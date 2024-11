Este viernes, Barby Aguirre & La Soñadora presenta su primer disco “Cosmos Arrabal” junto a Séptimo y Los Dominicos. Aguirre es oriunda de la zona sur, vecina de Lanús, psicóloga, música y Dj especializada en vinilo. Tejedora de géneros que se anclan en sus raíces rioplatenses, su canto resuena en sus ritmos con autenticidad y curiosidad a través de la improvisación, la música popular y experimental, en la que cada nota que crea encuentra su propio espacio con letras que se ensamblan en la montaña rusa de su voz.

Barby Aguirre y La Soñadora es su proyecto solista, que surgió a partir de su indagación sobre objetos sonoros cotidianos. Juguetes, elementos de ferretería, de cocina, accesorios con los que pudiera poner en diálogo su voz. En sus shows en vivo lleva una gran valija que genera una ilusión óptica de gran potencia lúdica y escénica, de donde los va sacando como si fueran tesoros; acompañada también por un bombo con platillo.

“Me interesaba usar objetos cotidianos para dar cuenta del universo onírico urbano. La magia que se genera en la percepción de esas cosas cuando una las ve, las huele, las respira, con una mirada extrañada. El ejemplo más interesante que yo encuentro en eso, en mi representatividad local, es el riachuelo. Esa cantidad de agua que está muy vapuleada por millones de razones horribles que tienen que ver con la contaminación, pero al mismo tiempo representa un paisaje onírico y psicodélico”, reflexiona Aguirre y agrega que le interesa prestar atención al paso de la naturaleza en lo urbano, desde el malvón que resiste todas las estaciones hasta el yuyo que crece sobre el adoquín.

El proyecto comenzó de forma solista y luego fue convocando a distintos músicos con la idea de que el grupo no fuera estático sino móvil y espontáneo. “Me gusta convocar a la gente desde la pregunta qué podemos soñar hacer, qué podemos generar a partir de un sueño”, agrega Aguirre, alejándose de ciertas propuestas más convencionales.

Cuando era chica era muy tímida, relata, pero fue gracias al teatro comunitario que se animó a ser artista. De adolescente se acercó al grupo de Teatro Comunitario de Barracas coordinado por Ricardo Talento y le cambió la vida. Empezó a actuar, a formar parte de la murga, a cantar en la calle y a conocerse con sus vecinos, convirtiéndose en una familia que podía compartir con otros las anécdotas e historias de la zona y el paisaje. “Este domingo 30 vamos a realizar un homenaje en Barracas al maestro Talento, que falleció este año. Va a ser una gran fiesta en Av. Iriarte 2165, desde las 16:00 hs” cuenta.

Para Aguirre, el contacto con las calles es fundamental, ya que se considera una artista activa y consciente sobre el poder que puede tener el arte comunitario como transformador social. “Siempre estoy sintiendo que llevar el bombo con platillo, cantar este tipo de temáticas, hablar del riachuelo, de la zona sur, es parte de mi militancia también artística en relación a visibilizar la música rioplatense, la música que tiene que ver con los confines de la ciudad, como también la murga, el candombe, el tango, la milonga. Me pone muy contenta sentirme parte de esta representación sobre este territorio que históricamente fue marginado y al día de hoy no tiene la puesta en valor que se merece y el cuidado”. opina Aguirre.

En el disco participan, entre otros artistas, su amigo íntimo, Diego Capusotto. “Con Diego nos une una amistad muy querida; es una persona muy estimulante y compañera. Durante la pandemia él empezó a escribir unos poemas y nos los intercambiamos por mails. Yo estaba también con el proceso del disco que me llevó tres años y medio y nos pareció que estaba bueno compartir sus poemas al final de la realización del disco, agregarlos como una voz de esperanza en relación a la lucha colectiva. Lo grabó en relato, le pusimos música, y salió “Amanecer”. Un tema que es una especie de caravana de una murga ultra trash batallada por todos estos avatares, pero que siempre está volviendo y que se va y regresa y no se desvanece y sigue adelante como puede, da pelea y tiene esperanza”

Cosmos Arrabal es su primer disco de estudio y acaba de lanzarse en todas las plataformas musicales. Los músicos que acompañan a la Soñadora en el disco son: Charly Pacini, Wenchi Lazo, Leandro Lombardo, Irene Locatelli, Miguel Tennina, Marcos Cifuentes, Diego Capusotto y Marcelo Barberis. La producción y mezcla es de Emilio Haro y el arte de tapa de Alejandro Leonelli.

En el disco, logra plasmar varias imágenes, reflejos, potencias que fluyen del diálogo entre la naturaleza urbana y no tanto, las metáforas y las temáticas existenciales y una reivindicación de la canción contemporánea. “Un estar siendo en el mundo que promulga la existencia más allá de la funcionalidad” dice sobre el disco, Aguirre.

Ese “estar siendo” es una de sus banderas y funciona como homenaje a Miguel Benasayag, un filósofo y activista científico, contemporáneo. En términos de Aguirre, “es una persona que está haciendo mucho para generar resistencias activas, colectivas, solidarias, empáticas en relación al avasallamiento del capitalismo. Frente a los millonarios que quieren dominar el mundo colonizando mentes y corriendo al ser humano o a todo lo vivo del centro de la escena”.

Benasayag es argentino, vive en Francia, estuvo secuestrado en la ESMA y pudo escapar. En sus investigaciones postula que el mundo está diseñado para funcionar, pero no para existir. Aguirre, que además de música es psicóloga, coincide. Estamos en un momento en donde funcionamos, pero no vivimos. “Es un tiempo de mucho malestar y aplacamiento como seres vivientes. Entonces yo creo que el arte nos devuelve humanidad y comunidad. Nos permite crear, a veces, algo que no funciona, que no tiene utilidad” explica.

Aguirre habla, citando a Roncarolo, del poder que tiene creer en lo que cada uno hace como una forma de construir un universo a partir de una realidad deseante. “La combinación que tenemos como seres humanos de poder hacer metáfora con lo que nos está pasando y al mismo tiempo construir esa realidad y creer que otros mundos son posibles. Yo creo que la vuelta de tuerca a la sanación en salud mental, tiene que poder enlazar nuestra vida con la de otros” concluye Aguirre.

Este viernes 29 a las 21:00hs en Vuela El Pez (Av. Córdoba 4379, CABA) se presentará Barby Aguirre y La soñadora, junto con Catalina Bernabei en teclados y Berni Santiago en Percusión. Además compartirá la fecha con Séptimo y Los Dominicos. Grupo musical folk psicodélico con mezclas de grunge de Villa Domínico. Las entradas se pueden adquirir a través de sus redes sociales @soybarbyaguirre en Instagram.