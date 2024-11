Un hombre infiltrado (disponible en Netflix desde la semana pasada) resulta un caso exótico dentro del panorama seriado audiovisual. ¿Comedia geriátrica en un sentido literal?, ¿adaptación de un largometraje chileno que corrió los límites del género documental?, ¿el otrora barman de Cheers como un abuelito simpático al frente de una serie de humor blanco? La nueva propuesta de Michael Schur (Parks & Recreations, Brooklyn Nine-Nine) le da una palmadita al género otoñal por excelencia de una manera singular. Hay algo en esta propuesta de ocho episodios que desentona, por suerte, con las de su clase (Mejor que nunca, Antes de partir, Volver a empezar). Sí, la mayoría de los retratados son ancianos que se enfrentan a lo inminente, tienen achaques, chocan con la tecnología, poseen un arsenal de químicos en su pastillero, pero por suerte está Ted Danson.

Charles Nieuwendyk (Danson) tiene mucho tiempo libre. Demasiado a los ojos de su hija (Mary Elizabeth Ellis). Pasa sus días en San Francisco recortando artículos de diario, quitándose pelos de la nariz, moliendo café o yendo a una plaza a mirar a la gente. Nada mal. Parece disfrutar su soledad, o más bien, disimula muy bien su tristeza como viudo reciente. Como Emily teme que entre en depresión o un tobogán de senilidad le encomienda que encuentre “un reto” para romper la rutina. La respuesta está en un clasificado en el que solicitan a un hombre de “75 a 85 años como asistente de investigación”. Ahí entra en juego la otra faceta de la ficción como una simpática y curiosa operación detectivesca. La agencia Kavalenko tomó el trabajo de resolver el robo a una residente de un geriátrico y necesita de un topo dentro de un “ecosistema cerrado” de andadores ortopédicos, clases de yoga y hasta happy hour a la hora de la siesta.

Así es como este exdocente universitario de ingeniería, “decente con la tecnología, seguro pero modesto, que no muestra sus cartas, reservado”, se volverá un espía clásico. Justo al comienzo se lo ve leyendo a John Le Carré y pocas escenas después vive su propia novela de espionaje. La propia entrega juega -como el propio protagonista-, a dar con los sospechosos del hurto de un collar de rubíes con bastante de enredos, confusiones y misterios. El profesor, tipo metódico y elegante, demasiado lúcido y lozano, se volverá uno de los más requeridos por el público femenino del Pacific View, y también levantará la suspicacia tanto de la directora del lugar, Didi (Stephanie Beatriz), como del resto del personal.

El protagonista, previsiblemente, se encariñará con las historias que suelen aflorar en esta clase de relatos. La soledad y el abandono están al tope de los miedos de los residentes. De hecho, el tipo que solicita la investigación de la reliquia familiar no quiere saber nada con que su madre se vaya del asilo para vivir con él. Por suerte, en este envoltorio hecho para el lucimiento de Danson, no hay situaciones de desmadre, chistes sobre Viagra, o de golpe bajo. Ahí justo sobre el cinturón, habrá algún velorio inesperado y aparece en primer plano la cuestión del Alzheimer. En definitiva, la ficción se destaca por el acercamiento a sus criaturas junto a alguna buena canción de Cat Stevens sonando de fondo.

Un hombre infiltrado es una remake -algo absurda pero bastante fiel a la premisa- de El agente topo (Maite Alberdi, 2020). Aquel largometraje que forzó los límites del documental y trajo más de una polémica por la anuencia -o falta total de la misma- de quienes aparecían por allí. Por cuestiones de formato, no hay nada controversial en este producto que lleva el sello del creador de The Good Place (donde también actuaba Danson) y The Office. Sin embargo, la ficción tiene algo paradójico. Es una comedia sensible, estilizada y una suerte de revancha para el nunca bien ponderado Robert Dunder, el fundador de la papelera Dunder Mifflin. El guionista que imaginó a Michael Scott cerrándole la puerta en las narices a un octogenario, ahora necesita de una comunidad de jubilados bulliciosos.

Programados

* Noah Wyle volverá a las andadas del drama hospitalario en The Pitt, uno de los estrenos de Max para 2025. El actor de E.R. encabeza este proyecto que, a decir de sus creadores, ofrece una examinación realista de los desafíos que enfrentan los trabajadores de la salud en los Estados Unidos. Las historias entre la vida y la muerte sucederán en un hospital de Pittsburgh, Pensilvania. “Quince episodios, quince horas, un turno”, promete su trailer. La entrega tiene fecha de estreno para enero de 2025.

* Apple TV+ apuesta por Seth Rogen y Javier Bardem en 2025. El primero encabezará El estudio, una comedia sobre el mundo del cine con Catherine O’Hara, Kathryn Hahn, Bryan Cranston y hasta Martin Scorsese repartiendo insultos al protagonista. Rogen encarnará a Matt Remick, el recién nombrado director de una productora en problemas. Hablando de Marty…, el director de 82 años también está involucrado en una historia que conoce muy bien. Aparece como productor, junto a Steven Spielberg, de una remake seriada de Cabo de miedo. Bardem será el encargado de darle vida al temible Max Cady, personaje que antes encarnaron Robert De Niro y Robert Mitchum. La serie de diez episodios tendrá como showrunner a Nick Antosca.

* Film&Arts estrenará Los desaparecidos de la selva negra el próximo 5 de diciembre a las 22. La miniserie de suspenso sigue la investigación de un descubrimiento brutal cerca de la frontera franco-alemana. Doce cadáveres que se conectan con la jueza Camille Hartmann (Hélène de Fougerolles), quien perdió la memoria en un accidente de auto un año antes. La mujer, junto a un joven oficial alemán y un veterano policía, deberá desentrañar el oscuro vínculo entre estos asesinatos y su propio pasado.

El personaje

Ana Maria Silva Pais de Cuba Libre (Beatriz Godinho). Una salsa a la portuguesa revolucionaria. Annie era la hija del director del servicio secreto en tiempos de la dictadura de António Salazar. A la chica se le ocurrió pasar de ganar concursos de belleza a dedicarle su vida a la causa cubana y enamorarse del Che. La historia de la lusa ya se puede ver por Flow.