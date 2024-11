Paul McCartney y Martin Scorsese, dos de los productores del documental Beatles '64, asistieron el domingo a la premiere del film en el Hudson Square Theater de Nueva York. Olivia Harrison, Sean Ono Lennon, Jonathan Clyde y Margaret Bodde -también productores- estudiveron presentes junto al director David Tedeschi y Bob Iger, de The Walt Disney Company. Como para que no faltaran celebridades, también asistieron Emma Stone, Amy Schumer, Chris Rock, James Taylor, Elvis Costello, Andy Cohen, Steve Van Zandt, Faith Hill y Tim McGraw. La película estará disponible en Disney+ a partir del viernes 29.

Beatles '64 registra el momento en el que The Beatles visitaron por primera vez Estados Unidos con imágenes inéditas de la banda y de los grupos de jóvenes fans que los seguían. El 7 de febrero de 1964, The Beatles llegaron a la Ciudad de Nueva York y desde el instante en el que aterrizaron en el Aeropuerto Kennedy, en donde los esperaban miles de fans, la Beatlemanía atravesó al país entero. Su presentación en el programa The Ed Sullivan Show atrajo a más de 73 millones de espectadores, y fue el evento televisivo más visto de la época. La película incluye imágenes inéditas de los documentalistas pioneros Albert y David Maysles, restauradas en 4K por Park Road Post en Nueva Zelanda.