Díaz Benítez, entre otros. Medea (la famosa hechicera venida de países bárbaros) se encuentra sola y sin opciones en un mundo violento dominado por hombres, quienes deciden su futuro y le arrebatan su poder de decisión. Perdida y traicionada, despierta su lado más salvaje, se castiga a sí misma y a quienes ama para saciar su sed de venganza. Pasan los siglos, la tragedia sigue siendo la misma.

A las 20, en el Centro Cultural de la Cooperación, Av. Corrientes 1543. Entrada: $10000.

Seré Últimas dos funciones de la obra de Lautaro Delgado Tymruk y Sofía Brito. El actor es tomado por una voz. ¿El espectador estará presenciando un acto de posesión? Seré es un manual de supervivencia. Un instructivo de fuga. A partir del testimonio que dio Guillermo Fernández en 1985 durante el Juicio a las Juntas sobre su secuestro y fuga del centro clandestino de detención llamado Mansión Seré, un actor pondrá su cuerpo.

A las 17, en el Teatro del Pueblo, Lavalle 3636. Entrada: desde $7500.

CINE

Arturo a los 30 Del 29 noviembre al 6 de diciembre, llega la segunda edición del festival Cortar & Contar, un encuentro que celebra el trabajo de edición en el cine argentino. Hoy se proyectará Arturo a los 30, de Martín Shanly. Arturo asiste a la boda de una amiga de la que está distanciado. En el trayecto entre la iglesia y la fiesta, se produce un accidente del que Arturo consigue salir ileso. A partir de ese momento, una serie de recuerdos comienzan a desplegarse en forma de flashbacks que involucran las personas más significativas de sus últimos tiempos.

A las 17, en el Cine Arte Cacodelphia, Av. Roque Sáenz Peña 1150. Gratis.





