Newell's Old Boys batió de local 2-0 este martes a Independiente, por la fecha 24 de la Liga Profesional.

Después que Mariano Soso (que estuvo en la platea) fuera presentado como nuevo DT, Rosario amaneció con un clima caliente. "Chorro, rata y cagones", entre otras lindezas, aparecieron escritos en varios pasacalles que apuntaban contra los dirigentes, en especial el presidente Ignacio Astore, y también los jugadores.

De entrada, tras una mala entrega de Avalos, Damián Pérez bajó a Silvetti dentro del área y el árbitro Merlos -de pobre actuación y recién a instancias del VAR- cobró penal que Ever Banega cambió por gol para que estalle todo el Coloso, que en la previa había recordado a Diego Armando Maradona, a cuatro años de la muerte del Diez.

De inmediato, el Rojo vestido de blanco salió a empardar el trámite. Pero le faltaba ingenio pese a que el rival, ya en ventaja, le cedió terreno y pelota. Hubo reclamo por un agarrón a Lomónaco en el área local, que el árbitro no consideró. Al rato, un increíble error de Banega generó una chance de Tarzia que despejó Hoyos, quien luego tuvo un atajadón frente a Hidalgo. El local volvió a avisar con una contra de Banega que Miljevic no pudo aprovechar.

Tras el descanso, de inmediato Juan Manuel García aumentó la cuenta con un discutido tanto, ya que el Rojo reclamó que el balón no había cruzado toda la raya. Con Banega como abanderado, Newell's pudo meter uno más y el enorme Hoyos le ahogó el descuento a Hidalgo; el arquero al rato debió salir por lesión y su reemplazante Ramiro Macagno no fue bien recibido por la parcialidad rojinegra, que sufrió con el descuento del ingresado Alexis Canelo en tiempo adicional, pero al final se fue contenta porque su equipo no ganaba hacía seis fechas.