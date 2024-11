Sobre el Presupuesto 2025 en los pasillos de la Casa Rosada repiten hace semanas lo mismo: que no les importa que salga porque, en tal caso, seguirán ejecutando a su antojo el de 2023. Con ese escenario de fondo, y faltando una semana para que terminen las sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación, la discusión sigue trabada, pero los gobernadores insisten para que desde el oficialismo abran el diálogo y la Ley de Leyes pueda ser aprobada. "No tener presupuesto es no tener previsibilidad", reclamó este domingo el de Chubut, Ignacio Torres. El jefe de gabinete, Guillermo Francos, en tanto, salió a decir que "si se insiste en modificar la propuesta enviada va a ser difícil que estemos de acuerdo, lo que no vamos a aceptar es permitir modificaciones que tengan un impacto negativo y hagan que se pierda el equilibrio fiscal”.

Si bien desde la jefatura de gabinete dijeron a este diario que no hay en agenda una reunión para tratar ese tema con los gobernadores hoy, desde otros sectores del oficialismo puntualizan que puede ser que eso ocurra, aunque sin la presencia del presidente Javier Milei. Los gobernadores de JxC pidieron formalmente un encuentro a la Casa Rosada después de que el miércoles de la semana pasada LLA levantó intempestivamente la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda (PyH) en la que estaba previsto dictaminar el proyecto de Presupuesto.

Hasta el momento, los que estuvieron encargados de conversar con los gobernadores fueron Guillermo Francos y el asesor sin cargo, Santiago Caputo. Cerca de ellos deslizan que el problema, y por lo cuál aún no hay Presupuesto, fue que los mandatarios provinciales se excedieron con los pedidos a sabiendas de que ellos no están dispuestos a entregar más de lo que está estipulado en el proyecto que enviaron al Congreso y que Milei presentó en la Cámara de Diputados en septiembre. Lo que repitieron desde el oficialismo durante los últimos meses es que, si los gobernadores quieren más partidas para tal o cuál sector, lo que deben hacer es recortar a otro, porque no están dispuestos a moverse de la idea de déficit cero.

Los encargados de ir al Congreso a dar explicaciones, en tanto, fueron los secretarios de Hacienda y Finanzas, Carlos Guberman y Pablo Quirno, pero, según dicen en Balcarce 50, en tal caso será el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, el que al final de cuentas tendrá la última palabra. Los tiempos corren.

Desde la oposición, Unión por la Patria considera que el presupuesto de 2025 es de ajuste y que entre votar la Ley de Leyes tal cuál fue enviada por el Poder Ejecutivo --tal como quieren desde Casa Rosada-- o que directamente no se vote y que el gobierno siga ejecutando con discrecionalidad el presupuesto de 2023 es prácticamente lo mismo porque las dos opciones son malas y perjudiciales para las provincias.

Los gobernadores de JxC, sin embargo, insisten en seguir discutiendo. Este domingo Torres calificó de "error" la determinación del gobierno de prorrogar la previsión de 2023 y dijo que está abierto a la posibilidad de debatir la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), como quiere la Casa Rosada.

En declaraciones radiales, el chubutense agregó que "lo que uno no puede es hacer siempre lo que uno quiere. A veces hay que hacer lo que corresponde que es contemplar las obligaciones que tenés por ley. Hablo de las cajas previsionales, que hay que cumplirlas como se está cumpliendo en fallo de la Corte para Capital Federal". El mandatario provincial pidió también dar "un salto de calidad institucional", y reflexionó: "si tenés un presupuesto que te garantiza el equilibrio fiscal, y que no hay ninguna cuestión extraordinaria que afecte las arcas nacionales debería salir".

Este domingo Francos también hizo a la prensa y, además de hablar del presupuesto 2025, opinó sobre la fuerte interna que protagonizan el Presidente y la vicepresidenta Victoria Villarruel: “seguramente hubo algo por lo cual al presidente le pareció necesario marcar esa diferencia", dijo y puntualizó que "el que fija las políticas es el presidente de la Nación y la vice está en el Senado”. Por último, admitió que el gobierno está pensando en designar por decreto a dos jueces para que integren la Corte Suprema. “Hay una preocupación desde el Gobierno para que la Corte esté integrada”, aclaró.