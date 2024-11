Por partida triple y en una seguidilla de espectáculos para cerrar el año, Damián Mahler presentará una serie de tributos a grandes obras y artistas en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires. El reconocido compositor, director de orquesta y arreglador argentino presentó el 24 de noviembre Sinfonía para tres, un tributo sinfónico que reúne a El Cuarto Soda, la banda homenaje a Soda Stereo más importante de la Argentina y Latinoamérica en una puesta imponente, junto a una orquesta de 30 músicos.

Luego, el 30 de noviembre, llega su más reciente creación: The Beatles Symphonic Fantasy, una mega producción que lleva a los amantes de la música de los Fab Four en un viaje único a través de los inolvidables éxitos de la icónica banda británica de una forma renovada.

Por último, el domingo 1 de diciembre, la seguidilla de shows de Mahler en el Gran Rex tiene su punto cúlmine con su ya clásico Back to the orchestra, donde el director de orquesta, junto a 70 músicos en escena y una propuesta audiovisual innovadora, recorre la historia del cine a través de las partituras clásicas de John Williams, Alan SIlvestri y Danny Elfman, entre muchos otros más.

The Beatles y Soda Stéreo, por Damián Mahler

En diálogo con Página|12, Mahler cuenta que, para prepararse para estas tres jornadas a pura música, sus días arrancan desde las seis de la mañana y “terminan a las 12 o 1 de la madrugada”.

Para The Beatles Symphonic Fantasy, las voces han sido cuidadosamente seleccionadas por el “Cavern Club” para recrear fielmente la esencia de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, en un tributo que llevará al público en un viaje por los 60 años de legado de la banda británica junto a una orquesta de 30 músicos en vivo dirigida por Damián Mahler.

El reconocido compositor explica que la idea de este show que ya conquistó el corazón de Latinoamérica, Europa y Oriente, nació con Javi Fernandez, de la productora SIRA Música, en plena pandemia y que “creció y mutó" hasta llegar al presente. “La música de ellos forma parte de mi vida constantemente. La escuchamos con mi hija yendo al colegio, y su figura se agranda cada vez más. Hicimos y hacemos este show con ese nivel de compromiso para con este material e intentamos cuidarlo como el tesoro que es”, asegura.

Damián es hijo de Ángel Mahler, el reconocido compositor argentino que, junto a Pepe Cibrián, brindó algunos de los más exitosos musicales, como es el caso del ya legendario Drácula, el musical.



Por esta razón y consultado acerca de su infancia en una casa llena de música, en la que tanto The Beatles como Soda Stereo fueron parte de su formación, el director de orquesta señaló su “conexión” con la banda liderada por Gustavo Cerati, pero no de un modo en el que el “ser argentino” influyera de manera directa,

Para Mahler, Soda Stereo logró “desde una identidad local crear algo universal”. “Creo que ese es uno de los logros más impresionantes de la banda. Sea por donde sea que estés en latinoamérica son palabra mayor, y posiblemente sea la de mayor impacto en este sentido”, sostuvo.

Al ser dos bandas icónicas, cada una en su lado de la historia, la pregunta obligada es dónde radica la diferencia de esos dos shows con otros de su creación, como el próximo Back to the orchestra o Jurassic Park en concierto, del año pasado, por ejemplo.

“Ambos son espectáculos audiovisuales, hay un gran despliegue entre pantalla, luces y escenario. Sinfonía para tres es un recital de rock con orquesta. Me propuse desde la concepción de las orquestaciones que ese nivel de potencia se mantenga y que la capa sinfónica esté en concordancia con eso y, de acuerdo a lo que estamos viviendo en ensayos, creo que se está logrando algo visceral”, reflexionó.

“Comparte con The Beatles Symphonic Fantasy el aspecto banda de rock más orquesta, con la diferencia que con este, al ya estar transitado (estuvimos por México, Colombia, Chile, España, distintas provincias nuestras y el emblemático Luna Park), sabemos la forma en que el público reacciona y es una de las cosas más emocionantes que suceden con este show. Vemos generaciones unidas a través de esta música y, compartirla y vivirla, con mucha emoción”, agregó.

Back to orchestra: el cine y la nostalgia, unidos

El último encuentro con el director de orquesta será el domingo 1º de diciembre, cuando la cita incluya las partituras de John Williams, Alan SIlvestri y Danny Elfman en una nueva edición del ya clásico de la factoría Mahler: Back to the orchestra.

Al ser un espectáculo que ya va por su cuarta edición en la Argentina, parecería ser un trabajo más aceitado en cada una de sus entregas, pero para Damián nada está librado al azar. “Si bien hay algo de repertorio común, siempre son shows distintos y aparecen nuevos desafíos cada año. Además, hacer esta música es de lo más complejo que hay y requiere atención máxima por parte de todos. El margen de error es lo más parecido a cero que conozco, pero el disfrute es igual de proporcional. Es uno de esos días del año que más espero que llegue”, indicó.

Obviamente, la pregunta obligada para alguien que rememora las bandas de sonido de la ciencia ficción y mueve la nostalgia de los fans de películas como Volver al Futuro, Jurassic Park o Superman, es sobre la canción que lo deslumbró, ese primer tema de película que lo lleva de nuevo a la infancia.

“Difícil nombrar una en particular porque son muchas, pero mi score favorito es E.T (de John Williams). Creo que no hay nada en la historia del cine que supere esos 15 minutos finales. Mientras te lo escribo se me llenan los ojos de lágrimas solo de pensar en eso”, contó.

Mahler se emociona al recordar al gran Maestro Ennio Morricone y contó que se puso a llorar tras el fallecimiento del artista “como si fuera un ser querido cercano”, por eso, no sería extraño que en alguna edición de Back to the orchestra el público tenga alguna sorpresa del “Maestro”.



Luego de su espectáculo de Jurassic Park en el Luna Park el año pasado, lo que destaca siempre son las puestas en escena y el apoyo de los músicos en el material audiovisual, dando una experiencia única. En ese sentido, estas tres noches no serán la excepción.

“Todos tienen un elemento unificador, que es la nostalgia y la celebración de un pasado que gana peso y vigencia con cada día que pasa y se hace fuerte de cara al futuro. Nos proponemos en SIRA Musica homenajear y brindar esta nueva visión a través de la orquesta sinfónica como elemento distintivo. Y todas las decisiones, artísticas y técnicas, tienen que ver con cómo enaltecer y potenciar la experiencia”, resumió.