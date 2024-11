La era está pariendo un corazón audiovisual en digital. Hoy parece que aquello que se diferencie de este formato es denostado como "antiguo" o "artesanal". Para demostrar la importancia que tuvo y la vigencia que tiene trabajar en otros formatos nació la primera edición de Infinito Super 8, Festival Internacional de Cine en Super 8 milímetros. La muestra reunirá cortometrajes realizados en formato reducido de Argentina y otras latitudes, y se llevará a cabo en la Universidad del Cine (Pje. Giuffra 330), la Casa Nacional del Bicentenario (Riobamba 985) y otras sedes de la ciudad de Buenos Aires, entre este martes y el sábado 30 de noviembre, con entrada libre y gratuita para todas sus funciones y actividades. Se trata, acualmente, del único encuentro cinematográfico de su tipo en el país, y reunirá algunas de las mejores obras de Argentina, España, Japón, Bolivia, Estados Unidos, Chile, India, Paraguay, Suiza, Perú, Brasil, México, País Vasco, Kurdistán, Armenia e Irak. Infinito Super 8 cuenta con la producción general de la actriz y cineasta Mónica Lairana y con la dirección artística del realizador y periodista Paulo Pécora.

"Hace un tiempo largo, Paulo me había dicho de hacer un festival específicamente para Super 8. Y en un contexto de mucha incertidumbre para el sector audiovisual sentimos que éste era el momento para hacerlo. Parecería que, en estos momentos, es lo contrario y no. Eso nos propulsó y en un par de meses decidimos y nos pusimos a trabajar. Fueron las ganas de hacer en un contexto hostil", señala Lairana. "Es como escapar hacia adelante; es decir, enfrentar el problema haciendo y no renunciando. En vez de renunciar a hacer cosas, hacerlas a pesar de todo. Y sobre todo hacerlas con los medios a nuestra disposición, que somos nosotros y nuestro trabajo", completa Pécora.

El director artístico señala que no se trata de revivir el formato Súper 8 porque "el formato está vivo". "Por eso puede existir un festival como éste. No es un formato que sea popular en este momento ni masivo, pero la verdad es que está vivo en un montón de manifestaciones, sobre todo en un campo más experimental, pero hay mucha gente que está filmando en Super 8 ficciones y documentales. Están haciendo trabajos más líricos y algunos también siguen la senda del cine experimental. Nosotros queremos aunar todo eso y darle espacio a un montón de expresiones que no encontraban un espacio definido porque, a pesar de su existencia, no tenían un lugar de proyección", completa Pécora. Lairana sostiene que "fue muy interesante" conocer el mapa federal. "Nos llegaron muchos trabajos de Córdoba, La Plata, San Juan, Chaco. La mayor cantidad de gente que conocía que se dedicaba al formato era de Buenos Aires. Y no es así".

Al ser una muestra internacional, la dupla se refiere también al panorama a nivel global. "Me sorprendió sobre todo esta diferenciación de que afuera hay muchos más trabajos que utilizan el formato pero para una ficción. Usan la textura, pero en historias ficcionales. Y nos llegaron trabajos super interesantes de países lejanos", señala Lairana. "Nos llegaron trabajos muy buenos de Armenia, del País Vasco, etcétera. Y lo que vimos a nivel internacional es que hay un montón de material de niveles diferentes. Hay mucho material más centrado en lo ficcional, como dice Mónica, y en una ficción no tan moderna, sino más clásica. Hay muchos cineastas que utilizan el formato extrañamente para filmar ficciones de índole clásica. Y después hay de todo: documentales muy buenos, líricos, observacionales y trabajos experimentales más duros que nos llegaron de México, por ejemplo. Hay mucha producción de Super 8 en el mundo. Eso nos sorprendió bastante", subraya Pécora.

El trabajo de selección fue arduo y con la mayor amplitud posible. "Buscamos un equilibrio entre ficción, documental, experimental, animación; también un equilibrio entre Capital y regiones del país. Algunos por su calidad no pudieron ser seleccionados porque uno de los criterios era la calidad. Pero tratamos de abrir el panorama. En ese sentido, el criterio es que no sea un festival cerrado para superochistas, sino una muestra abierta al público, en general. No esperamos que sea hiperpopular, ojalá que lo sea, pero sí que sea un festival para todos, que pueda verlo una persona que está muy interesada en Super 8 o una persona que se interese por ver una buena película. Por eso, tratamos de abrir mucho el juego a distintas y variadas expresiones", explica el director artístico.

La pionera

En su función inaugural el festival ofrecerá un homenaje a la figura y la obra de la recientemente fallecida Narcisa Hirsch (1928-2024), poeta, artista y pionera del cine experimental argentino. El homenaje a Hirsch -una de las precursoras locales del uso del Super 8 para fines artísticos- contará con la proyección de cuatro de sus cortos realizados en formato reducido durante la primera etapa de su carrera: El Aleph (terminado en 2005), Muñecos (1972/1973), Come out (1974) y Testimonio y vida interior (1977), que serán presentados por Tomás Rautenstrauch, nieto de la artista y director de la Filmoteca Narcisa Hirsch. Las proyecciones estarán acompañadas por la presentación del libro -aún inédito- Narcisa Hirsch. La intensidad de una mirada, una exhaustiva exploración de su vida y obra, que contará con la presencia de su autora, la cineasta y montajista Daniela Muttis.

"El Aleph", como parte del homenaje a Narcisa Hirsch.





"Narcisa Hirsch fue una figura fundamental del Super 8 en los '70 en la Argentina y sobre todo del cine experimental en nuestro país. Fue una artista multifacética, que lamentablemente falleció este año. La queríamos homenajear no solamente para acompañar los tributos que ya se le hicieron, sino también porque nos parecía fundamental, porque fue una mujer clave en la vida del Super 8 en la Argentina", subraya Pécora. "En los últimos tiempos hubo una valoración muy amplia de su obra. Nosotros vamos a pasar solamente cuatro de sus cortometrajes. Y elegimos cuatro porque están filmados en Super 8, pero ella tiene un montón de obra que filmó en 16 y en otros formatos, como en video", agrega el director artístico. "La valoración que hay en estos tiempos tiene que ver con la gran labor que está haciendo el nieto de ella", agrega Lairana. "Tanto Tomás como Daniela Muttis hicieron una tarea de preservación, de ordenamiento del material, de cuidado, de recuperación de algunos materiales para difundirlo en el mundo", completa Pécora.

Durante la función inaugural (este martes a las 19, en la Universidad del Cine) se realizará además el rescate de la obra de José María César (1948-1979), alias "Pepón", dueño de una estética fílmica singular, que además de filmar seis cortos en cinco años -antes de morir en un accidente en 1979- fue el iniciador de un linaje fílmico que aún persiste en la labor de Pablo y Miguel César, sus dos hermanos menores. Se exhibirán dos de sus obras más importantes: Buscando el sol, el film con el que ganó el premio al mejor corto en 1976 en el Festival Uncipar, y Apocalipsis (1978), un ejercicio de apropiación y montaje rítmico que fue copiado plano por plano por su hermano Pablo César, en un corto homónimo que también será exhibido como una manera de recordarlo y rendirle homenaje.

"Apocalipsis", en el marco del rescate de la obra de José María César.





"Tratamos de darle un espacio destacado a la obra de José María César, que fue muy importante en los años 70, no tanto en el ámbito del cine experimental, sino en el de un cine más de ficción psicodélica. Y después se frustró su carrera porque falleció en un accidente de tránsito; si no, capaz que todos estaríamos hablando hoy de José María César porque tenía una carrera muy promisoria", entiende Pécora.

El plano internacional

El festival tendrá sendas competencias y panoramas de films nacionales e internacionales (provenientes de España, Japón, Paraguay, Estados Unidos, Armenia, Brasil, Chile y Perú) y estarán como jurados de la Competencia Internacional la cineasta y artista Daniela Cugliandolo, el artista audiovisual Andrés Denegri y el crítico venezolano-argentino Pablo Gamba. Y como jurados de la Competencia Argentina la fotógrafa y laboratorista Verónica Villanueva, el artista audiovisual experimental brasileño Rafael Strangloscópico, y el realizador e investigador audiovisual Gustavo Galuppo.

Infinito Super 8 contará, además, con una muestra invitada de trece cortometrajes presentados en diferentes ediciones del Festival Internacional Inflamavel Super 8, que se realiza en Florianópolis, Brasil. Esos films fueron realizados durante un taller gratuito ofrecido por Rafael Strangloscópico y Claudia Cárdenas, creadores del festival, quienes forman el Dúo Strangloscope, que durante Infinito Super 8 realizará una performance de cine expandido con varios proyectores simultáneos y música en vivo (Viernes 29, a las 20, en la Universidad del Cine).

Poniendo el foco

El festival ofrecerá dos focos dedicados a la obra de cineastas experimentales argentinos de amplia trayectoria como Ernesto Baca y Daniela Cugliandolo, cuyos films originales en Super 8 serán exhibidos con música en vivo de Matías Mielniczuk y Marcel Mamany.

"Daniela Cugliandolo es una de las autoras con las que más me identifico. Además de ser una amiga muy querida, fue una persona que me sirvió de guía cuando empecé a trabajar con el Super 8. En 1998, ella ya estaba filmando en ese formato y recuerdo que tenía un acercamiento al material de una manera muy lúdica, sin ser cineasta porque ella venía de la actuación en teatro. Empezó a dedicarse al Super 8 de una manera muy juguetona, y empezó a hacer un montón de cortometrajes realmente muy buenos, que se acotaban en un único cartucho. Esa idea de filmar una historia completa con lo mínimo, en un único cartucho, me pegó muy fuerte. Siguió trabajando, se fue a vivir a España, influyó en un montón de cineastas argentinos y nos parecía que hacer nuestra primera edición con un foco dedicado a su obra era precisamente valorizarla", sostiene Pécora.

El foco dedicado a Baca se completará con una performance fílmica el sábado 30 de noviembre, a las 21, en el Bar La Tomada, de Chacarita. "Es también otro maestro, otra guía para muchos realizadores de Super 8, sobre todo un ejemplo de realizador incansable que trabaja con lo mínimo y con lo que tiene a mano. Tiene la generosidad de compartir conocimientos y equipos. Armó el Club del Super 8 para que el formato se mantenga vivo y se difunda. Es un tipo que realmente hizo una tarea muy importante de difusión, realización y docencia del Super 8 en la Argentina. No es el único, obviamente, pero es muy importante y queríamos reconocer todo eso", sostiene el director artístico.

Otras actividades

Entre sus actividades especiales, Infinito Super 8 ofrecerá una muestra de algunas de las instalaciones fílmicas de la artista y cineasta argentina Ana Villanueva, que combina distintos materiales fílmicos como films en Super 8 y diapositivas, y en las que pone en juego investigaciones audiovisuales sobre la temporalidad, lo efímero, la desintegración, la desaparición y la memoria.

Además, la cineasta y artista sonora argentina Melisa Aller realizará una perfomance de proyección híbrida de imágenes de archivo en video y en Super 8, en la que presentará un adelanto de Secta, su nuevo disco, interpretando el álbum en vivo con sintetizadores y caseteras, junto a Luciana Foglio (en bajo) y Javier Aldana (en batería). Será este miércoles a las 22, en el bar La Cigale (25 de Mayo 597).

Infinito Super 8 nace también con la intención de convertirse en un lugar de encuentro de intercambios creativos y de preservación de técnicas y saberes fílmicos afectados por la velocidad de los avances tecnológicos, además de incentivar y acrecentar el vínculo humano entre cineastas y cinematografías de la región sudamericana y de otras latitudes. En ese sentido, el festival ofrecerá un taller gratuito de proyecciones fílmicas dictado por miembros del Club del Super 8 en la Casa Nacional del Bicentenario (este martes y el jueves). Este grupo nació en 2013 a partir del encuentro de artistas provenientes de la fotografía, la pintura, la música y el cine experimental, con el objetivo de mantener vivo un formato que ofrece posibilidades expresivas en todas sus instancias, como el registro, el revelado, el montaje y la proyección.

* Programación completa, sedes y horarios del festival en www.infinitosuper8.com.ar/IG InfinitoSuper8