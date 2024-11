Central apuntaló anoche en Santiago del Estero las señales de recuperación que evidenció ante Estudiantes. Volvió a ser un equipo con ambición ofensiva, generó situaciones claras que no aprovechó y cuando el rival lo desbordó en defensa surgió la figura de Jorge Broun para sostener el arco invicto. Pero el equipo no renunció nunca a la búsqueda del gol, incluso con jugadores extenuados, y en los últimos minutos una genialidad de Marco Ruben generó una asistencia para el gol agónico de Luca Martínez Dupuy.



Holan quiere de Central a un equipo agresivo en ataque y de rápidas transiciones. La apuesta exige esfuerzo físico y debilidades defensivas. Porque el equipo se descompensa en afán por atacar, lo que propició un partido muy entretenido en la primera parte. Broun fue figura atajando remates de Atencio y Benítez, ambos en posición ideal para definir frente al arco. Pero Central también generó jugadas muy claras en el área Ingolotti. Malcorra fue el autor intelectual de todos los ataques canayas. El diez dejó a Copetti frente a la línea de gol pero el delantero falló al tirar un taco en la definción. Quizá más clara fue el centro al segundo palo a Giaccone. El volante recibió la pelota en el área chica, con arco libre pero en su volea no hizo más que sacar la pelota del área. Los dos tuvieron problemas para defenderse y cubrir espacios. Pero Central se llevó un problema más al entretiempo: Malcorra dejó la cancha por lesión y lo reemplazó O’Connor.

En el segundo tiempo Central sufrió la ausencia de Malcorra. Porque si bien el equipo siempre se esforzó por ser el dominar del juego nadie encontró los espacios como lo hizo el diez. Lovera no gravitó, aunque pidió siempre la pelota, menos aún Gómez y los intentos de Holan con el ingreso de Martínez Dupuy y la presencia de Mauricio Martínez como volante tampoco aportaron soluciones. El último intento del entrenador fue con el ingreso de Ruben.

Pero Central acusó el desgaste físico y así como Malcorra no pudo terminar el primer tiempo en el complemento Copetti y Sández también sufrieron dolencias musculares. El delantero fue reemplazo pero Holan ya no tenía variantes disponibles cuando el defensor pidió atención médica. Y luego fue Lovera es que se mostró con dolores musculares.

De igual modo el canaya, en su control del juego y la pelota, logró que Central Córdoba no le genere riesgos en el área de Broun como en la primera parte. El partido no tuvo situaciones más allá de una medivuelta de Martínez Dupuy que controló el uno de local. Pero el esfuerzo y perseverancia de Central encontró su premio en los últimos minutos. Ruben dio un pase de espaldas al recibir la pelota en un tiro de esquina y por detrás apareció Martínez Dupuy para definir con la punta del pie mientras se caía en el área. Con ese gol Central ganó. Y lo mereció porque fue siempre mejor equipo que el conjunto de Omar De Felippe.



0 Central Córdoba (SdE)

Ingolotti

Barrios

Abascia

Valdez

Meli

Benítez

Vega

Florentín

Godoy

Atencio

Varaldo

DT: Omar De Felippe

1 Central

Broun

D. Martínez

Giménez

M. Martínez

Sández

Giaccone

Ortiz

Gómez

Malcorra

Lovera

Copetti

DT: Ariel Holan

Gol: ST: 44m Martínez Dupuy (C).



Cambios: PT: 45m O’Connor por Malcorra (C). ST: Desde el inicio Barbieri por Ortiz (C), 7m Cabral por Varaldo (CC), 17m Martínez Dupuy y Coronel por Giaccone y Damián Martínez (C), Cabrebra y Angulo por Vega y Benítez (CC), 26m Ruben por Copetti (C), 32m Morales y Quagliata por Atencio y Godoy (CC).

Arbitro: Leandro Rey Hilfer

Cancha: Madre de Ciudades