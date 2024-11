"No hay plata", es el mantra que repiten en Casa de Gobierno hasta que los gobernadores comienzan a presionar a través de sus legisladores en el Congreso y ponen en riesgo la idea de Javier Milei de gobernar mediante decretos y vetos. Cuando los mandatarios provinciales muestran poder de fuego, el oficialismo retrocede y, a cambio, dejar ver su cara negociadora, aunque la mayoría de las veces no cumple con las promesas. Este martes, ese mecanismo se evidenció con claridad y, si bien los gobernadores "aliados" retrocedieron y sus diputados no dieron quorum para voltear el DNU 846 que le permite a Caputo renegociar o tomar nueva deuda externa sin pasar por el Congreso, el final sigue abierto porque no está confirmado que el Gobierno incorpore el Presupuesto 2025 en las sesiones extraordinarias. Después de la sesión que fracasó, los gobernadores que se autodenominaron "aliados" lanzaron una carta en la que hicieron pública la lista de reclamos a la Casa Rosada y dijeron: "consideramos que es central la sanción del presupuesto nacional".

El miércoles de la semana pasada, la comisión en la que se iba a dictaminar el Presupuesto 2025 fue dada de baja de manera intempestiva por La Libertad Avanza (LLA). El oficialismo dejó trascender que los gobernadores se "habían excedido" con los pedidos y que, por eso, no habría presupuesto el año que viene. Desde hace meses, desde la cúpula libertaria dicen que ellos no tienen ningún problema en seguir ejecutando a su antojo el Presupuesto 2023. Los mandatarios provinciales este martes tuvieron en sus manos la posibilidad de voltear en el Congreso el DNU 846 que le permite al ministro de Economía renegociar la deuda en moneda extranjera o tomar nueva deuda sin pasar por el Congreso, pero decidieron no lo hacerlo y, una vez más, confiaron en las promesas de la Casa Rosada. Sin embargo, por la tarde publicaron un comunicado.

La carta de los gobernadores "aliados"

El documento que circularon comienza de la siguiente manera: "Los gobernadores aliados piden sancionar el Presupuesto y el cumplimiento de los recursos federales", y fue firmado por Jorge Macri, de CABA; Leandro Zdero, de Chaco; Ignacio Torres, de Chubut; Rogelio Frigerio, de Entre Ríos; Carlos Sadir, de Jujuy; Alfredo Cornejo, de Mendoza; Marcelo Orrego, de San Juan; Claudio Poggi, de San Luis y Maximiliano Pullaro, de Santa Fe. Allí, clarificaron que durante todo este 2024 le manifestaron a las autoridades nacionales "predisposición a alcanzar un acuerdo que garantice el equilibrio fiscal", y aclararon que no pedían "discrecionalidad, sino respeto, diálogo y cumplimiento de la ley". Además, se quejaron: "Este año para las provincias argentinas ha sido el peor en términos de recaudación y caída de recursos desde el retorno de la democracia".

Luego quisieron dejar en claro que son buenos alumnos del Presidente y aclararon: "hemos hecho un fuerte ajuste fiscal, una baja sustancial del gasto político y hemos eliminado privilegios de los presupuestos provinciales que eran irracionales y no tenían ninguna justificación". Por último, enumeraron una lista de pedidos y dijeron que "a pesar de no haber logrado avances concretos este año, deberían ser parte del presupuesto 2025". Destacaron 4 ejes. En primer lugar, pidieron por la compensación del Consenso Fiscal y denunciaron que desde el primer trimestre del 2023 y durante todo el 2024, el gobierno nacional actualizó las transferencias de la compensación en un porcentaje inferior al determinado por ley.

En segundo lugar, se quejaron por las cajas de Jubilaciones no transferidas y subrayaron que si bien las provincias que conservan sus cajas previsionales aportan recursos a la ANSES, el gobierno nacional ha incumplido con la normativa que lo obliga a financiar las cajas deficitarias. El tercer punto menciona el impuesto a los Combustibles Líquidos y dicen que quieren eliminar las asignaciones específicas para que se ejecuten en obras prioritarias de infraestructura o en subsidios provinciales al transporte público de pasajeros. En cuarto y último lugar, analizan que, con la eliminación de los cargos jerárquicos de la AFIP, el Gobierno Nacional les debería reducir el aporte que las provincias realizan con sus recursos a los salarios y financiamiento de esa estructura ahora disuelta.

Los gobernadores aseguraron que todas las medidas que reclaman no afectan el equilibrio fiscal, dado que representan apenas el 0.3% del Producto Bruto Nacional y proponen que sean compensadas "por otros recortes o eliminación de algunas de las excepciones impositivas que, en conjunto, alcanzan tres puntos del PIB". Para finalizar, destacaron que se trata de reclamos que deben ser atendidos porque así lo consignan distintas leyes vigentes y pactos preexistentes entre la Nación y las provincias.

La respuesta de la Casa Rosada

La respuesta de la Casa Rosada no tardó en llegar. El jefe de gabinete, Guillermo Francos, dijo durante una entrevista radial el martes que “hay pedidos de los gobernadores que muchos se pueden resolver con alguna medida y otros no. Los recursos son finitos. No se va a tener un peso de déficit fiscal”. En esa línea, el Presidente publicó un sugestivo tweet con un mensaje indirecto dirigido, entre otros, a los gobernadores: "Me puse a pensar sobre las medidas del gobierno para lo que será el 2025. Ante el paisaje confirmo que seguiré a full con la motosierra", dijo y como fondo una imagen con la mesa de su despacho y una motosierra dorada arriba.

Desde el entorno íntimo del Presidente, más allá de las estridencias, dicen que es "bastante probable" que se convoque a sesiones extraordinarias y admiten que aún siguen las negociaciones con los gobernadores. En ese periodo, el Ejecutivo mandaría en la lista de temas el Presupuesto, pero también la eliminación de las PASO y la reforma política que pretende cambiar el modo de financiamiento de los partidos. La Casa Rosada quiere arrancarle esas leyes a los gobernadores a cambio del Presupuesto.

Desde Balcarce 50 estarían evaluando incorporar el punto de las cajas previsionales, aunque dicen que aún siguen con auditorías que no concluyeron. Sobre ese tema puntual, el gobernador de Chubut dijo el fin de semana: "uno no puede hacer siempre lo que quiere. A veces hay que hacer lo que corresponde que es contemplar las obligaciones que hay por ley. Hablo de las cajas previsionales, que hay que cumplirlas como se está cumpliendo en fallo de la Corte para Capital Federal".