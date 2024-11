“Juntos por el Cambio, como tal, no existe más.” Quien lo dijo fue una de sus figuras centrales y actual gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. El mandatario también aclaró que lo único que queda de esa construcción es la liga de gobernadores cambiemitas. Más allá de que hace tiempo que lo que enunció es un hecho, las palabras del gobernador tuvieron un doble objetivo: por un lado, advertirle al Gobierno nacional que los mandatarios del PRO y radicales van a seguir presentando un frente común ante los intentos de dividirlos para negociar el Presupuesto 2025. Por otro, tomar distancia de los intentos de armado de un espacio de centroderecha que están haciendo Miguel Angel Pichetto, Emilio Monzó y Horacio Rodríguez Larreta. Frigerio está más concentrado en su armado provincial que en pensar, en esta instancia, una alternativa nacional a Milei.



Como contó este diario, hay un intento por parte de varios ex dirigentes de Juntos por el Cambio de construir un espacio nuevo, que apuesta a la avenida del medio. Algunos lo cuentan a Frigerio en ese armado, pero el gobernador prefirió dejar en claro que tiene otras prioridades por el momento. "Juntos por el Cambio ha implosionado”, dijo Frigerio en un reportaje con un canal de televisión de Paraná. “Hay partidos políticos que integraban JxC, que han decidido tomar otros rumbos”, remarcó.



Para desdramatizar, Frigerio planteó que es algo “que suele pasar después de dos derrotas electorales consecutivas, como fueron las de 2019 y 2023″.

No obstante, planteó que donde sí sigue vivo JxC es en la liga de gobernadores. “El grupo se ha mantenido incólume, a pesar de muchísimas cuestiones, en este año tan difícil que nos ha tocado atravesar a todos”, remarcó. Y consideró que se mantienen unidos porque defienden "ideas y valores". Este pronunciamiento no llega en cualquier momento. Como relató este diario, hay un intento del Gobierno de Milei por favorecer negociaciones individuales y no negociar con bloques de gobernadores. Por eso, Milei no aceptó tener una reunión que le pidieron los gobernadores aliados.



Frigerio, no obstante, advirtió que el objetivo del grupo de gobernadores que integra es “darle gobernabilidad a esta Administración Nacional”. Entre los que forman parte de esa liga, vale recordar, están el jefe de Gobierno, Jorge Macri; el gobernador de Chubut, "Nacho" Torres; el de Mendoza, Alfredo Cornejo; el de Jujuy, Carlos Sadir; el de Corrientes, Gustavo Valdés; el de Chaco, Leandro Zdero; el de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; el de San Juan, Marcelo Orrego y el de San Luis, Claudio Poggi. "Sostuvimos lo más importante de Juntos por el Cambio, que son los valores y las ideas”, resumió Frigerio. Por si no quedó claro, en su entorno remarcan: "Los 10 gobernadores se mantienen unidos y trabajando juntos. En la gestión y en la postura con Milei".

La segunda razón para aclarar que Juntos por el Cambio no existe más es dejar en claro que, hoy por hoy, Frigerio no está pensando en ningún armado nacional de centroderecha, como sí lo hacen Pichetto, Monzó y Larreta, por mencionar solo a tres. "Ni él ni Nacho Torres están en esa construcción. No tienen nada que ver con lo que quiere hacer Larreta. No comparten ni la estrategia ni los actores ni el armado", remarcan en el entorno de la liga de 10 gobernadores.

"Queda claro que si bien Rogelio es un actor nacional, hoy esta focalizado en la provincia y en ampliar el frente provincial de cara al 2025", indican desde Entre Ríos. De hecho, Frigerio remarcó que, lejos de lo que ocurrió con el frente nacional, el suyo (Juntos por Entre Ríos) sigue "más fuerte que nunca". Su armado incluye 30 partidos y agrupaciones, entre ellas, muchas que antes revistaban en el peronismo. “Nuestro espacio es muy amplio, generoso y abierto. Como debe ser. No nos creemos dueños de la verdad, pero entendemos que el rumbo que ha tomado la provincia hace 12 meses tiene que sostenerse en el tiempo”, remarcó Frigerio, quien invitó a sumarse a quienes compartan sus valores. Este, indican en su entorno, será su principal objetivo el año que viene, lejos de los frentes nacionales: ocuparse del frente provincia y de las elecciones en su distrito.

Frigerio evitó, de todas formas, hacer consideraciones electorales sobre los frentes que se armarán en su provincia el año que viene: “Lo analizaremos el año próximo. No he tenido tiempo ni ganas de ocuparme de la cuestión electoral y partidaria. No digo que no sea importante, todavía no tuve la energía para eso”, afirmó.