¿Qué se puede salvo hacer series sobre podcast de true crime? Based on a True Story se inscribe en este peculiar subgénero de la comedia que tiene a Only Murders in the Building y Bodkin como ejemplares más notables. En este caso, el humor y el thriller se sostienen por la química entre Kaley Cuoco (The Flight Attendant) y Chris Messina (The Mindy Project). En estos ocho episodios, los creadores de contenido sanguinolento deben desenmascarar a un asesino serial mientras se acomodan a los avatares como padres primerizos. Y a tener a Matt, su cuñado, como principal sospechoso de ser el destripador de Westside. La segunda temporada se estrena Universal el próximo viernes.

Un poco como si Lucille Ball investigara al homicida de la semana. O una comedia de reenamoramiento con un killer suelto. Y con una puérpera al frente del relato. Así es Based on a True Story, según su protagonista. “Todo el mundo sabe que me encantan los True Crime. Fue una de las cosas que realmente me atrajo de este papel y de este personaje porque entiendo a Ava de esa manera. Estoy obsesionada”, graficó Cuoco. Y por los cliffhanger que se trae la serie, hay grandes chances de una tercera temporada en el camino para Ava y Nathan Bartlett.